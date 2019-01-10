2019-01-09T22:57:14+03:00
Общество

Детсады во Владимире подорожали на 10 процентов

С января стоимость пребывания ребенка выросла на 14-18 рублей в день
Алексей СУХОВ
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..Фото: Мария ЛЕНЦ
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Содержание детей в садиках Владимира подорожало для родителей примерно на 10 процентов. В последних числах декабря глава администрации города Владимира Андрей Шохин подписал соответствующее постановление.

По нему с 1 января группы с 12-часовым пребыванием детей (это стандартный вариант) будут стоить 149 рублей в день (примерно 3000 рублей в месяц). Раньше родители платили 135 рублей. Группы с 24-часовым пребыванием детей будут стоить 191 рубль в день вместо 173 рублей. Дошкольные группы в школах и прогимназиях тоже подорожали - 139 рублей в день вместо 125.

Наконец, за группу кратковременного пребывания детей (3-5-часов в день) родители должны платить 63 рубля вместо 57 в день.

При этом в мэрии сохранили детсады бесплатными для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих группы компенсирующей и комбинированной направленности. Также родительская плата не взимается с родителей детей-инвалидов, с опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за детей с туберкулезной интоксикацией.

А для малообеспеченных семей (со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум) размер платы снижен. На 20 процентов за первого ребенка, на 50% - за второго ребенка и последующих детей.

Повышение платы за детсад во Владимире изначально планировалось еще летом 2018 года. Однако потом власти решили попридержать коней накануне выборов, чтобы не волновать население. В итоге, подорожание произошло лишь сейчас.

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