2019-01-09T22:55:20+03:00
Общество

Во Владимире заново открывается приют для бездомных

Его восстановлением занялся многодетный отец
Ирина Мальцева
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В преддверии крещенских морозов владимирский приют для бездомных «Дом солнца», появившийся на улице Железнодорожной в 2011 году, вновь готов распахнуть свои двери. «Дом солнца», созданный местными предпринимателями, сначала работал только как пункт обогрева – на улице стояла палатка и тепловая пушка, но постепенно появились несколько отапливаемых вагончиков, куда провели водопровод.

Одновременно здесь проживало несколько десятков людей, оставшихся без крыши над головой, а порой и без документов. Сотрудники приюта не только кормили людей и помогали им пережить морозы, но и устраивали на работу, помогали найти жилье и наладить отношения с семьей. Но в прошлом году приют, существовавший на помощь благотворительных организаций, закрылся. Сегодня его восстановлением занялся предприниматель и отец четверых детей Гордей Бачурин.

- Мне не безразличны люди, которые остались на улице и замерзают зимой. Я фактически сам вырос на улице и понимаю их, сам сирота, воспитывался в интернате, в жизни было разное. Сейчас у меня семья, своя фирма, но я всегда замечаю людей, греющихся у теплотрассы, лежащих на обочинах. Я знаю, сколько из них получают обморожения, а потом и ампутации, сколько замерзает, - рассказывает он.

Сейчас в «Доме солнца» можно ежедневно получить горячую еду, а в ближайшие две недели приют вновь начнет работать круглосуточно. Работы предстоит много: в вагончиках срезали металлические батареи, помещения нуждаются в ремонте.

- Наша первоочередная задача восстановить освещение и тепло, нужно запустить кухню, чтобы еду мы не возили из дома, как сейчас, а могли приготовить здесь суп, горячее. В дальнейшем на первом этаже появится санитарная комната, где можно будет помыться, а второй этаж будет жилым, там поставим двухэтажные кровати, тумбочки, телевизор, привезем книги, - делится своими планами бизнесмен. – Всем, кто к нам обратиться, мы хотим дать шанс на нормальную жизнь: поможем восстановить документы, найти работу. Уже сейчас есть ребята, которым я помог устроиться, учу их зарабатывать и тратить деньги не на бутылку, а на что-то полезное.

Пока многодетный отец вкладывает в приют личные средства, но признается, что помощь необходима: внутреннюю отделку он готов сделать своими силами, а вот подвести электричество и отопление будет сложно. В ближайшие дни предприниматель надеется встретиться не только с городскими чиновниками, у которых надеется найти поддержку, но и с митрополитом, чтобы получить благословение на свой труд.

- Но в любом случае я не дам откажусь от этой идеи и не дам «заднего», в любом случае найду деньги, чтобы помогать людям, - уверен он.

КОНКРЕТНО

Получить горячий обед в «Доме солнца» на улице Железнодорожной, 2 можно ежедневно: с понедельника по пятницу – в 12:00, в субботу – в 13:00, в воскресенье – в 14:00.

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