2019-01-09T17:37:12+03:00
Общество

«Мамы-добровольцы»: во Владимире опытные мамы проводят лекции для начинающих

Самые популярные курсы - по грудному кормлению
Валерия Рудометова
Поделиться:
Фото: Дина ЗахароваФото: Дина Захарова
Изменить размер текста:

Уже три года во Владимире работает общественная организация «Мамина радость», где профессионалы: педиатры и психологи, а также сами мамы проводят мастер-классы, лекции по грудному вскармливанию и различные фестивали. Добровольцем может стать любая мама: предложить тему, в которой она разбирается, и рассказать ее другим. Всего в команде 7 организаторов и 20 мам-добровольцев.

- Мамы помогают нам с организацией пространства, встречей гостей, присмотром за детьми, которые также приходят на занятия. Некоторые мамы оказываются профессионалами в различных областях знаний и выступают спикерами на встречах, - рассказала организатор Дина Захарова. - У нас нет четкого возрастного ценза, но, в основном, в «Мамину радость» приходят женщины старше 25 лет. Иногда нам помогают не только молодые мамы, но и папы, и современные бабушки. В общем-то добровольцем может стать любой человек, многие тоже были просто участниками, а сейчас, спустя год, ведут свои проекты для мам и детей. Они стали соорганизаторами.

Фото: Дина Захарова

Фото: Дина Захарова

Каждую неделю проходят бесплатные «Мамины встречи», которые за 2018 год посетило 500 мам. Сначала слушают что-то интересное, а потом занимаются рукоделием. На каждую встречу приходят от 20 до 40 семей. Иногда устраивают большие фестивали: летом – Неделю поддержки грудного вскармливания, осенью – «Мамафест» ко Дню матери. Кстати, на него в 2018 году пришло более 1000 человек.

- На все наши мероприятия можно приходить с детьми любого возраста, мы создаем безопасное пространство для самых маленьких участников и вместе следим за детьми, - продолжала Дина.

По словам Дины, самая большая проблема у молодых мам - нехватка общения в декрете.

- Из-за дефицита общения возникает эмоциональное истощение, чувство обыденности всего происходящего. Только испытав такую «послеродовую депрессию», можно это понять. На наши «Мамины встречи» женщины приходят сменить обстановку, пообщаться с единомышленниками... Молодой маме легко растеряться, поэтому у нас есть психологи, специалисты по грудному вскармливанию, слингоношению. Мы предоставляем бесплатную возможность услышать информацию «из первых уст» и задать вопросы напрямую специалистам. Мамы это ценят.

Фото: Дина Захарова

Фото: Дина Захарова

Занятия проводятся в областном Доме молодежи (Дзержинского, 5) на разные темы: здоровье, красота, спорт, гуманная педагогика, психология, саморазвитие и личная эффективность, творчество. Последнее занятие было посвящено детской безопасности.

- У нас много прекрасных мам с активной жизненной позицией, которые в 2019 году придумают новые проекты, а «Мамина радость» поможет их воплотить. Ближайшим мероприятием будет День рождения нашего центра в конце января, нам 3 года, - отметила Дина Захарова.

Фото: Дина Захарова

Фото: Дина Захарова

КОНКРЕТНО

Группа «Мамина радость» «Вконтакте»

Инстаграм: @mamina_radost33

Оф. сайт: mamina-radost.com

Телефоны организаторов: Дина Захарова, координатор мероприятий +7 (920)620 43 30

Любовь Курненкова, председатель ВРОО «Мамина радость» +7(920) 905 49 94

Горячая линия 8(499)60-03-51.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Италии предлагают легализовать выращивание и переработку марихуаны и других легких наркотиков на дому
Сенатор М5 Маттео Мантеро внес в Сенат законопроект, согласно доводам которого все, кто против легализации, автоматически считаются лоббистами интересов наркомафии
Новости 24
Хоккеисты из Судогды выиграли Всероссийский турнир памяти Александра Рагулина
Владимирский борец получил звание «Мастер спорта России международного класса»
В новогодние праздники "скорая" выезжала к владимирцам больше трех тысяч раз
В Покрове пьяный водитель может лишиться свободы
Кольчугинцу грозит до четырех лет тюрьмы за кражу стиральной машинки
В Киржаче горожанин выиграл суд у застройщика
Жительницу Кольчугино подозревают в убийстве новорожденной дочки
Водитель из Петушков второй раз попался пьяным за рулем
Кольчугинец, приехавший погостить во Владимир, обокрал автовладельцев
В новогодние каникулы во Владимирской области родилось 202 ребенка
Владимирец с помощью мобильника обокрал горожанина
Рыбаки Гусь-Хрустального выпустили в озеро больше 250 карасей
В новогодние праздники во Владимирской области заболело больше 4 тысяч человек
С наступившим рождеством владимирцев поздравит ансамбль под управлением Владимира Спивакова
В деревню Побочнево Ковровского района пришел газ