«Мамы-добровольцы»: во Владимире опытные мамы проводят лекции для начинающих

Уже три года во Владимире работает общественная организация «Мамина радость», где профессионалы: педиатры и психологи, а также сами мамы проводят мастер-классы, лекции по грудному вскармливанию и различные фестивали. Добровольцем может стать любая мама: предложить тему, в которой она разбирается, и рассказать ее другим. Всего в команде 7 организаторов и 20 мам-добровольцев.

- Мамы помогают нам с организацией пространства, встречей гостей, присмотром за детьми, которые также приходят на занятия. Некоторые мамы оказываются профессионалами в различных областях знаний и выступают спикерами на встречах, - рассказала организатор Дина Захарова. - У нас нет четкого возрастного ценза, но, в основном, в «Мамину радость» приходят женщины старше 25 лет. Иногда нам помогают не только молодые мамы, но и папы, и современные бабушки. В общем-то добровольцем может стать любой человек, многие тоже были просто участниками, а сейчас, спустя год, ведут свои проекты для мам и детей. Они стали соорганизаторами.

Фото: Дина Захарова

Каждую неделю проходят бесплатные «Мамины встречи», которые за 2018 год посетило 500 мам. Сначала слушают что-то интересное, а потом занимаются рукоделием. На каждую встречу приходят от 20 до 40 семей. Иногда устраивают большие фестивали: летом – Неделю поддержки грудного вскармливания, осенью – «Мамафест» ко Дню матери. Кстати, на него в 2018 году пришло более 1000 человек.

- На все наши мероприятия можно приходить с детьми любого возраста, мы создаем безопасное пространство для самых маленьких участников и вместе следим за детьми, - продолжала Дина.

По словам Дины, самая большая проблема у молодых мам - нехватка общения в декрете.

- Из-за дефицита общения возникает эмоциональное истощение, чувство обыденности всего происходящего. Только испытав такую «послеродовую депрессию», можно это понять. На наши «Мамины встречи» женщины приходят сменить обстановку, пообщаться с единомышленниками... Молодой маме легко растеряться, поэтому у нас есть психологи, специалисты по грудному вскармливанию, слингоношению. Мы предоставляем бесплатную возможность услышать информацию «из первых уст» и задать вопросы напрямую специалистам. Мамы это ценят.

Фото: Дина Захарова

Занятия проводятся в областном Доме молодежи (Дзержинского, 5) на разные темы: здоровье, красота, спорт, гуманная педагогика, психология, саморазвитие и личная эффективность, творчество. Последнее занятие было посвящено детской безопасности.

- У нас много прекрасных мам с активной жизненной позицией, которые в 2019 году придумают новые проекты, а «Мамина радость» поможет их воплотить. Ближайшим мероприятием будет День рождения нашего центра в конце января, нам 3 года, - отметила Дина Захарова.

Фото: Дина Захарова

КОНКРЕТНО

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