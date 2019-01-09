Потери года: чего Владимир лишился в 2018 году

Владимир в 2018 году похорошел, получил новый фонтан, ледовый дворец и памятники. Но кое-чего город лишился, и хотя каждая потеря не критична, а все-таки комфорта в городе от этого убавилось. Итак, считаем потери.

Кончилась «эпоха Биганова»

2018-й стал годом, когда мы окончательно потеряли когда-то лучшую в России систему общественного транспорта. С улиц Владимира ушли остатки «бигановских» автобусов - предприятие «БигАвтоТранс» отказалось от обслуживания своих последних шести маршрутов. Можно сказать, завершилась эпоха.

Автандил Биганов пришел на рынок автобусных перевозок в начале 2000-х годов, когда владимирский транспорт иначе как «катастрофа» назвать было нельзя. Автобусы практически отсутствовали, троллейбусы ходили с интервалов в полчаса, а в спальных районах не ходили вовсе.

Сначала «БигАвтоТранс» пришел с раздолбанными автобусами MAN. Но для города и это было счастьем: стало возможным доехать почти в любую точку города. Постепенно маршрутов становилось больше, автобусы - лучше. К 2010 году транспортная система Владимира по праву считалась лучшей в России. Больше 5 минут на остановке никто не ждал, что такое «набитый автобус» - забыли.

В 2014 году система стала рушиться. У «БигАвтоТранса» отобрали выгодный 24-й маршрут, потом еше несколько. После трагической смерти Автандила Биганова в 2016 году предприятие начало сворачивать работу. И вот летом компания объявилас, что уходит с рынка перевозок. Последние «бигановские» автобусы пропали в октябре. Их передали компании АДМ, которая откровенно не справляется. Интервалы между автобусами достигают 25 минут дажа в час пик, автобусы, особенно в Добром, приходят настолько набитыми, что в них невозможно влезть. Ощущение, что Владимир вернулся в 90-е годы. Хочется верить, что в 2019-м с транспортом станет хоть чуть получше.

Детский музейный центр

Наследние бывшего директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника - практически ликвидированный Детский музейный центр в Палатах. Детище легендарного директора ВСМЗ Алисы Аксеновой, Центр не пережил реформации. Он был выселен с первого этажа Палат якобы из соображений пожарной безопасности и частично закрыт, частично раскидан по другим зданиям.

Вернувшейся на свой пост экс- и новому директору ВСМЗ Светлане Мельниковой предстоит восстанавливать Детский центр в новом формате.

Музей хрусталя в Красной церкви

Музей хрусталя и лаковой миниатюры был закрыт летом во время строительства светомузыкального фонтана на Театральной площади. Якобы от строительных работ пошла вибрация, упала и разбилась ценная ваза из экспозиции. Стройка закончилась в середине лета, однако музей до увольнения Игоря Конышева с поста директора ВСМЗ открыт так и не был.

Светлана Мельникова пообещала, что музей будет открыт к своему юбилею в 2019 году.

Липы на Большой Московской

Высаженные пару лет назад с большой помпой деревья на центральной улице Владимира не пережили «транспортной составляющей». Причем сажали не прутики, а взрослые трехметровые деревья, в надежде, что они-то выживут. Но липы понемногу загибались, и в 2018 году погибли две последние. Заменять их пока ничем не предполагается - транспортный поток по Большой Московской идет такой, что там, скорее всего, не выживут никакие деревья.

А вот голубые ели у филармонии заменять, скорее всего, будут. Деревья тоже находятся в очень плохом состоянии, часть уже спилили, с остальными будут разбираться весной. Но взамен обещают посадить новые.

«Территория смыслов» на Клязьме

Лагерь молодежных активистов, который несколько лет размещался на берегу озера Запольское, скорее всего, ушел в прошлое вместе с экс-губернатором Светланой Орловой. В Росмолодежи, которая организует лагерь, говорят, что будут подыскивать новую площадку, поближе к Москве и с более цивилизованными условиями, чтобы молодые активисты жили не в палатках.

Впрочем, не факт, что это потеря. Теперь жители Владимира, Коврова и Камешково получили обратно одно из лучших озер для купания - большое, чистое и удобно расположенное.

Рейсы из аэропорта «Семязино»

С 2015 года из владимирского аэропорта «Семязино» три раза в неделю летали самолеты в Санкт-Петербург. На зиму полетную программу сворачивали, но потом получали субсидии из федерального бюджета, вкладывали средства областной казны и рейсы возобновляли. Хотя особой популярностью перелеты не пользовались - рейсы были заполнены примерно наполовину.

Владимирцам обещали, что аэропорт будет развиваться - самолеты полетят в Анапу и Симферополь. Хотя было очевидно, что в 180 километрах от Москвы содержать собственный аэропорт нерентабельно.

И вот в ноябре новый губернатор Владимир Сипягин принял решение - пассажирских полетов из Семязино больше не будет. На этом областной бюджет сэкономит более 13 миллионов рублей.