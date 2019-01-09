В Суздале сыграли Чайковского на салате, а журналист "КП" стал коком ледокола "Ленин"

Этот передвижной фестиваль существует уже 11-й год, его придумал Андрей Попов, выпускник операторского факультета ВГИКа. Цель – собрать интересных художников, музыкантов, фотографов, режиссеров, ремесленников и актеров в одном небольшом географическом сегменте, и дать каждому «самовыразиться».

Андрей ПоповФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

С 1 января в Суздале в рамках проекта «Человек мира» были активированы «точки искусства» на любой вкус. Фото-выставка «Проявление», выставка победителей фестиваля-конкурса лоскутного шитья, концерт этнографа и певца Сергея Старостина, показ немого кино с тапером (пианистом) и многое другое. Но «вишенками на торте» как для туристов, так и для местных жителей стали интерактивные постановки.

Как звучат вареные яйца?

В холле городской администрации зазвучала симфония Чайковского «Оливье» от столичной команды «Playtronica». На чем играли? На оливье, конечно! На столе в отдельных тарелках – ингредиенты любимого салата: картофель, морковь, сваренные вкрутую и очищенные куриные яйца, зеленый горошек и майонез с воткнутой в него стальной ложкой. К продуктам подведены провода с датчиками и подключен приборчик плейтроник (по-научному мидиконтроллер), который преобразует касания к продуктам в звуки. Звуков аж 16, можно брать и аккорды.

Игра на овощах «Оливье»Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Сыграть на салатных продуктах мог любой желающий. И ведь играли! Базовый мелодийный рисунок симфонии был заложен в компьютер, а уж остальное – скорость, интенсивность, повторы или акценты – были на усмотрение вовлеченной в игру публики. Ложка в майонезе выполняла роль заземления, одной рукой нужно было обязательно держаться за нее, иначе салат не зазвучит!

- Мы, как «Playtronica», существуем уже пять лет, - рассказывает «главный плейтроник» Виктор Глазунов. – Два года назад мы разработали прибор плейтроник. В нашей команде, как вы поняли, и музыканты, и технари.

Главный плейтроник Виктор ГлазуновФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Советская «сборная солянка»

И, наконец, зрители поучаствовали в иммерсивной (то есть с вовлечением их самих) постановке «Вне времени», реализованной режиссерами и артистами московского театра «Эскизы в пространстве». Театр специализируется на создании перформансов и инсталляций, сценических спектаклей и уличных представлений.

«Вне времени» - спектакль о советской эпохе. Режиссер Дмитрий Мышкин выступил и в качестве сценариста, сделав некую «советскую соляночку» по мотивам пьес Вампилова «Старший сын», «Утиная охота» и «Кладбище слонов». Режиссер Эмилия Кивелевич призвала на помощь своего папу – директора детского оздоровительного лагеря «Поречье» при РАН РФ. И в интерьере спектакля появились игрушки советской эпохи, книжки и функционирующая мини-АТС советской эпохи, когда еще абоненты крутили диски.

Режиссер Эмилия КивелевичФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Режиссер Дмитрий МышкинФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Постановка проходила в слесарной мастерской суздальского с/х колледжа, отстроенной и обставленной еще при СССР. В спектакле в потрясающей динамике проходят: советская школа со строгой училкой и коронными «А перемена тебе на что была?» и «Кому это там так смешно?», стиляги с попокручением во время исполнения буги-вуги, тюремная камера, где на нарах кто-то из зэков пьет чифир, а кто-то просто ест хлеб, отламывая кусочки от 400-граммовой пайки.

Есть и любовь советская. Актриса Настя выбрала журналиста «КП» из толпы зрителей, воскликнув: «Пал Палыч! Где ты был целых три года?!». Пришлось играть Палыча и из головы придумывать этот незаполненный кусок сценария. Спектакль-то интерактивный, то есть с участием зрителей.

Одетая лишь в декольтированную ночнушку женушка кошмарит вернувшегося муженька, а тот, лежа в кровати под одеялом, в ответ: «А как бы я тебе написал или позвонил с ледокола? Да-да, я три года ишачил коком на ледоколе «Ленин!»… А потом, убедившись, что Палыч по-прежнему ее любит, жена пригласила всех к столу отметить событие. Вместо вина был морс, а вот целоваться с актрисой пришлось по настоящему.

На фото:

1. Просто иллюстрация.

2. Андрей Попов.

3, 4, 5, 6, 7. Игра на овощах «Оливье»

8, 9. Главный плейтроник Виктор Глазунов.

10. Режиссер Дмитрий Мышкин.

11, 12, 13. Режиссер Эмилия Кивелевич.

13a. Это слесарная мастерская советского периода.

14, 15. Картинки к «Вне времени».