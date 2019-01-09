«Мусорная реформа» во Владимире отложена на год

Последняя «мусорная» новость старого года - реформы пока не будет! К новой системе вывоза мусора во Владимирской области активно готовились с конца осени. Был создан единый оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами - «Владэкотехпром», департамент цен и тарифов утвердил стоимость вывоза коммунальных отходов - 118 рублей с человека. Одновременно поменялась система начисления оплаты - раньше владимирцы платили с квадратного метра жилой площади, а с 1 января 2019 года должны были начать платить по количеству жильцов.

При этом «мусорная реформа» вызывала бурные споры и даже панику. Было непонятно, зачем вообще единый мусорный оператор, если в области нет нормальной системы переработки отходов - ни одного полноценного мусороперерабатывающего завода. Кроме того, «Владэкотехпром» в течение ноября и декабря с трех попыток так и не сумел заключить контракты на вывоз мусора с перевозчиками - они отказывались работать по назначенным ценам. И жители уже всерьез боялись «мусорного коллапса» с 1 января: вдруг уйдут старые компании, а новые на их место не придут?

Все это и стало причиной решения губернатора Владимира Сипягина отложить на год, до 1 января 2020 года, переход на новую систему обращения с отходами. Ну не готова была область! И, видимо, не только наша, так как 25 декабря был принят федеральный закон, который позволил регионам отложить «мусорную реформу». И 29 декабря губернатор Владимирской областью такой возможностью воспользовался.

Теперь у региона есть год на то, чтобы подготовиться. «Владэкотехпром» больше не региональный мусорный оператор - договор расторгнут. К 1 марта во Владимирской области будет утвержден план мероприятий по переходу на новую систему вывоза мусора, и затем его постепенно начнут воплощать в жизнь. По-новому мусор начнут вывозить через год, если, конечно, не будет как с приватизацией, окончание которой переносили четыре раза.

КСТАТИ

По новой системе плата за вывоз мусора исключалась из суммы за техобслуживание жилья и выносилась отдельной строкой в квитанцию от ЕРИЦ. Поэтому в конце декабря управляющие компании поменяли свои тарифы, уменьшив их примерно на 2,5 рубля за квадратный метр, и жильцы успели расписаться за введение нового тарифа.

Теперь непонятно, как будут возвращать оплату за вывоз мусора в квитанцию - отдельной строкой? Решить это надо до конца января. В любом случае, теперь мы хоть знаем, сколько платили за вывоз мусора.