2019-01-08T13:47:46+03:00
Происшествия

Новогодние гранаты Владимира: одна взорвалась, а в другой оказались духи

Самые несуразные происшествия январских празников
Артём Черепанов
Поделиться:
Балкон квартиры, в которой случился взрывБалкон квартиры, в которой случился взрывФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
Изменить размер текста:

Новогодние праздники во Владимире прошли относительно спокойно. Правда, утром после новогодней ночи в одной из квартир случился взрыв, а бдительные владимирцы приняли за гранату флакон дешевых духов.

1 января около 7 утра, когда владимирцы уже крепко спали после гуляний, в квартире на улице Красноармейской случился взрыв. Жители окрестностых домов уверены, что дома у хозяина, выпивавшего с тремя гостьями, взорвалась светошумовая граната. Однако в УМВД по Владимирской области сообщают, что взрыв произошел из-за страйкбольного устройства.

Приехавшие на место ЧП спасатели быстро проверили здание и машину хозяина квартиры. Видимо, он хранил дома не одно опасное устройство, поэтому жильцов новостройки вывели из квартир из-за угрозы повторного взрыва. Обошлось. По городу упорно ходят слухи, что мужчина, в квартире которого взорвалось нечто опасное, бывший военный, служил в горячих точках. А вот кем были его гостьи, не известно. Но четверо пострадавших женщин оказались в больнице, а в подъезде было немало крови. Могло ли ранить людей в целом безвредное снаряжение для военизированной игры? Кажется, ответа на этот вопрос нет ни у кого.

Понятно, что после такой истории очередной вызов «на гранату» отработали с особым тщанием. 6 января вечером житель улицы Растопчина позвонил в МЧС и рассказал, что видел у подъездной двери гранату. На место происшествия приехали саперы и скорая помощь, двор оцепили полицейские. Оказалось, за гранату местный житель принял флакон дешевых духов из "ФиксПрайса".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В центре Владимира в восьмой раз пройдет "Забег Дедов Морозов"
Куда владимирцам пожаловаться на плохую уборку снега во дворах
Владимирская короткометражка вошла в топ-5 международного фестиваля авторского кино
Теплоснабжение восстановлено
Молодым врачам во Владимирской области будут платить 300 тысяч рублей
В ночь с 7 на 8 января во Владимире 25 домов остались без отопления и горячей воды
В Селивановском районе ночью горела нежилая постройка
В Александровском районе пропал мужчина, которому нужна медпомощь
В Вязниках вспыхнул дом
Владимирские дети побывали на "Елке Победы" в Москве
С улиц Владимира за неделю вывезли 35 тысяч тонн снега
В Боголюбове открывают Дом культуры за 23 миллиона рублей
Во Владимирской области на ночные богослужения в честь Рождества пришли 17 тысяч человек
За ночь во Владимирской области сгорели дом и хозпостройка
Во владимирский парк "Дружба" приедет Марья Искусница
Владимирцев приглашают нарисовать огромную рождественскую открытку
В Карабанове пожар в бане тушили девять человек
Владимирские спасатели готовятся к январским морозам
В Юрьев-Польском столкнулись пять машин: один человек погиб, двое пострадали
Во Владимире горящую квартиру тушили 15 пожарных
Во Владимире водитель "ВАЗа", который влетел в грузовик, погиб на месте
Во Владимире ночью сгорел частный дом
Экс-мэр Коврова перебрался в «Боевое братство»
Кольчугинец избил прохожего и отнял у него сумку
В Муроме женщина насмерть придавила ребенка грудью
Жителя Владимира лишили водительских прав через суд
Владимирец выиграл суд у управляющей компании