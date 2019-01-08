Новогодние гранаты Владимира: одна взорвалась, а в другой оказались духи

Новогодние праздники во Владимире прошли относительно спокойно. Правда, утром после новогодней ночи в одной из квартир случился взрыв, а бдительные владимирцы приняли за гранату флакон дешевых духов.

1 января около 7 утра, когда владимирцы уже крепко спали после гуляний, в квартире на улице Красноармейской случился взрыв. Жители окрестностых домов уверены, что дома у хозяина, выпивавшего с тремя гостьями, взорвалась светошумовая граната. Однако в УМВД по Владимирской области сообщают, что взрыв произошел из-за страйкбольного устройства.

Приехавшие на место ЧП спасатели быстро проверили здание и машину хозяина квартиры. Видимо, он хранил дома не одно опасное устройство, поэтому жильцов новостройки вывели из квартир из-за угрозы повторного взрыва. Обошлось. По городу упорно ходят слухи, что мужчина, в квартире которого взорвалось нечто опасное, бывший военный, служил в горячих точках. А вот кем были его гостьи, не известно. Но четверо пострадавших женщин оказались в больнице, а в подъезде было немало крови. Могло ли ранить людей в целом безвредное снаряжение для военизированной игры? Кажется, ответа на этот вопрос нет ни у кого.

Понятно, что после такой истории очередной вызов «на гранату» отработали с особым тщанием. 6 января вечером житель улицы Растопчина позвонил в МЧС и рассказал, что видел у подъездной двери гранату. На место происшествия приехали саперы и скорая помощь, двор оцепили полицейские. Оказалось, за гранату местный житель принял флакон дешевых духов из "ФиксПрайса".