Владимирская пенсионерка собрала коллекцию из 400 советских кукол

Увлечение куклами у восьмидесятилетней Нины Кочетковой началось около четырех лет назад, когда она в кладовке нашла двух советских кукол, которыми когда-то играла ее дочка. Два малыша, которых пенсионерка забрала домой и отмыла, положили начало ее коллекции.

Куклы из детства

Вернувшиеся домой старые куклы так понравились Нине Кочетковой, что через несколько дней она отправилась на «блошиный» рынок на улице Батурина. Ей повезло – на рынке она без труда отыскала понравившуюся ей барышню, которую и купила за 50 рублей. С тех пор она приходит на рынок практически каждую неделю. Узнав о страсти владимирки, кукол ей стали приносить знакомые и родные. В ее коллекцию попал пупс из Казахстана и девочка из Чечни. Иногда кукол ей дарят на день праздники родные, а один из самых дорогих для нее экземпляров привез внук из Москвы.

- Он пришел ко мне, а под курткой что-то прячет. Говорит: «Бабушка, вот тебе жена летчика» - и достал ее, вот у нее костюм весь в звездах, - вспоминает Нина Кочеткова. – Есть кукла, которую мне прислали из Таиланда, есть, которую я выпросила у подруги, она ее потом не узнала. У меня нет китайских кукол, только советские, многие их которых выпущены в пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века.

Сегодня большинство игрушек имеют собственное имя, а также собственное место в доме: они стоят на подоконниках, полках, сидят на диване и столах. Правда, сколько всего кукол в ее коллекции она сама точно не знает: в квартире не хватает места для всех ее любимцев и многие пока живут в ящиках. В этом году куклы из ее коллекции превратились в настоящие елочные украшения: развешанные на елке, они радуют свою хозяйку и ее гостей.

Оригинальная елка Нины КочетковойФото: Ирина Мальцева

Пупсы не взрослеют

Нина Кочеткова не только коллекционирует старых кукол, но и придумывает им новые образы. Как правило, попадают они в дом голыми, поэтому, отмыв и подлатав любимца, владимирка шьет им эксклюзивные наряды вплоть до обуви и нижнего белья.

- Раньше никаким рукоделием - ни шитьем, ни вязанием я не занималась, меня это раздражало, вот ремонтировать машины – это мое, - делится пенсионерка, всю жизнь работавшая инженером-строителем. – Но с куклами начала. Для каждой из них я придумываю свой образ, свой наряд. Иногда вижу – это будет мальчик-рокер, а вот эта кукла похожая на мою родственницу Галину, другая кукла мне очень напомнила внучку Олю, она стала потом ее любимой игрушкой. А вот этот негритенок – евнух, охраняющий остальных красавиц. Первый наряд для куклы с рынка я придумывала месяц, обошелся он в семьсот рублей. Сейчас на то, чтобы нарядить очередную куклу уходит примерно неделя. Стараюсь, чтобы у каждой куклы была своя изюминка в одежде – сумочка с кристаллами Сваровски, ожерелье, туфельки со стразами.

Старые куклы, с которых началась коллекцияФото: Ирина Мальцева

Нина Кочеткова специально подбирает ткани для своих любимец, придумывает необычные фасоны, а если удается купить готовый комплект – обязательно его сама доделывает. Дольше всего ей приходится возиться, если кукла нестандартная, например, со слишком тонким телом. Еще одна проблема – обувь и головные уборы. Часто основы для шляпок и туфелек пенсионерка находит в зоомагазинах, где для пушистых питомцев продают самые разные наряды. Самый дорогой наряд обошелся Нине Кочетковой в три тысячи рублей: столько стоили три метра натуральных тканей – шелка, сатина, и двести грамм стразов Сваровски.

Беря на руки своих любимцев, владимирка словно ненадолго переносится во времена своего детства и юности, молодея на глазах. Впрочем, сохранять силы и бодрость ей помогают и другие увлечения: она мастерски разгадывает сложные кроссворды и с увлечением изучает богов Древнего Египта.

- Невозможно нет в любом возрасте, а учиться никогда не поздно, что я всегда и делаю, - делится своим секретом Нина Кочеткова.