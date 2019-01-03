Владимирские герои года спасают животных, с одним ломом рискуют на пожаре и вытаскивают тонущих детей

Героями не рождаются. Ими становятся. Причем, иногда люди, которые не связаны с профессиями, где самоотверженность ради спасения других является частью работы.

Приехали отдохнуть — спасли жизнь

Супруги Серовы из Подмосковья, которые приехали на берег Клязьмы Петушинского района 1 июля и подумать не могли, что обычный отдых на речке завершится спасением. Отдыхали, купались, загорали. В момент, когда к речке недалеко от супругов приехали на велосипедах двое мальчиков и девочка, которым на вид было от 7 до 11 лет, ничто не предвещало беды. Дети начали купаться и, как показалось взрослым, играть в салки, то погружаясь в воду, то выныривая на поверхность.

Супруги СеровыФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Однако спустя какое-то время на берег выбрался один из мальчишек и сказал взрослым, что его друзья тонут. Владимир Серов тут же бросился в воду к поплыл к месту, где последний раз видел детей. Водоворот поднял к поверхности одного мальчика, тот был уже без сознания. Мужчина передал ребенка жене Людмиле и продолжил искать оставшуюся в реке девочку. Увидев ее в воронке, он вытащил ее на берег. Ребенок не дышал. Супруги Серовы тормошили и переворачивали ребенка, чтобы вышла вода, делали непрямой массаж сердца. Наконец, девочка начала дышать. Благодаря Владимиру и Людмиле все трое детей живыми вернулись домой.

Для спасения хватило смелости и лома

Непростая смена выдалась у дежурного караула Собинского пожарно-спасательного гарнизона Григория Мордвинцева 28 ноября. В этот день загорелось заброшенное здание, основные силы гарнизона были отправлены туда. Неожиданно на пульт диспетчера пожарно-спасательной части №78 поступило сообщение о запахе дыма из квартиры на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного дома в Собинке.

Григорий МордвинцевФото: ГУ МЧС по Владимирской области

Первым на пожар прибыло отделение Григория Мордвинцева. Пока его люди эвакуировали жителей с верхних этажей, Григорий устремился к горящей квартире. Металлическая дверь была заперта, а из снаряжения – только лом - все аварийно-спасательное оборудование было на пожаре за несколько десятков километров. Выломав ломом металлическую дверь, спасатель оказался внутри. Хозяина он нашел на диване в комнате. Тот уже надышался угарным газом и был без сознания. Командир отделения вынес мужчину на свежий воздух.

Участковые на пожаре

Иногда бросаться в огонь ради спасения попавших в беду людей приходится не только пожарным. Днем 2 марта в селе Чаадаево Муромского района Владимирской области загорелся частный дом. В этот момент недалеко от деревянной постройки оказались трое участковых - майор Михаил Абросимов и его коллеги – майор Дмитрий Сергеев и капитан Дмитрий Некрасов.

Заметив дым, полицейские поторопились на помощь. Пока пожарные не прибыли, они решили помочь пострадавшим. Около уже горящего дома стояла 67-летняя хозяйка, которая обожгла лицо и кисти рук. Женщина сбивчиво сказала, что внутри остался ее пожилой супруг, который с трудом передвигается самостоятельно. Участковые подбежали к окну и заметили стоящего рядом дедушку — он тщетно пытался разбить стекло. Разбив стекло, полицейские вытащили мужчину, а потом еще и с помощью служебного «УАЗика» отбуксировали два легковых автомобиля, припаркованных во дворе дома.

Двое детей в дыму

22 марта в 5 утра на пульт диспетчера пожарно-спасательной части поступило сообщение о задымлении в подъезде жилого многоквартирного дома в городе Костерево. К моменту прибытия спасателей из окна квартиры на 4 этаже шел сильный дым, а изнутри доносились крики о помощи семьи с двумя детьми 12 и 2 лет.

Анатолий КозьменкоФото: ГУ МЧС по Владимирской области

На помощь семье бросился пожарный Анатолий Козьменко. В плотном дыму он разглядел хозяйку с крохой на руках. Малыш уже был без сознания. Взяв на руки ребенка и надев на него кислородную маску, он быстро вынес его из квартиры и передал сотрудникам скорой медицинской помощи. За это спасатель получил медаль МЧС России «За отвагу на пожаре».