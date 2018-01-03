Страницы истории: Андрей Боголюбский строил Владимир как «Новый Иерусалим»

Все они появляются в эпоху князя Андрея Боголюбского. Успенский собор, дворцовый комплекс в Боголюбове, Золотые ворота - все они строятся в 1158 году. Тогда же появляется и храм Покрова на Нерли, как пишет историк архитектуры Татьяна Тимофеева.

Откуда вдруг в густых лесах тогда почти незаселенной Руси появляются один за другим белокаменные соборы? Ведь такое гигантское строительство в те времена требовало огромных ресурсов. Большинство историков повторяют позицию Николая Воронина, который пишет об усиление на Руси культа Богородицы, о личных амбициях князя Андрея Юрьевича. Здесь возникает закономерный вопрос. Всем другим русским князьям тоже надо было реализовывать свои амбиции, но такое масштабное строительство за короткий период в «домонгольской » Руси проводились в единичных случаях. А что если князь, таким образом, провел серьезную идеологическую обработку населения Руси? Видимо, так оно и было. Андрей Боголюбский выстраивал Новый Иерусалим, то есть новый центр.

Люди жили в ожидании Апокалипсиса

Важно вспомнить, что по летоисчислению той эпохи год появления белокаменных памятников на территории нашего региона - вовсе не 1158, а 6666 год от Сотворения Мира. То есть в году одни шестерки! Как пишет Сергей Заграевский, историк архитектуры, люди в то время жили в ожидании, что вот-вот наступит Апокалипсис. Подобное храмовое строительство должно было показать, если хотите, самое святое место на Руси. При этом, Андрей Боголюбский не ставил перед собой цель успокоить волнующийся народ. Его задача – показать место спасения! Например, первые ворота, которые были названы Золотыми, появляются в Иерусалиме. С таким же названием ворота выстраиваются затем в Константинополе, в Киеве, а затем и во Владимире. Как пишет доктор наук Николай Солнцев, второе пришествие Мессии ожидалось как раз рядом с ними. Видимо, в самом названии скрыта идея – вот он, Новый Иерусалим, вот оно место спасения. А там где место спасения – там и центр. Туда, значит, и надо стремиться. Такой способ привлечения жителей в малонаселенные тогда места.

Андрей Боголюбский и Владимир без веча

Здесь возникает еще один вопрос – почему именно северо-восточная Русь? Андрей Боголюбский был правителем этих земель, а за Киев пришлось бы еще побороться с другими претендентами. При этом Киев считается старшим городом. А что, если какую-то другую землю объявить «святой землей» и «местом спасения»? Если люди в это поверят, то, соответственно, эта земля и станет новой столицей, а ее правитель — первым среди всех других. Видимо, на это и рассчитывал Андрей Боголюбский.

Тут как нельзя кстати и подходящий год — 6666-й, точнее целый 12 век — то есть 6600-ые! Но почему именно Владимир? Иногда можно встретить мнение, что князю не нравился Киев и он хотел жить в своей родной земле – Суздальской. Но, кажется, Андрей Боголюбский руководствовался не только этими соображениями. Владимир никогда не имела веча, ограничивающего власть князя (в отличие от Новгорода), с юга город прикрывали леса (в отличие от Киева, где с юга — степи и кочевники), да и в плане наличия торгового пути, Волжского, который проходил через Клязьму, Владимир не был обделен.

По этим причинам Андрей Боголюбский переносит столицу северо-востока Руси из Суздаля, где, кстати, народные собрания проводились, во Владимир, и начинает грандиозное белокаменное строительство. То есть его цель править единолично, да еще и стать первым среди своих родственников.

Правда, Конец Света так и не наступил, но идея о том, что теперь новый центр Руси – эта северо-восток раздробленного государства, получила свое развитие. А в 1169 году Андрей Боголюбский решает продемонстрировать, что старое место спасение — Киев с его Золотыми вратами — уже не богоспасаемое место. В этом году «мать городов русских» подвергается серьезному разорению. Князь стал правителем очередным Киева, но первым кто туда так и не поехал. Центр Руси постепенно переезжает на северо-восток. Белокаменные же постройки Боголюбского превратились в свидетелей и участников крутого поворота истории Руси.