Владимирцы на новый год читают Диккенса и «Правдивую историю Деда Мороза»

Когда у тебя впереди 10 дней выходных, поневоле задумаешься, чем себя занять. Еще важней понять, чем занять ребенка. Можно сходить в кино, кукольный театр, на каток. Но не все же праздники. В любом случае будет момент, когда придется остаться дома. И тут лучше всего дать ребенку в руки книгу.

Едем в парк, заодно в библиотеку

Если посмотреть владимирские форумы, то видно, что многие мамы предпочитают книги не покупать, а брать в библиотеках. И дешевле, и выбор большой. И некоторые готовы проехать полгорода ради сказок для своего малыша. Как, например, Мария Точина, мама Влада, которому сейчас два года и 9 месяцев.

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- Ездить из Доброго на улицу Мира для меня не проблема, тем более я за рулём, - говорит она. - Мы совмещаем поездки в библиотеку с прогулкой по парку. Мы сначала ходили в свои библиотеки в Добром, но там все-таки не такой ассортимент, как в областной библиотеке для детей на Мира.

Мария выбирает для своего ребенка книги с маркировкой «0+». Кстати, молодая мама считает, что книги хоть и стоят с таким возрастным ограничением, по факту рассчитаны на детей от двух-трех лет.

- Влад обожает котов, поэтому на Новый год мы берем «С Новым годом, Мяули» и «Елка, кот и Новый год». Их он чаще просит почитать. А еще он оценил «Маму Му и снегокат» - она веселая, забавная. Не так давно брали рождественскую книгу «В гостях у Санта- Клауса». Нам она тоже очень понравилась. Читатель отправляется в волшебное путешествие в деревню Санта Клауса, узнает как Санта и трудяги-гномы готовятся к главному празднику зимы. Книга легко читается, написана с юмором, а иллюстрации можно разглядывать часами! - рассказала Мария Точина. - Кстати, книги очень быстро разбирают.

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В новый год предпочитают расслабиться

В самой областной детской библиотеке для нас подготовили подборку самых популярных книг в новогодние праздники. Оказалось, что среди детей популярны самые разные книги, начиная от современных писателей и заканчивая классику.

Среди современных книг особенно популярны три. Первую написали Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. Называется она «Правдивая история Деда Мороза». Эта сказочная повесть соединяет в себе волшебную сказку и рассказ о реальной истории России в ХХ веке. Адресована она детям 8-12 лет.

Автор второй книги «Все о Дедморозовке» написал Андрей Усачёв. Далеко на севере, где-то в Архангельской или Вологодской области, есть небольшая деревня Дедморозовка, в которой живут Дед Мороз и его внучка Снегурочка. А еще там живут помощники Деда Мороза - снеговики и снеговички. Это целый сборник сказочных повестей о любимом зимнем волшебнике. Книга отлично подходит для семейного чтения, интересна детям от 3-4 лет.

А еще в библиотеке берут иностранного автора Ану Штонер и его книгу «Маленький Дед Мороз». Волшебная детская сказка рассказывает о маленьком Деде Морозе, который очень хочет стать большим и развозить подарки по всему миру, но взрослые Деды Морозы не берут его с собой, несмотря на всю его ловкость, находчивость и трудолюбие.

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Кстати, раз уж мы заговорили об иностранных авторах, тут и стоит вспомнить о классике. В Новый год в библиотеке популярны Туве Янссон «Волшебная зима» и Чарльз Диккенс «Рождественские повести». Рассказывать об этих книгах смысла нет. Они уже давно составляют золотой фонд литературы, причем не только детской.

Кроме детской областной библиотеки есть еще и областная научная библиотека. Там помимо уже перечисленных книг упомянули так же популярную серию книг о Джингликах, основанную на одноименном мультсериале. А также классику от Гоголя - «Ночь перед Рождеством».

- А вообще владимирцы в новогодние праздники предпочитают отдохнуть и расслабиться, - рассказала Майа Архипова, главный библиотекарь отдела гуманитарной литературы областной научной библиотеки. - Многие в это время берут легкие романы, детективы.

Кстати, есть даже своего рода новогодний детектив. Написал его норвежский писатель Ю Нёсбе. Речь о популярном сейчас романе «Снеговик», героем которого является детектив Харри Холе.