Владимирскую епархию возглавит новый митрополит

Митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий, в миру известный как Юрий Смирнов, в связи с достижением преклонного возраста – в январе прошлого года ему исполнилось восемьдесят лет - подал прошение об уходе на покой, которое удовлетворили. По имеющимся в РПЦ правилам, при достижении семидесятипятилетнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой, но когда именно удовлетворить такое прошение решает Священный Синод. Прошение Евлогия было подано еще в марте 2012 года, но удовлетворено только сейчас.

Владыка Евлогий, получивший степень доктора богословия в 1966 году, с 1995 года был архиепископом Владимирской и Суздальской епархии, а в июле 2013 года возглавил новообразованную Владимиркую митрополию. Ему выражена сердечная благодарность «за архипастырское окормление в течение многих лет Владимирской епархии, которое способствовало всестороннему развитию церковной жизни - увеличению числа приходов и численности духовенства, открытию монастырей и духовной школы, ведению конструктивного диалога с местными властями и общественными объединениями, а также за деятельность в качестве главы Владимирской митрополии». На покое проживать будет во Владимире, а средства ему на проживание будут поступать от Владимирского епархиального управления.

На заседании Священного Синода Русской православной церкви, состоявшегося 28 декабря, на место Евлогия назначили нового владыку. Владимирскую и Суздальскую епархию возглавит семидесятилетний митрополит Тихон, который до этого возглавлял Новосибирскую митрополию. 29 декабря в Успенском соборе должна пройти служба с участием Евлогия и Тихона.

Фотограф Влад Комяков/ КП-Новосибирск

Новый владыка, в миру Леонид Емельянов, отметил семидесятилетний юбилей. К служению церкви он пришел не сразу: после окончания восьмилетки, трудился рабочим на заводе и заканчивал вечернюю школу, затем успешно окончил техникум и отслужил в армии. В 1981 году в Троице-Сергиевой Лавре принял монашеский постриг с именем Тихон в честь святителя Тихона, епископа Воронежского, в том же году рукоположен во иеромонаха. В 1981 году он окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 2011 году Тихон возглавил Новосибирскую митрополию, в 2012 году был возведен в сан митрополита. Владыка Тихон известен скандалом, связанным с постановкой в 2015 году Новосибирского оперного театра оперы Вагнера «Тангейзер». Митрополит Новосибирский и Бердский подал жалобу в прокуратуру, посчитав, что представление нарушает права на свободу совести и вероисповеданий. В итоге на режиссера и директора театра завели административное дело, обвинив в умышленном осквернении религиозных символов.