2018-12-27T17:47:48+03:00
Общество

У ТК «Тандем» во Владимире начали устанавливать светофор

Ни власти, ни ГИБДД не могут сказать, как и когда он заработает
Артем Бендрик
Поделиться:
..Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

На Пекинке около «Тандема» устанавливают светофор, о котором владимирцы мечтают еще с 2009 года. Все это время около одного из самых популярных рынков города был нерегулируемый пешеходный переход, на котором регулярно сбивали людей.

Вот, наконец-то, мольбы горожан услышаны. Еще в ноябре власти Владимира обещали, что там вскоре появится светофор с кнопкой для пешеходов. Видимо, к Новому Году нам решили-таки подарить этот светофор. После ремонта этот участок дороги стал еще шире и в «Упрдор Москва-Нижний Новгород» решили разориться: сначала на разделительный барьер, а теперь и на светофор.

К сожалению, никто из мэрии не смог нам прокомментировать эту ситуацию, сославшись на областное ГИБДД. А в ГИБДД, похоже, вообще не в курсе, что там происходит, мол, «быть может, там просто два гастарбайтера решили на свои поставить светофор?».

В данный момент посреди дороги красуется лишь столб с подсветкой и «головкой» светофора. Кнопок на столбах пока не наблюдается, так что в ближайшие дни ожидать, что переход станет регулируемым, не стоит.

Тем временем владимирские автомобилисты сильно возмущаются по поводу этого светофора, считая, что как раз там нужен был надземный переход, а около «Тепличного» - светофор.

- Там и так ездить порой трудно, то кто-то разобьется, то еще чего, а теперь там два светофора на расстоянии меньше километра друг от друга. Пешеходам может будет и спокойнее, но если Пекинка когда-то была быстрым способом добраться из конца в конец, то теперь может будет и быстрее через город, - заявил автовладелец, работающий на ТК «Тандем».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Обеспечивать порядок и безопасность в новогодние праздники во Владимирской области будут более 3300 человек
В Муроме появилась выездная патронажная служба паллиативной помощи детям
Старшеклассники Владимирской области будут снимать кино
Полицейские пытаются найти во Владимире «паленый» алкоголь
Директором департамента здравоохранения Владимирской области назначен специалист из Москвы
Во Владимире мигрант пытался дать взятку за разрешение на проживание в стране
Во Владимире подорожали бани
Во владимирском кафе ограбили посетительницу
4 831 родителей Владимирской области оставили своих детей без новогодних подарков
За 6 лет во Владимирской области восстановлены права около 280 обманутых дольщиков
Во Владимирской области создан совет по стратегическому планированию
Артем Дзюба подарил щенка юной болельщице из Мурома
Владимирский молочный завод "Аиди и К" уклонялся от уплаты налогов
Во Владимире начала работать "горячая линия" по услугам такси
Кольчугинец врезался в бетонный блок на угнанной "десятке"
Из Владимиро-Суздальского музея-заповедника пропали елочные игрушки
В Петушинском районе приостановили строительство завода по переработке серы
В мэрии Владимира назвали лучших спортсменов города
Ковровский подросток обчистил гараж местного предпринимателя