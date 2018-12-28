У ТК «Тандем» во Владимире начали устанавливать светофор

На Пекинке около «Тандема» устанавливают светофор, о котором владимирцы мечтают еще с 2009 года. Все это время около одного из самых популярных рынков города был нерегулируемый пешеходный переход, на котором регулярно сбивали людей.

Вот, наконец-то, мольбы горожан услышаны. Еще в ноябре власти Владимира обещали, что там вскоре появится светофор с кнопкой для пешеходов. Видимо, к Новому Году нам решили-таки подарить этот светофор. После ремонта этот участок дороги стал еще шире и в «Упрдор Москва-Нижний Новгород» решили разориться: сначала на разделительный барьер, а теперь и на светофор.

К сожалению, никто из мэрии не смог нам прокомментировать эту ситуацию, сославшись на областное ГИБДД. А в ГИБДД, похоже, вообще не в курсе, что там происходит, мол, «быть может, там просто два гастарбайтера решили на свои поставить светофор?».

В данный момент посреди дороги красуется лишь столб с подсветкой и «головкой» светофора. Кнопок на столбах пока не наблюдается, так что в ближайшие дни ожидать, что переход станет регулируемым, не стоит.

Тем временем владимирские автомобилисты сильно возмущаются по поводу этого светофора, считая, что как раз там нужен был надземный переход, а около «Тепличного» - светофор.

- Там и так ездить порой трудно, то кто-то разобьется, то еще чего, а теперь там два светофора на расстоянии меньше километра друг от друга. Пешеходам может будет и спокойнее, но если Пекинка когда-то была быстрым способом добраться из конца в конец, то теперь может будет и быстрее через город, - заявил автовладелец, работающий на ТК «Тандем».