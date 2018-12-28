Золотые ворота ВСМЗ будет ремонтировать за свой счет - федеральный бюджет денег не даст

«Общество друзей музея», которое было создано для противостояния экс-директору ВСМЗ Игорь Конышеву, встретилось с новым руководителем музея Светланой Мельниковой и ее предшественницей Алисой Аксеновой.

«Общество друзей музея», в котором насчитывается аж 645 человек, встретило возвращение Светланы Мельниковой ликованием. В «правлении» Игоря Конышева им не нравилось все: автоматы с шоколадками и кофе в фойе выставочных зданий, возможность купить билет одним кликом на смартфоне, установка туалетов около музейных объектов, рост цен, введение аккредитации экскурсоводов (ее отмена стала одним из первых решений Светланы Мельниковой).

На первую встречу руководители «друзей музея» - политолог Роман Евстифеев, историк-краевед Виталий Гуринович, детский омбудсмен Геннадий Прохорычев и журналист Николай Лившиц - пришли с букетами белых роз, которые вручили Алисе Аксеновой и Светлане Мельниковой. Потом за чаем приступили к рассказам, какими трудами «друзьям музея» удалось помочь вернуть Мельникову к руководству. И лишь затем перешли к музейным делам.

Пункт первый - Золотые ворота. Объект ЮНЕСКО стал покрываться трещинами, за его неудовлетворительное состояние ВСМЗ наказали полумиллионным штрафом в первой половине 2018 года. Игорь Конышев при этом к ремонту не приступал, ссылаясь на отсутствие денег.

Денег, похоже, так и не будет, хотя музей уже направил заявку в Москву в надежде на федеральный транш.

- Коллеги из отдела капитального строительства, который раньше назывался реставрационным, подали нужные заявки в Министерство культуры – на проект реставрации Золотых ворот, дома Столетовых, Дмитриевскому собору, Рождественскому собору в Суздале, - сообщила директор ВСМЗ. - Однако по Золотым воротам ситуация сложная. Деньги выделяют только объектам, у которых готов проект. А пока проект есть только на дом-музей Столетовых.

В общем, в будущем году ВСМЗ все-таки придется искать собственные средства на ремонт Золотых ворот. На Конышева это уже не спишешь.

Алиса Аксенова в свою очередь предложила вернуть в прежний вид «Черный зал», где успели пройти несколько непривычных для Палат и ВСМЗ выставок. Она считает, что нужно восстановить старый интерьер Дворцового зала. А еще - изменить логотип музея-заповедника, «злого льва». Светлана Мельникова уточнила, что ей уже поступило предложение от факультета дизайна ВлГУ - студенты готовы придумать новую эмблему, все варианты которой покажут владимирцам на выставке в музее и в группе «Друзей музея» в Вконтакте.