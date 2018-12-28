Владимирские школьники напугали весь город посылкой с «даркнета» - «скрытой сети»

В последнее время изнывающая от безделья владимирская молодежь придумала очередное бессмысленное развление - посылки с «даркнета». «Даркнетом» сейчас называют подпольный интернет — сайты, на которых можно купить все, что нормальному человеку вряд ли пригодится: от наркотиков до рабов. Зайти на эти сайты можно лишь с помощью специального браузера. В общем, древняя игра в тайное общество с применением современных технологий.

Суть «развлечения» - неизвестное лицо за ту сумму, которая у вас есть - от 5000 до 500 000 тысяч рублей - высылает вам ящик с чем-то якобы ужасным. Для пущей конспирации деньги переводят в биткоинах. Посылка приходит, понятно, не на почту, а по «координатам» - как наркотическая «закладка».

Обычно ничего особо ужасного там не приходит, но на этой неделе владимирские подростки перепугали половину соцсетей. За 7 тысяч рублей они заказали посылку с ужасным содержимым, которую им подбросили недалеко от Института защиты животных в Юрьевце.

Наши герои, вооружившись камерами и школьными портфелями, пошли забирать клад. Все действо снималось на видео. «Ящик пандоры» был открыт, но оказалось, что он связан веревкой, привязаной к гранате… Подростков это не остановило, граната, к счастью, оказалась муляжом. Зато внутри - окровавленные капельницы, шприцы, пакет с парой литров крови... А на дне почему-то кубик Рубика.

В процессе распаковки ребята разорвали пакет, чтобы проверить, настоящая ли кровь… А самый смелый из них и вовсе держал шприц голыми руками. В итоге нервы сдали, и окровавленную коробку бросили, где была.

Вот тут и начался ужастик. Коробку кто-то нашел, фото и видео выложили в группе ВКонтакте «Подслушано во Владимире»: мол, около ВНИИЗЖ валяется ящик с окровавленными капельницами, шприцами и марлевыми повязками. Подписчики испугались, кто-то даже предположил, что это следствие жестоких опытов в ближайшем институте. Только через день владимирские блогеры успокоили всех в комментариях.

Кстати, «кровь» оказалась обычной краской.