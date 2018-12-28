2018-12-27T17:23:29+03:00
Общество

Владимирские школьники напугали весь город посылкой с «даркнета» - «скрытой сети»

За биткоины подростки купили ящик с окровавленными шприцами, капельницами и кубиком Рубика
Артем Бендрик
Поделиться:
Фото: скриншот с видео канала MishowФото: скриншот с видео канала MishowФото: YouTube
Изменить размер текста:

В последнее время изнывающая от безделья владимирская молодежь придумала очередное бессмысленное развление - посылки с «даркнета». «Даркнетом» сейчас называют подпольный интернет — сайты, на которых можно купить все, что нормальному человеку вряд ли пригодится: от наркотиков до рабов. Зайти на эти сайты можно лишь с помощью специального браузера. В общем, древняя игра в тайное общество с применением современных технологий.

Суть «развлечения» - неизвестное лицо за ту сумму, которая у вас есть - от 5000 до 500 000 тысяч рублей - высылает вам ящик с чем-то якобы ужасным. Для пущей конспирации деньги переводят в биткоинах. Посылка приходит, понятно, не на почту, а по «координатам» - как наркотическая «закладка».

Обычно ничего особо ужасного там не приходит, но на этой неделе владимирские подростки перепугали половину соцсетей. За 7 тысяч рублей они заказали посылку с ужасным содержимым, которую им подбросили недалеко от Института защиты животных в Юрьевце.

Наши герои, вооружившись камерами и школьными портфелями, пошли забирать клад. Все действо снималось на видео. «Ящик пандоры» был открыт, но оказалось, что он связан веревкой, привязаной к гранате… Подростков это не остановило, граната, к счастью, оказалась муляжом. Зато внутри - окровавленные капельницы, шприцы, пакет с парой литров крови... А на дне почему-то кубик Рубика.

В процессе распаковки ребята разорвали пакет, чтобы проверить, настоящая ли кровь… А самый смелый из них и вовсе держал шприц голыми руками. В итоге нервы сдали, и окровавленную коробку бросили, где была.

Вот тут и начался ужастик. Коробку кто-то нашел, фото и видео выложили в группе ВКонтакте «Подслушано во Владимире»: мол, около ВНИИЗЖ валяется ящик с окровавленными капельницами, шприцами и марлевыми повязками. Подписчики испугались, кто-то даже предположил, что это следствие жестоких опытов в ближайшем институте. Только через день владимирские блогеры успокоили всех в комментариях.

Кстати, «кровь» оказалась обычной краской.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Обеспечивать порядок и безопасность в новогодние праздники во Владимирской области будут более 3300 человек
В Муроме появилась выездная патронажная служба паллиативной помощи детям
Старшеклассники Владимирской области будут снимать кино
Полицейские пытаются найти во Владимире «паленый» алкоголь
Директором департамента здравоохранения Владимирской области назначен специалист из Москвы
Во Владимире мигрант пытался дать взятку за разрешение на проживание в стране
Во Владимире подорожали бани
Во владимирском кафе ограбили посетительницу
4 831 родителей Владимирской области оставили своих детей без новогодних подарков
За 6 лет во Владимирской области восстановлены права около 280 обманутых дольщиков
Во Владимирской области создан совет по стратегическому планированию
Артем Дзюба подарил щенка юной болельщице из Мурома
Владимирский молочный завод "Аиди и К" уклонялся от уплаты налогов
Во Владимире начала работать "горячая линия" по услугам такси
Кольчугинец врезался в бетонный блок на угнанной "десятке"
Из Владимиро-Суздальского музея-заповедника пропали елочные игрушки
В Петушинском районе приостановили строительство завода по переработке серы
В мэрии Владимира назвали лучших спортсменов города
Ковровский подросток обчистил гараж местного предпринимателя