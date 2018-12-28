2018-12-27T16:33:10+03:00
Общество

Под Владимиром брошенные охотничьи собаки девять месяцев ждут хозяев

Забытые в лесу псины все еще надеются на чудо
Ирина Мальцева
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Русская гончая, прозванная владимирской Хатико, потерялась в гороховецких лесах еще весной. В июне, когда породистую собаку заметили местные жители, животное уже выглядело похудевшим, хотя было заметно, что собака домашняя - на ошейнике у нее болтался карабин. Но близко к людям собака не подходила, зато бегала по одному и тому же маршруту на обочине трассы. Проезжавшие мимо люди несколько раз пытались подозвать беднягу, подкладывали ей еду, но при любой попытки приблизиться гончая удирала в чащу. Волонтеры пытались найти хозяина, давали объявления в интернете, звонили в охотхозяйства, но найти владельцев не сумели. Правда, местные жители вспоминали, что в августе в эти края наведывались двое мужчин, искавших пропавших собак, одна из которых по описанию очень напоминала потерявшуюся русскую гончую, а вторая была кокер-спаниелем. Но найти собак охотникам не удалось, и они уехали, не оставив контактов.

.

.

Как говорят специалисты, русская гончая очень верная и скорее умрет, чем оставит место, где была с хозяином. Так и получилось – пес, прозванный волонтерами Верным, бродит по одному и тому же маршруту, дожидаясь потерявшего или бросившего его хозяина.

- За это время собака ослабла и отощала, у нее стали торчать ребра, она голодает и не идет к людям, убегает, - говорит Людмила Гаспарян.

В такой же беде оказалась и еще одна охотничья собака - пегая русская гончая, потерявшаяся в Муромском районе. С весны пес скитается около окрестных деревень, дожидаясь владельца. Голодающий пес тоже не подходит к людям и никуда не уходит от знакомого маршрута, где, вероятно, охотился со своим хозяином. Волонтеры регулярно мерзнут, пытаясь приманить животных, уже есть желающие забрать собак, но забытые в лесах псы не готовы довериться людям. Зоозащитники по-прежнему пытаются найти владельцев, дают объявления и подкармливают брошенного питомца, но даже их животное не попускает ближе, чем на несколько десятков метров. Отслеживать его лежбище, чтобы оставить еду, приходится по следам.

.

.

- Мы вызывали ловца из Нижнего Новгорода, он стреляет из трубки снотворным, но собаки держаться на приличном расстоянии, нужно ружье с прицелом. Нам таких найти не удалось пока, - объясняет Людмила.

Если выманить животных не удастся, то добровольцы продолжат привозить им корм, но несмотря на эту заботу, собаки могут просто не пережить зиму с ее морозами.

.

.

КОНКРЕТНО

Если вы узнали собаку и знаете ее хозяина – сообщите ему, что питомец по-прежнему ждет его. Также вы можете помочь верным собакам, оставив им немного корма, проезжая в тех краях. Уточнить место расположения собак можно у волонтеров по ссылке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Обеспечивать порядок и безопасность в новогодние праздники во Владимирской области будут более 3300 человек
В Муроме появилась выездная патронажная служба паллиативной помощи детям
Старшеклассники Владимирской области будут снимать кино
Полицейские пытаются найти во Владимире «паленый» алкоголь
Директором департамента здравоохранения Владимирской области назначен специалист из Москвы
Во Владимире мигрант пытался дать взятку за разрешение на проживание в стране
Во Владимире подорожали бани
Во владимирском кафе ограбили посетительницу
4 831 родителей Владимирской области оставили своих детей без новогодних подарков
За 6 лет во Владимирской области восстановлены права около 280 обманутых дольщиков
Во Владимирской области создан совет по стратегическому планированию
Артем Дзюба подарил щенка юной болельщице из Мурома
Владимирский молочный завод "Аиди и К" уклонялся от уплаты налогов
Во Владимире начала работать "горячая линия" по услугам такси
Кольчугинец врезался в бетонный блок на угнанной "десятке"
Из Владимиро-Суздальского музея-заповедника пропали елочные игрушки
В Петушинском районе приостановили строительство завода по переработке серы
В мэрии Владимира назвали лучших спортсменов города
Ковровский подросток обчистил гараж местного предпринимателя