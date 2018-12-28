Под Владимиром брошенные охотничьи собаки девять месяцев ждут хозяев

Русская гончая, прозванная владимирской Хатико, потерялась в гороховецких лесах еще весной. В июне, когда породистую собаку заметили местные жители, животное уже выглядело похудевшим, хотя было заметно, что собака домашняя - на ошейнике у нее болтался карабин. Но близко к людям собака не подходила, зато бегала по одному и тому же маршруту на обочине трассы. Проезжавшие мимо люди несколько раз пытались подозвать беднягу, подкладывали ей еду, но при любой попытки приблизиться гончая удирала в чащу. Волонтеры пытались найти хозяина, давали объявления в интернете, звонили в охотхозяйства, но найти владельцев не сумели. Правда, местные жители вспоминали, что в августе в эти края наведывались двое мужчин, искавших пропавших собак, одна из которых по описанию очень напоминала потерявшуюся русскую гончую, а вторая была кокер-спаниелем. Но найти собак охотникам не удалось, и они уехали, не оставив контактов.

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Как говорят специалисты, русская гончая очень верная и скорее умрет, чем оставит место, где была с хозяином. Так и получилось – пес, прозванный волонтерами Верным, бродит по одному и тому же маршруту, дожидаясь потерявшего или бросившего его хозяина.

- За это время собака ослабла и отощала, у нее стали торчать ребра, она голодает и не идет к людям, убегает, - говорит Людмила Гаспарян.

В такой же беде оказалась и еще одна охотничья собака - пегая русская гончая, потерявшаяся в Муромском районе. С весны пес скитается около окрестных деревень, дожидаясь владельца. Голодающий пес тоже не подходит к людям и никуда не уходит от знакомого маршрута, где, вероятно, охотился со своим хозяином. Волонтеры регулярно мерзнут, пытаясь приманить животных, уже есть желающие забрать собак, но забытые в лесах псы не готовы довериться людям. Зоозащитники по-прежнему пытаются найти владельцев, дают объявления и подкармливают брошенного питомца, но даже их животное не попускает ближе, чем на несколько десятков метров. Отслеживать его лежбище, чтобы оставить еду, приходится по следам.

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- Мы вызывали ловца из Нижнего Новгорода, он стреляет из трубки снотворным, но собаки держаться на приличном расстоянии, нужно ружье с прицелом. Нам таких найти не удалось пока, - объясняет Людмила.

Если выманить животных не удастся, то добровольцы продолжат привозить им корм, но несмотря на эту заботу, собаки могут просто не пережить зиму с ее морозами.

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КОНКРЕТНО

Если вы узнали собаку и знаете ее хозяина – сообщите ему, что питомец по-прежнему ждет его. Также вы можете помочь верным собакам, оставив им немного корма, проезжая в тех краях. Уточнить место расположения собак можно у волонтеров по ссылке.