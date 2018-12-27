2018-12-27T11:29:48+03:00
Общество

Дорогу в Новый год показал суперкот

26 декабря в Областном дворце культуры и искусства прошла первая из профсоюзных елок
Михаил ЯЗЫНИН
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..Фото: Михаил ЯЗЫНИН
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Целую серию елок для детей организовало Владимирское областное объединение организаций профсоюзов. Перед началом первой елки гостей приветствовала председатель Профобъединения Надежда Сухарникова. Она пожелала ребятам в новом году множество настоящих друзей, потому что это в жизни - самое главное.

. Фото: Михаил ЯЗЫНИН

.Фото: Михаил ЯЗЫНИН

Затем 280 детей членов профсоюзных организаций со своими родителями увидели красочную и музыкальную новогоднюю сказку «СуперКот и Новый год». Главный герой вместе со своей юной хозяйкой побывали в царстве Снежной королевы и в жаркой Африке, где перевоспитали озорного Бармалея и спасли своих друзей. Примечательно, что многие артисты, участвовавшие в представление тоже оказались детьми немногим старше, чем сами зрители.

После представления в фойе возле елки состоялась интерактивная программа с участием всех героев сказки, которая завершилась хороводом и самой настоящей веселой дискотекой. Традиционно Профобъединением были учреждены призы победителям в конкурсах новогодних костюмов. Победителями стали двое – «Самая рыжая Белочка» и «Самый маленький Гном».

. Фото: Михаил ЯЗЫНИН

.Фото: Михаил ЯЗЫНИН

А 27 декабря 2018 г. в 11.00 и в 15.00. во «Владимирской областной филармонии» состоятся еще две профсоюзные елки - с показом сказочного музыкального спектакля «Морозко».

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