Горячая благодарность - педагогам школы № 25

Мы, родители, выбравшие школу №25, восхищаемся неутомимой энергией, мудростью и любовью учителей к выбранному делу и детям. Обращаясь к дорогим нашим учителям, хотим сказать, что ваш авторитет является для наших ребят ярким примером работоспособности, требовательности и самоотдачи.

Работа - второй дом

Сегодня на наших глазах меняется страна, меняется и школа. Происходит обновление всей системы образования, пересматривается содержание, технологии и методики обучения. Изменяется и жизнь современного учителя, она не менее динамична, чем жизнь общества. Профессия продолжает требовать от педагога не только разносторонних знаний, но и больших духовных сил, выдержки и даже мужества. Радует то, что, несмотря на сложности, находятся люди, которые выбирают для себя нелегкий труд учителя.

Именно такие педагоги, которые не боятся жизненных трудностей, готовы жертвовать своим личным временем, для которых работа – второй дом, а ученики - родственные души, работают в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» г. Владимира.

В школе много замечательных творческих учителей, получивших награды разных уровней. Это лауреаты и победители городских, областных и всероссийских конкурсов. Среди них – учителя года, победители Национальных проектов образования, почетные работники общего образования.

Заслуженная награда

Под Новый год в школе №25 отмечают большой праздник! Уже второй учитель начальных классов – Татьяна Александровна Соловьёва - получает звание Заслуженного учителя Российской Федерации. А ранее эту почетную награду получила Ольга Алексеевна Павлова.

Соловьева Татьяна Александровна – настоящий учитель-новатор. С 1992 года она одной из первых учителей области освоила и внедрила в практику школы систему развивающего обучения Л.В. Занкова. Многолетний опыт работы был представлен на семинарах городского, областного и федерального уровня и перенят учителями города и родной школы.

Татьяна Александровна – творческий, идейный, креативный специалист, активно внедряющий современные образовательные технологии обучения, считающий своей главной задачей формирование у обучающихся умения учиться, необходимое в течение всей жизни.

Воспитанники Татьяны Александровны – активные участники творческих конкурсов, олимпиад разного уровня, среди которых много лауреатов, победителей и призеров.

Яркая жизнь

Школа №25 гордится своими учителями и учениками, старается наполнять школьную жизнь насыщенными и интересными событиями.

В 2019 году наша школа будет отмечать славный юбилей: 65 лет со дня основания. Дружный коллектив уже начинает подготовку к праздничным мероприятиям.

Поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия, процветания вашим семьям и близким, новых трудовых подвигов!

Пусть каждый ваш ученик становится достойным человеком и вашей персональной гордостью! Спасибо вам за преданность выбранному пути!

Родители школы №25

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