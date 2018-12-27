2018-12-26T16:50:20+03:00
Общество

Ледяные и снежные горки 2018-2019 во Владимире, где лучше покататься на ватрушках, лыжах и сноубордах взрослым и детям

Самые большие ледяные и снежные горки 2018-2019 во Владимире. Мы подскажем вам, где можно покататься на ватрушках, лыжах и сноубордах взрослым и детям
Ольга МАКАРОВА
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..Фото: Артур ЛЕБЕДЕВ
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Во Владимирской области за последние годы прибавилось цивилизованных трасс и горок. Появились новые освещенные трассы для беговых лыж. "Комсомолка" собрала лучшие варианты, куда поехать для покатушек на тюбингах, лыжах, сноубордах и санках. Изучаем, выбираем и едем кататься!

Горнолыжный комплекс «Заячья горка»

От Владимира — рукой подать, а для активного отдыха есть все необходимое. Расположен комплекс, который является частью Владимиро-Суздальского парка активного отдыха VS Park, в поселке Садовый Суздальского района.

Длина трасс - до 350 метров, горки предлагают как для новичков, так и уже опытных горнолыжников и сноубордистов. Для любителей тюбинга - отдельные трассы со спусками. На территории работает кафе и ресторан, база отдыха, есть отапливаемая беседка, детская комната.

Режим работы: 9.00 - 23.00.

Цены:

В будни:

Комплект для лыжников: детям до 12 лет 1 час — 220 рублей, день — 375 день. Взрослым 1 час - 440 рублей, день - 750. Комплект для сноубордистов: детям до 12 лет 1 час – 225 рублей, день — 450 рублей. Взрослым — 1 час 450 рублей, день — 900 рублей

Выходные и праздники:

Комплект для лыжников: детям до 12 лет 1 час — 220 рублей, день — 375 день. Взрослым 1 час — 610 рублей, день — 980 рублей.

Комплект для сноубордистов: детям до 12 лет 1 час – 225 рублей, день — 450 рублей. Взрослым 1 час — 600 рублей, день — 1200.

Ватрушки: 500 рублей в час. Вход со своей «ватрушкой» на территорию комплекса запрещён.

Подъемники: 1 подъем — 30 рублей для взрослых, 15 — для детей до 12 лет. 30 подъемов - 700 рублей для взрослых, 350 для детей до 12 лет.

Также есть почасовая оплата подъемников, цены — в зависимости от дня недели.

Аренда склона без подъёмника 100 рублей в час.

Подробнее об отдыхе, а также цены по ссылке

. Фото: Иван ВИСЛОВ

.Фото: Иван ВИСЛОВ

Горнолыжный комплекс «Красная горка»

В поселке Мелехово Ковровского района для покатушек предлагают пять трасс длинной от 150 до 450 метров, для посетителей работает четыре подъемника и сноупарк. В комплексе есть прокат снаряжения, SKI BAR, где можно согреться чаем и глинтвейном, ресторан, каминный зал, гостевые домики, где можно остаться. Даже есть загон с барашками!

Режим работы проката и склонов: в будние дни - с 11 до 22.00, в пятницу — до 23.00, выходные дни — с 9 до 22.00 склоны

Цены:

подъем в будние дни: разовый - от 30, почасовой — от 300 рублей; подъем в выходные и праздничные дни: разовый - от 45 рублей, почасовой — от 450 рублей.

Подробнее об отдыхе, а также цены по ссылке

. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Горнолыжный курорт «Пужалова гора»

Горнолыжный комплекс «Пужалова гора» расположен в Гороховце. Он занимает территорию в 12 гектаров. Есть трассы для горнолыжников, для лыжных гонок и биатлона, для санок и тюбингов, сноуборд-парк, учебные и детская трассы. Всего их — 16 - 16 трасс различной категории сложности от 100 до 600 метров.

Здесь есть кафе "Fast Food", спорт-бар, кафе "Летающая тарелка", игровой зал с бильярдными столами, детский мини-клуб с воспитателем для детей от 2 до 12 лет и многое другое. «Пужалова гора» также предлагает горнолыжные туры с бесплатным безлимитным катанием

Режим работы:

понедельник – пятница с 12:00 до 22:00

Суббота, воскресенье, праздничные дни с 9:00 до 22:00

Цены

Подъемники: разовый подъем в будни — от 20 рублей, 3 часа — от 350. Суббота, воскресенье, праздничные дни — разовый подъем — от 40 рублей, 1 час — от 250, 3 часа — от 450 рублей, также есть ценники на подъемники в разное временные промежутки.

Тюбинг: 30 минут - 500 рублей с прокатом ватрушки и подъемника. Санки: 100 рублей за 3 спуска

Комплект для катания на горных лыжах (лыжи, ботинки, палки, для детей – шлем): от 300 рублей за 2 часа в будни, от 500 за весь день; в выходные и праздничные дни — от 400 рублей за 2 часа, от 800 за весь день.

Комплект для катания на сноуборде (сноуборд с креплениями, ботинки) : будние дни — 2 часа от 300 рублей, весь день — от 500, в выходные и праздники - 2 часа — от 400 рублей, весь день — от 800.

Подробности по ценам и услугам на сайте

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лыжные трассы для беговых лыж

Во Владимирской области есть восемь трасс, которые регулярно приводят в порядок и чистят, некоторые из них освещены.

Наиболее известна владимирская трасса в парке «Дружба» имени Алексея Прокуророва длиной 7,5 километров. Для владимирцев - круги длинной 2,3 и 5 километров со множеством резких поворотов и крутых подъемов. В этом году на трассе установили освещение. В парке можно взять лыжи на прокат. Для любителей живности - в этом году на трассу частенько выходят лоси. Владимирцы говорят, что рогатых — целое семейство.

Еще одна трасса во Владимире - в Загородном парке. Там же можно покататься на ватрушках и взять на прокат «зорб» - прозрачный шар, в котором человека отправляют кататься с горки.

Еще одна трасса - в городе Радужном. Лыжня длиной 5 километров проходит рядом с озером Якушево.

В Киржаче в прошлом году открыли новую лыжню с освещением в парковой зоне «Вшивая горка».

В Гусь-Хрустальном есть несколько освещенных трасс длиной 2,5 и 10 км и 2 километров.

Под Ковровым рядом с деревней Гороженово проходит современная лыжня спортивного комплекса «Доброград» - 4 круга протяженностью 15 километров. Есть прокат, занятия с инструктором. Лыжня оборудована биотуалетами. Рядом парковка, кафе.

Еще одна трасса - в микрорайоне Вербовский города Мурома Освещенная трасса средней сложности, круг протяженностью 3 километра. Трасса подходит для семейных прогулок.

В Кольчугино на стадионе “Кабельщик” в этом году появилась трасса для лыжных и биатлонных соревнований. Она благоустроена, подойдет как любителям, так им профессионалам— на лыжне нет сложных подъемов.

В Александрове в нижней части городского парка, у Круглого пруда есть хорошо укатанная освещенная лыжная трасса длиной 1 километр.

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