2018-12-26T16:40:18+03:00
Общество

Где во Владимирской области законно срубить новогоднюю елку

«Черных лесорубов» накажут штрафом от 3 тысяч рублей
Валерия Рудометова
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..Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Если на елочных базарах вам ни одно дерево не приглянулось, то можно смело отправиться в лес: сами выберите, сами же срубите. Но перед поездкой обязательно надо оплатить «зеленую покупку» и оформить официальное разрешение. За незаконную елку ждите приличный штраф, или даже уголовную ответственность.

- За оформлением разрешения нужно обращаться в лесничества или, например, в Ковровский лесокомбинат. Связываетесь сначала по телефону, оплачиваете пошлину в банке, а потом, когда приезжаете, заключаете договор купли-продажи и отправляетесь в чащу с лесничим. Лучше это сделать в светлое время, все-таки себе елку будете выбирать! - рассказал старший государственный лесной инспектор Владимирской области Сергей Сазанов.

Стоимость хвойной красавицы зависит от ее роста. Так, в Ковровском лесокомбинате за дерево до метра придется отдать 280 рублей, от метра до 1,5 — 350, два метра - 450 рублей, 2,5 - 550, а от трех - 650 рублей. Там можно взять сразу понравившуюся ель, как в магазине, или вырубить самому.

А теперь сравним. Штраф за незаконную рубку елки в этом году от трех тысяч рублей. Вдобавок придется заплатить 2600 за ущерб, если елка срублена вблизи населенных пунктов и вдоль дорог. Если дерево попало под топор в чаще леса — 1300 рублей. Если причиненный ущерб составит более пяти тысяч рублей, то уже предусмотрена уголовная ответственность.

В этом году «черные лесорубы» еще не попадались лесникам. Но то ли еще будет! Сейчас в леса стали выезжать и полицейские, ведь за считанные дни до Нового года самая большая вероятность поймать людей за незаконной рубкой.

- В прошлом году мы выявили заготовку елок на территории лесного фонда. Все это делал предприниматель из Нижегородской области для дальнейшей продажи. Он нарубил 18 елок. Останавливали и машины, которые ехали из леса, и также штрафовали. Хочу отметить, что мы не можем останавливать машины, даже если увидели в багажнике елку, на дорогах общего пользования. Их обычно просят остановиться сотрудники ГИБДД. Но, кстати, многие показывают разрешения на вырубку, - сказал старший государственный лесной инспектор.

КОНКРЕТНО

Если же вам хочется елку посвежее, ведь на рынке она неизвестно когда срублена, можно купить ее сразу во Владимирском лесхозе по адресу: Судогодское шоссе, 11б. Тел. (4922) 32-97-25.

Телефон Ковровского лесхоза (49232)2-23-20

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