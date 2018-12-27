2018-12-26T16:33:22+03:00
Общество

Новый год 2018-2019 во Владимире: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Программа праздничных мероприятий на Новый год 2018-2019 во Владимире. Мы подскажем вам, где встретить и куда сходить на январские праздники
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Сергей МОРКОВКИН
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Владимир уже полностью готов к Новому году. Установлены и украшены все елки, над улицей Большая Московская сияет «звездное небо», площади и пешеходная зона в центре города украшены световыми фигурами и инсталляциями. Народ с нетерпением ждет новогодних гуляний, салютов, хороводов под музыку и прочих развлечений. Мы подскажем, где погулять в Новый год и январские каникулы.

Праздник ожидания праздника

Полновесные новогодние гуляния начнутся во Владимире уже в воскресенье, 30 декабря. В 12.00 на Соборной площади начнется развлекательная программа с чудесами и превращениями «Волшебство вокруг нас» от Яркопарка. А на площади Победы в это же время начнется праздничная программа «В поисках клада Деда Мороза».

В парке «Добросельский» 30 декабря с 11.00 будет проходить интерактивная развлекательная программа для детей и взрослых «Новогодние игрушки». А в Центральном парке культуры и отдыха в этот же день в 12.00 стартует развлекательная программа «Скоро, скоро Новый год». В парке «Дружба» тем временем пройдет детская интерактивная программа «Танцы! Елка! Хоровод!». Начало в 11.30. И даже накануне, 29 декабря, детей приглашают на анимационную программу «Снежный бум», начало в 11.30.

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

Главная елка - на Соборной площади

31 декабря главные новогодние гуляния пройдут на Соборной площади. Там уже открылась Рождественская ярмарка, работают аттракционы и самый большой в городе каток под открытым небом. 31 декабря празднование Нового года на Соборной площади начнется в 23.00. На установленном там огромной экране будут транслироваться передачи Первого канала. В полночь вся площадь сможет послушать новогоднее поздравление президента.

Дальше в час ночи начнется праздничная дискотека «Новогодняя ночь на Соборной». Гуляния будут продолжаться до четырех часов утра! Кстати, на Рождественской ярмарке, которая открылась в сквере «Липки», установлены 42 шале, в которых можно приобрести сувениры с изображением символа наступающего года, елочные украшения, игрушки, лаковые миниатюры, подарочные тарелки, кожаные изделия ручной работы, разнообразные ягоды и орехи, мед и продукцию пчеловодства, чаи и соленья.

Для праздничного стола там можно приобрести оригинальные сладости: кедровые конфеты, варенье из сосновых шишек, грецкие орехи в сосновом сиропе, разнообразные пряники - покровские, имбирные, а еще - пряники «с ответом», в каждом из которых имеется пожелание.

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

Всего на ярмарке торгует 62 предприятия: фермерские хозяйства, кафе, мастера-ремесленники, художники. Здесь можно купить изделия фабрики лаковой миниатюры "Русь", «Микляихское литье» и «Шелковая коллекция» из города Кольчугино. Кафе предлагают ароматные венгерские калачи из печи, карамельные яблоки, бананы в шоколаде, картофельные спиральные чипсы. Всегда в продаже - пироги с различными начинками, фирменные кулебяки, шашлык, работает мобильная кофейня и чайный домик на Соборной площади.

Где еще слушать бой курантов

Массовые гуляния в новогоднюю ночь пройдут и на площади Победы. Там в сквере около елки в час ночи 1 января начнется дискотека «Новогодняя Сгущенка». Гулять будут и в спальных районах Владимира. В 1.00 первого января около развлекательного комплекса «Руськино» начнется праздничная программа «Здравствуй, Новый год!», в Центральном парке культуры и отдыха - праздничное гуляние «Магия новогодней ночи», в парке «Добросельский» - программа «Под бой курантов», а в парке «Дружба» с 23.00 31 декабря будет проходить новогодняя программа для отдыхающих «Чудеса под Новый год».

Гуляем в январские каникулы

Праздничные гуляния во Владимре продолжатся в длинные январские выходные. 1 января в 20.00 на Соборной площади пройдет еще одна «Новогодняя дискотека».

2 января в парке «Дружба» в 11.30 начнется детский праздник «Новогоднее чудо». В 14.30 на Соборной площади - новогодняя интерактивная программа «Сказочный переполох», а в 15.30 - интерактивная программа «Новогоднее путешествие» от Центрального парка.

3 января в Центральном парке - народное гуляние с очень актуальной темой «День рассола». Начало в 12.00. В 13.00 на Соборной площади - представление владимирского планетария «Новогодняя Вселенная». В 15.00 там же начнется концертная программа Городского Дворца культуры «Новогодний серпантин».

4 января на Соборной площади - новогодняя программа ДК Оргтруд «Снег кружится», начало в 12.00. А на площади перед ДК Молодежи в 18.00 - праздничное народное гулянье «Новый год на Мира».

5 января в парке «Добросельский» пройдет праздник для всей семьи «Добросельские забавы». Начало в 11.00. В 14.00 на Соборной площади начнется «Новогодний калейдоскоп» - сказочные семейные игры. А в 15.00 там же - новогоднее представление «Новогодние подарки для Хрюшки Ватрушки» муромского театра кукол «Франт».

6 января в парке культуры и отдыха «Загородный» в 12.00 начнется фреш-проект «Самовар-пати». А на Соборной площади в этот день - театрализованное представление муромского театра кукол «Франт» «Сказка о Снеговичке, который боялся растаять» - начало в 12.00, и новогодняя программа Центра культуры и искусства на Соборной «Рождественские колядки».

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

ОТМЕЧАЕМ РОЖДЕСТВО

Отдельная программа ждет владимирцев в Рождественские праздники. Она рассчитана на 2 дня.

7 января в 11.00 в парке «Добросельский» пройдет праздничная программа «Рождества волшебное мгновенье». В 11.30 в парке «Дружба» - праздничный визит сказочной мастерицы «Рождественские встречи с Марьей Искусницей».

В 12.00 на Соборной площади - театрализованное действо «Рождество на Соборной», а в Центральном парке - праздничная программа «Рождественская открытка».

В 13.00 в Загородном парке пройдет музыкально-игровой праздник «Сказочное Рождество».

8 января в 12.00 на Соборной площади - игра-квест «Рождественские гирлянды» от Центральной городской библиотеки. А в 13.00 - интерактивная программа «Приключения Снежного человека» от Загородного парка.

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