2018-12-26T13:08:14+03:00
Происшествия

Во Владимирской области неизвестный напал на отделение скорой помощи

Это произошло на окраине Владимира, в Оргтруде
Артем Бендрик
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Нападавшего скрутили проводамиНападавшего скрутили проводамиФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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В ночь с 25 на 26 декабря на отделение скорой помощи в микрорайоне Оргтруд было совершено нападение. Впервые об этом сообщили в группе «Подслушано во Владимире» социальной сети «Вконтакте». К сообщению были приложены фотографии. Также в сети появилось видео с камер наблюдения, на котором мужчина заходит в здание. Что было дальше — известно лишь находившимся там сотрудникам.

Судя по всем данным, нападавший был один. На кадрах видно разгромленный кабинет врача, на полу которого без сознания лежит нападавший. Похож он либо на алкоголика, либо на наркомана. Скорее всего, мужчина пытался что-то найти. Может быть, какие-нибудь препараты.

Нападение на станцию скорой помощи.Видео: https://vk.com/overhear33

Мужчина разнес весь кабинет Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

Мужчина разнес весь кабинетФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

Правда, уйти у нападавшего не удалось. Его буйный напор удалось сломить сотрудникам «скорой». Сделали они это еще до приезда полиции. В УМВД России по Владимирской области заявили лишь, что нападение действительно было. Сотрудники работали на месте ночью и пока точной версии произошедшего у них нет. Соответственно, подробности пока не называются, в том числе в интересах следствия.

. Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

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