Новогоднее чудо для особенных детей

Кольчугинский дом-интернат для детей-инвалидов стал для своих воспитанников настоящим домом, наполненным теплом и любовь. А акция «Новогоднее чудо», проведенная «Комсомольской правдой» - Владимир, помогла устроить для малышей и ребят постарше настоящий праздник

.Маленькие шаги к большим победам

Под опекой персонала Кольчугинского дома-интерната находятся 203 ребенка-инвалида в возрасте от 4 до 18 лет. С каждым занимаются индивидуально, учитывая его состояния и подстраиваясь под его ритм развития. Но главное, что есть у детей и подростков – любовь и забота всех сотрудников дома-интерната. Некоторые специалисты работают более тридцати лет, с момента основания интерната, сохранив верность не только профессии, но и особенным детям. Сотрудники интерната признаются: они стали мамами и бабушками для попавших в интернат детей, ведь главное, в чем они нуждаются в любом возрасте – это любовь. Воспитатели и педагоги стараются найти подход ко всем детям, и даже те, кто не говорит, ловят их взгляды и улыбаются

В прошлом году в доме-интернате построили многофункциональную спортивную площадку, сейчас заканчивают ремонт, обустраивают комнаты и квартиры, стараясь сделать их не только удобными и доступными, но и по-домашнему нарядными и уютными.

Светлые классы, уютные спальни, просторные тренажерные залы, удобные мастерские и детские площадки – все к услугам ребят.

Готовы к взрослой жизни

Специалисты центра стараются, чтобы каждый день ребят с ограниченными возможностями был насыщенным и интересным.

38 ребят посещают коррекционную школу, те, кто не может – обучаются на дому, даже девочка-колясочница ходит в обычный садик. В доме-интернате работают разнообразные кружки, с детьми занимается логопед, психолог, инструктор по лечебной физкультуре. Старшие ребята осваивают профессии садовода, слесаря-ремонтника, вышивальщицы, швеи.

Учат ребят и важным для жизни бытовым навыкам – вытереть пыль, заварить чай, покрасить стену, ухаживать за домашними питомцами, ходить в магазин. С особым восторгом подростки осваивают поварское искусство, готовя любимые блюда – жаренную картошку, гречку с жаренным луком… Фирменное блюдо многих ребят – блинчики, которыми они с восторгом угощают всех вокруг. В этом году в доме-интернате обустроили две малогабаритные квартиры и квартиру со всеми удобствами, где старшие ребята учатся жить самостоятельно. Воспитатели помогают им построить планы на день, на неделю, чтобы ребята, привыкшие к режиму, не растерялись. В планах обустроить квартиру для подопечных в городе Кольчугино, чтобы ребята адаптировались именно в городской среде.

Если раньше только в дом-интернат приезжали с концертами, то второй год подряд дети сами выступают на сцене Дома культуры. В прошлом году ребятам стоя аплодировал весь зал.

Сотрудники дома-интерната уверены: каждый день и любой этап занятий должен помочь ребятам подготовиться к самостоятельной жизни. Каждый из них постоянно спрашивает себя: как можно сделать их жизнь еще лучше? И стараются сделать это.

Волшебство под Новый год

Рождество и Новый год - время дарить радость и делать добрые дела. Вместе с читателями и партнерами «Комосомольская правда» - Владимир подарила частичку тепла своей души малышам из детского дома. «Комсомолка» побывала в гостях у особенных детей, живущих в «Кольчугинском доме-интернате», и передала им подарки от многих незнакомых людей, не оставшихся равнодушными к судьбе ребятишек.

Визит «Комсомольской-правды» - Владимир стал для детей из Кольчугинского дома-интерната настоящим волшебством. Особенные дети радостно приветствовали гостей, делились своими секретами и устроили настоящий концерт в нарядном новогоднем зале, рассказывая стихи и распевая новогодние песенки. Ребята радовались подаркам, искренне веря, что их передал для них добрый зимний волшебник. Каждый ребенок получил гостинец по душе: мальчики радостно играли машинками, девочки нежно прижимали к груди мягких поросят, зайчиков и слонят, и все без исключения радовались сладким подаркам. Многие желания ребятишек, мечтавших о новом джипе или мячике, сбылись уже сейчас, но впереди Новый год, а значит появятся и новые заветные желания. Они есть и у сотрудников дома-интерната.

- Спасибо за неравнодушие, душевную щедрость и радость, которую вы подарили нашим детям! Эта встреча останется в их памяти надолго, - признались работники дома-интерната. - Кто хотя бы раз соприкоснулся с судьбой особенного ребенка, не может остаться равнодушным. У наших ребят прекрасные условия, но им не хватает общения с новыми людьми, домашнего тепла. Хочется, чтобы когда-нибудь и эти дети почувствовали тепло родного очага, чтобы люди увидели их доброту, их привязанность и готовность любить весь мир.

Партнеры:

ЗАО « Невский» Собинский р-н

ООО «Скрипнинские известняки» Меленковский район

Группа компаний « Фаско+», Гусь-Хрустальный район

ООО « Регион33»

ООО « ГазЭлектроСтрой» Александровский район

ОАО « Искра» г.Александров

Читатели «Комсомолки» подарили праздник сотням детей из «Кольчугинского дома-интерната»

В декабре «Комсомольская правда»-Владимир» совместно со своими партнерами провела акцию «Новогоднее чудо», ведь Рождество и Новый год - время дарить радость и делать добрые дела. И что может быть лучше, чем подарить частичку тепла своей души малышам, которые живут в детском доме? Мы начали сбор подарков для Кольчугинского дома-интерната, где живут дети с особенностями развития. И наши читатели откликнулись: молодежь и пожилые люди приходили в редакцию и приносили игрушки, сладости, мандарины и все, что может порадовать детей в Новый год. Многие горожане приносили и полезные подарки, которые пригодятся малышам: памперсы, развивающие игрушки. Среди тех, кто помогу устроить ребятам, лишенным заботы родных, были сотрудники «Муромского ремонтно-механического завода» и «Спецмедтакси», работники Центральной детской библиотеки города Владимира и многие другие, не назвавшие своих имен и просто пытавшиеся хоть немного помочь особенным детям. Не остались в стороне и школьники: ученики 1»А» класса школы № 1 г.Владимир класса собрали и принесли множество подарков для незнакомых им детей.

Дорогие читатели!

Мы благодарим вас за ваше участие и неравнодушие! Благодаря вашей отзывчивости, у детей из «Кольчугинского дома-интерната» получился незабываемый праздник. Каждый из них, получивший заветную игрушку и сладкий гостинец, искренне говорят вам «Спасибо».