2018-12-28T15:19:04+03:00
Общество

Жители Владимирской области подарили новогодние подарки детишкам из Камешковского детского дома

Больше 3000 человек приняли участие в акции «Роспечати» и собрали подарков более чем на 150 тысяч рублей
Артем Бендрик
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..Фото: Артем Бендрик
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Новый год — пора подарков. Никто так не ждет заветных коробок от родителей, как дети, которые целый год старались себя хорошо вести и без ошибок писали письмо деду Морозу. Но кто позаботится о малышах, которые остались без родителей? Ведь ребята, оказавшиеся в детских домах, ждут подарков не меньше остальных.

В этом году Дедом Морозом для детишек из Камешковского детского дома стали все жители Владимирской области. Акцию «Новогоднее чудо» уже не первый год проводит в нашей области «Роспечать», и благодаря ей владимирцы смогли порадовать этих детей.

С 1 по 26 декабря каждый желающий мог в любом из 192 киосков «Роспечати» приобрести какой-то подарок и положить его в праздничную коробку. За неполный месяц в акции поучаствовали более 3000 человек, усилиями которых удалось собрать подарков на сумму более 150 000 рублей.

А 28 декабря представители «Роспечати» собрали все эти коробки и отправились в детский дом, чтобы поздравить детей. Две под завязку забитые разными сладостями и игрушками машины привезли ребятам «Новогоднее чудо».

Конечно, как рассказала директор детского дома Татьяна Пластинина, про детишек в детдоме никогда не забывают, к этому Новому Году их буквально завалили разными подарками. Это вообще проблема в многих детских домах - ребят заваливают подарками за целый год, и они перестают эти подарки ценить. Но в Камешковском детском доме придумали, как решить эту проблему.

. Фото: Артем Бендрик

.Фото: Артем Бендрик

- У нас есть особая система баллов. За хорошие поступки ты получаешь баллы, за плохие — теряешь. Ближе к Новому Году мы устроим аукцион, на котором и разыграем все эти подарки. Хотим сказать большое спасибо от себя и от детей всем откликнувшимся!

Подарки занесли в студию, представители компании поздравили ребят с наступающим Новым Годом и пожелали им в Новом году стать чуть ближе к заветной цели — стать теми, кем они хотят. А затем они приступили к самому приятному — раздаче подарков. Какое-то время ребята стеснялись подходить к коробке, но как подошел первый, так подтянулись и остальные. Глаза детей сияли, когда они доставали очередную классную игрушку, будто это то, чего они действительно долго ждали.

Татьяна Пластинина также рассказала, что совсем скоро ребята поедут в Москву на праздничное представление.

. Фото: Артем Бендрик

.Фото: Артем Бендрик

А теперь новость для тех, кто не успел принять участие в акции «Новогоднее чудо». С 27 декабря по 10 января «Роспечать» снова проведет подобную акцию. На этот раз подарки будут дарить детям из «Суздальского специального (коррекционного) детского дома». Купить подарок и положить его в специальную коробку можно в любом киоске «Роспечати».

. Фото: Артем Бендрик

.Фото: Артем Бендрик

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