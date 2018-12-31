2018-12-28T15:19:04+03:00
Общество

После новогодней ночи: салаты — в помойку, нарезку — в пищевую пленку, а мясо - на обед

Владимирский диетолог советует, как правильно доесть новогодние блюда
Валерия Рудометова
Поделиться:
..Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Наверняка каждый год вы совершаете одну и ту же ошибку — новогодний стол ломится от яств, а утром 1 января вы не знаете, куда деть недоеденное. Приходится пихать в себя, детей и родственников, ведь еду выкидывать жалко — потратили столько денег. Диетолог Надежда Браун рассказала, как управиться со всеми блюдами после празднования Нового года не во вред здоровью, да и кошельку тоже.

Почему салаты — в помойку?

Через несколько часов после приготовления салаты с майонезом или яйцами становятся идеальной средой для размножения массы бактерий.

- Майонезный салат нельзя есть на утро после новогодней ночи — это яд. Потому что во всех компонентах начинается стремительное размножение патогенной микрофлоры, приводящей к образованию токсических веществ, - соответственно, есть риск отравления или несварения, - говорила диетолог. – Многие говорят, что можно смешать ингредиенты в салатнице, но не солить и не заправлять соусами. А на утро заправить и съесть. Мой совет, если почувствовали, что салата получается много, даже не нарезать для него овощи. Это можно сделать утром и заправить сметаной: да, займет больше времени, но в итоге вам не придется все это выкидывать и вредить организму.

Не трогайте заветренные фрукты, которые вы нарезали и не убрали в холодильник. Витаминов в таких фруктах уже вообще нет, а бактерии есть. Зато если вы не стали заранее чистить мандарины и резать апельсины с яблоками, то на следующий день они могут служить отличным завтраком. Например, можно сделать легкий фруктовый салатик, поливая фрукты сметаной, кефиром или йогуртом.

Не ешьте мясо на завтрак

А вот мясо, оставшееся с новогоднего стола, Надежда Браун рекомендует съедать в обед, даже если он у вас наступил в четыре часа дня. К нему добавить немного картофеля, он может храниться в холодильнике чуть больше суток, остальную часть оставьте на ужин. Помидоры и огурцы, сыр и колбасу, которую так не советует диетолог, если нарезали много, а не съели, есть можно, но только если вы заранее разделили продукты по разным тарелкам и герметично упаковали. Как бы не было печально, булочки с маслом и икрой, простоявшие всю ночь, тоже непригодны.

В обед также можно съесть торт, и не затягивать - крем быстро портится.

- Приступаем к ужину. Достаем тот же картофель и мясо, если осталось. Если нет, то ветчину и сыр, помидоры и огурцы, которые вы разложили по разным контейнерам. Чуть позднее можно сделать бутерброды из оставшегося хлеба и овощей. Главное – не пытайтесь на завтрак все в себя уместить. Новогодний стол разгружается очень просто, следуйте простым правилам, и тогда вам не придется много выкидывать. Ну, кроме майонезных салатов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Они пьют значительно меньше, чем все предыдущие поколения»: чем нынешние 20-летние отличаются от своих родителей
Вадим Радаев, первый проректор Высшей школы экономики, автор исследований об «отцах и детях» в нынешних российских реалиях, в эфире радио «КП» рассказал, что думает о жизни современная молодежь
У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица
Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно
Новости 24
В Юрьевце на пожаре в квартире пострадал человек
Под Вязниками машина такси влетела под большегруз
В Гороховце задержали подозреваемого в причастности к пропаже женщины
Врачи-педиатры, терапевты и врачи общей практики получат 300 тысяч "подъемных"
Из владимирского роддома выписали юбилейного трехтысячного малыша
Жительницу Кольчугино оштрафовали за оскорбление полицейского
Камешковцы ответят за порчу чужих автомобилей
Ковровский продавец заплатит за продажу некачественного телефона
Выплачивать пособия владимирцам начнут в январские праздники
Во Владимирской области переход на новую систему утилизации мусора перенесли на год
Владимирским бюджетникам повысили зарплату
Житель Петушинского района украл шестьдесят шоколадок
Главный полицейский Владимирской области останется на своем посту
Коммунальщики» заплатят жительнице Владимира за испорченный ремонт
Владимирская область получит 3,5 миллиарда рублей на дороги