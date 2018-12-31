После новогодней ночи: салаты — в помойку, нарезку — в пищевую пленку, а мясо - на обед

Наверняка каждый год вы совершаете одну и ту же ошибку — новогодний стол ломится от яств, а утром 1 января вы не знаете, куда деть недоеденное. Приходится пихать в себя, детей и родственников, ведь еду выкидывать жалко — потратили столько денег. Диетолог Надежда Браун рассказала, как управиться со всеми блюдами после празднования Нового года не во вред здоровью, да и кошельку тоже.

Почему салаты — в помойку?

Через несколько часов после приготовления салаты с майонезом или яйцами становятся идеальной средой для размножения массы бактерий.

- Майонезный салат нельзя есть на утро после новогодней ночи — это яд. Потому что во всех компонентах начинается стремительное размножение патогенной микрофлоры, приводящей к образованию токсических веществ, - соответственно, есть риск отравления или несварения, - говорила диетолог. – Многие говорят, что можно смешать ингредиенты в салатнице, но не солить и не заправлять соусами. А на утро заправить и съесть. Мой совет, если почувствовали, что салата получается много, даже не нарезать для него овощи. Это можно сделать утром и заправить сметаной: да, займет больше времени, но в итоге вам не придется все это выкидывать и вредить организму.

Не трогайте заветренные фрукты, которые вы нарезали и не убрали в холодильник. Витаминов в таких фруктах уже вообще нет, а бактерии есть. Зато если вы не стали заранее чистить мандарины и резать апельсины с яблоками, то на следующий день они могут служить отличным завтраком. Например, можно сделать легкий фруктовый салатик, поливая фрукты сметаной, кефиром или йогуртом.

Не ешьте мясо на завтрак

А вот мясо, оставшееся с новогоднего стола, Надежда Браун рекомендует съедать в обед, даже если он у вас наступил в четыре часа дня. К нему добавить немного картофеля, он может храниться в холодильнике чуть больше суток, остальную часть оставьте на ужин. Помидоры и огурцы, сыр и колбасу, которую так не советует диетолог, если нарезали много, а не съели, есть можно, но только если вы заранее разделили продукты по разным тарелкам и герметично упаковали. Как бы не было печально, булочки с маслом и икрой, простоявшие всю ночь, тоже непригодны.

В обед также можно съесть торт, и не затягивать - крем быстро портится.

- Приступаем к ужину. Достаем тот же картофель и мясо, если осталось. Если нет, то ветчину и сыр, помидоры и огурцы, которые вы разложили по разным контейнерам. Чуть позднее можно сделать бутерброды из оставшегося хлеба и овощей. Главное – не пытайтесь на завтрак все в себя уместить. Новогодний стол разгружается очень просто, следуйте простым правилам, и тогда вам не придется много выкидывать. Ну, кроме майонезных салатов.