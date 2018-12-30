Открытия года: школа за 700 миллионов, ледовый дворец за 400, фонтан за 90

Перемены в городской среде в ушедшем году были не столь грандиозными, как, например, открытие Лыбедской магистрали, но зато приятными для жителей. «Комсомолка» выбрала пять самых значимых открытий, которые облегчили и украсили жизнь горожан.

Школа на 1200 мест

Новую и долгожданную школу №49, которой присвоили имя Михаила Сперанского, обещали построить к концу 2017 года, но сдать объект удалось только к началу учебного 2018-го. 1 сентября в 49-ю школу зачислили 932 ученика. Первых классов набрали рекордное количество для Владимира — семь штук. В итоге получилось в начальном звене 20 классов, в среднем и старшем звене - 15. Всего в школе 4 корпуса для младшего, среднего и старшего звена, в том числе спортивный корпус. Внутри - широкие коридоры, лифты, вместительные столовая и актовый зал, медицинский блок, игровые и кабинеты-мастерские. Более того, у каждого класса - своя раздевалка, а для младшего звена предусмотрены даже спальни.

Ледовая арена «Владимир»

В 2018 году во Владимире заработала первая муниципальная ледовая арена, на которую выходят почти 400 юных фигуристов и хоккеистов, члены федерации хоккея и фигурного катания Владимирской области, а также любительские команды. Открыт лед и для массового катания, стоимость которого для взрослых — 100 рублей. Получилось дешевле, чем в других ледовых дворцах. Но такой комплекс недешево обходится городскому бюджету. Его содержание и обслуживание стоит 35 миллионов в год. Дело-то хорошее, да только на ледовую арену деньги нашлись, а вот на завтраки и обеды в школах — нет. Если раньше все школьники с 1 по 4 класс питались в столовых бесплатно — все оплачивал городской бюджет, то теперь у администрации Владимира нет дополнительных 28 миллионов. Льготы на бесплатное питание оставили малообеспеченным и многодетным семьям. Видимо, надо чем-то жертвовать. И крайним стало детское питание.

Фонтан от Грефа

Строительство фонтана на Театральной площади началось где-то в апреле, а работы завершились уже в августе. Светомузыкальный объект запустили в день города Владимира — 25 августа. Деньги на строительство выделил Герман Греф, председатель правления Сбербанка России. Сначала стоимость фонтана возвысили до 200 миллионов, но потом она резко упала — потратили только 90 миллионов. Струи с высотой до 10 метров и пять разных режимов порадовали владимирцев только до середины сентября. К началу первых заморозков фонтан должны были законсервировать вместе с другими. Но этого не случилось, так как его не передали на баланс муниципального предприятия «Владимирводоканал». Не законсервировал его и «Облстройзаказчик» - компания, которая возводила фонтан. Кстати, она обещала и устранить дефект — струи заливали всю Театральную площадь. Видимо, в таком виде светомузыкальный объект за 90 миллионов простоит до весны. Повезет, если механизмы не заржавеют от снега.

Фонтан на Театральной площадиФото: Ольга МАКАРОВА

Памятник провинциальным актерам

Неподалеку от светомузыкального фонтана установили первый в России памятник провинциальным актерам — героям пьесы Николая Островского «Лес» Счастливцеву и Несчастливцеву. Открытие памятника, скульптором которого был Игорь Черноглазов, посвятили 170-летнему юбилею Владимирского драмтеатра. На производственные работы потратили 4 миллиона рублей. Зато теперь жители могут потереть нос еще одному памятнику.

Памятник провинциальному актеруФото: Администрация Владимирской области

Сквер Гоголя и корабль на Комиссарова

На благоустройство в сквере Гоголя выделили почти 16,5 миллиона рублей. В рамках проекта отреставрировали бюст писателя Николая Гоголя, а также сделали удобные лавочки, цветочные клумбы и детские площадки. Плюсом является и хорошее освещение. После изменений в сквер стало приходить больше мамочек с колясками, а также туристов. До неузнаваемости изменили и сквер на ул. Комиссарова. Сначала вычистили пруд, избавились от старых гаражей с береговой линии и аварийных деревьев. На детской площадке поставили большущий корабль, где теперь играют дети. Для ребят постарше установили тренажеры. На работы ушло 28 миллионов рублей. И тот, и другой скверы открыли в начале осени.