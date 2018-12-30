2018-12-28T15:19:04+03:00
Общество

Открытия года: школа за 700 миллионов, ледовый дворец за 400, фонтан за 90

Что появилось во Владимире в 2018 году
Валерия Рудометова
Поделиться:
Школа в районе 8 ЮЗШкола в районе 8 ЮЗФото: Валерия Рудометова
Изменить размер текста:

Перемены в городской среде в ушедшем году были не столь грандиозными, как, например, открытие Лыбедской магистрали, но зато приятными для жителей. «Комсомолка» выбрала пять самых значимых открытий, которые облегчили и украсили жизнь горожан.

Школа на 1200 мест

Новую и долгожданную школу №49, которой присвоили имя Михаила Сперанского, обещали построить к концу 2017 года, но сдать объект удалось только к началу учебного 2018-го. 1 сентября в 49-ю школу зачислили 932 ученика. Первых классов набрали рекордное количество для Владимира — семь штук. В итоге получилось в начальном звене 20 классов, в среднем и старшем звене - 15. Всего в школе 4 корпуса для младшего, среднего и старшего звена, в том числе спортивный корпус. Внутри - широкие коридоры, лифты, вместительные столовая и актовый зал, медицинский блок, игровые и кабинеты-мастерские. Более того, у каждого класса - своя раздевалка, а для младшего звена предусмотрены даже спальни.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

Ледовая арена «Владимир»

В 2018 году во Владимире заработала первая муниципальная ледовая арена, на которую выходят почти 400 юных фигуристов и хоккеистов, члены федерации хоккея и фигурного катания Владимирской области, а также любительские команды. Открыт лед и для массового катания, стоимость которого для взрослых — 100 рублей. Получилось дешевле, чем в других ледовых дворцах. Но такой комплекс недешево обходится городскому бюджету. Его содержание и обслуживание стоит 35 миллионов в год. Дело-то хорошее, да только на ледовую арену деньги нашлись, а вот на завтраки и обеды в школах — нет. Если раньше все школьники с 1 по 4 класс питались в столовых бесплатно — все оплачивал городской бюджет, то теперь у администрации Владимира нет дополнительных 28 миллионов. Льготы на бесплатное питание оставили малообеспеченным и многодетным семьям. Видимо, надо чем-то жертвовать. И крайним стало детское питание.

Фонтан от Грефа

Строительство фонтана на Театральной площади началось где-то в апреле, а работы завершились уже в августе. Светомузыкальный объект запустили в день города Владимира — 25 августа. Деньги на строительство выделил Герман Греф, председатель правления Сбербанка России. Сначала стоимость фонтана возвысили до 200 миллионов, но потом она резко упала — потратили только 90 миллионов. Струи с высотой до 10 метров и пять разных режимов порадовали владимирцев только до середины сентября. К началу первых заморозков фонтан должны были законсервировать вместе с другими. Но этого не случилось, так как его не передали на баланс муниципального предприятия «Владимирводоканал». Не законсервировал его и «Облстройзаказчик» - компания, которая возводила фонтан. Кстати, она обещала и устранить дефект — струи заливали всю Театральную площадь. Видимо, в таком виде светомузыкальный объект за 90 миллионов простоит до весны. Повезет, если механизмы не заржавеют от снега.

Фонтан на Театральной площади Фото: Ольга МАКАРОВА

Фонтан на Театральной площадиФото: Ольга МАКАРОВА

Памятник провинциальным актерам

Неподалеку от светомузыкального фонтана установили первый в России памятник провинциальным актерам — героям пьесы Николая Островского «Лес» Счастливцеву и Несчастливцеву. Открытие памятника, скульптором которого был Игорь Черноглазов, посвятили 170-летнему юбилею Владимирского драмтеатра. На производственные работы потратили 4 миллиона рублей. Зато теперь жители могут потереть нос еще одному памятнику.

Памятник провинциальному актеру Фото: Администрация Владимирской области

Памятник провинциальному актеруФото: Администрация Владимирской области

Сквер Гоголя и корабль на Комиссарова

На благоустройство в сквере Гоголя выделили почти 16,5 миллиона рублей. В рамках проекта отреставрировали бюст писателя Николая Гоголя, а также сделали удобные лавочки, цветочные клумбы и детские площадки. Плюсом является и хорошее освещение. После изменений в сквер стало приходить больше мамочек с колясками, а также туристов. До неузнаваемости изменили и сквер на ул. Комиссарова. Сначала вычистили пруд, избавились от старых гаражей с береговой линии и аварийных деревьев. На детской площадке поставили большущий корабль, где теперь играют дети. Для ребят постарше установили тренажеры. На работы ушло 28 миллионов рублей. И тот, и другой скверы открыли в начале осени.

Гоголевский сквер Фото: Ольга МАКАРОВА

Гоголевский скверФото: Ольга МАКАРОВА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица
Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно
Новости 24