«Владавторесурс» и «Игротэк» дарят подарки

Участниками акции стали клиенты компаний «Владавторесурс» и «Игротэк», успевшие в декабре приобрести квартиры в жилых комплексах «Факел», «Эталон» и «Молодежный» и документы на регистрацию в эти же сроки. Каждый из них получил полезный подарок и стал участником розыгрыша, главным призом в котором было парковочное место.

Все для будущих жителей

Итоги розыгрыша подвели 26 декабря в парк-отеле «Вознесенская слобода». Генеральный директор ООО «Владавторесурс» Михаил Сахаров приветствовал гостей, всех собравшихся и поздравил их с наступающими праздниками. За годы работы компания стала для своих клиентов не только надежным застройщиком, но и настоящим другом. «Владавторесурс» и «Игротэк» строят для горожан дома улучшенного типа в кирпичном и кирпично-монолитном исполнении и воплотили в жизнь немало качественных проектов. Многие владимирцы, задумываясь о смене квартиры, обращаются именно к этой компании, которой доверяют.

– Мы любим всех наших клиентов и рады приветствовать покупателей наших квартир, выбравших для своего счастливого будущего жилищные комплексы, каждый из которых привлекателен по-своему. Жилой комплекс «Факел», который знаком многим, состоит из шести многоквартирных жилых домов премиум-класса с подземными парковками на триста мест, надземными парковками и детским садиком, рассчитанным на несколько десятков малышей. По проспекту Строителей строятся четыре дома, и еще два дома расположатся по улице Мира. Все дома кирпично-монолитные и возводятся с применением новейших экологически чистых материалов местного производства. Под детский сад выделены отдельные площади для веранд и прогулок, а по улице Мира развернутся игровые комплексы, площадки, футбольный стадион, теннисный корт и многое другое. Все малые архитектурные формы появятся в следующем году, к концу года будут введены в эксплуатацию и два первых дома. На основе пожеланий наших клиентов и следуя требованиям спроса современного потребителя, мы устанавливаем в домах жилого комплекса «Факел» крышную газовую котельную, что достаточно сильно сэкономит коммунальные услуги будущих жильцов. Принцип жилого комплекса – все для будущего жителя, – рассказал руководитель компании.

Не менее комфортными будут и жилые комплексы, расположенные в других частях города. ЖК «Эталон», который строится на Нижней Дуброве неподалеку от парка «Дружба», также предусматривает крышные котельные, огороженную территорию, просторный паркинг и современный светлый детский сад. Семнадцатиэтажный жилой дом планируется закончить к концу следующего года. ЖК «Молодежный» расположен в удачном месте на улице Северной – рядом три остановки, магазины, салоны красоты, школа, детские сады и городской плавательный бассейн, батутный парк, волейбольный клуб, детско-юношеская спортивная школа, стадион, почта, отделение банка, юридический институт и уютный зеленый сквер. В жилом комплексе предусмотрены не только просторная парковка, но и две детские и три спортивные площадки, а также место для отдыха взрослых. В строящемся доме запланирована крышная котельная и грузовые лифты, а также встроенный детский сад, что немаловажно для семей с дошкольниками.

Подарки для всех

Беспроигрышная лотерея, ставшая для клиентов «Владавторесурса» началом новогодних праздников, порадовала всех покупателей. Розыгрыш проходил абсолютно прозрачно, вытаскивала номера одна из участниц лотереи, и у каждого был шанс выиграть главный приз – парковочное место в жилом комплексе. Счастливыми победителями стали Татьяна Зингер и Марат Гарипов, получившие сертификаты.

– Это лучший подарок к Новому году, я мечтала о нем, визуализировала всю ночь, представляя, как получу парковочное место. И мой номер вытащили! Никогда ничего не выигрывала, а тут мне повезло! Спасибо огромное «Владавторесурсу» и «Игротэку» за этот волшебный подарок! Я абсолютно счастлива! – призналась победительница.

Татьяна ЗингерФото: Ирина Мальцева

Не меньше главному призу обрадовался и Марат Гарипов.

– У меня невероятные ощущения, как будто я в фильме, – поделился он своими эмоциями. – Если честно, я очень надеялся и верил, думал: до этого никогда не выигрывал, если не сейчас – то уже никогда. Для меня это стало лучшим новогодним подарком!

Радостные обладатели сертификатов смогли уже буквально на следующий день оформить документы и стать официальными владельцами личных парковочных мест. Но остальные владельцы тоже не остались обиженными: все владимирцы, успевшие заключить договор о покупке квартиры в декабре, получили от «Владавторесурса» сертификаты в магазины цифровой и бытовой техники DNS, которые помогут им обустроить квартиры.

Марат ГариповФото: Ирина Мальцева

Не останавливаясь на достигнутом

Не останавливаясь на достигнутом, «Владавторесурс» и «Игротэк» продолжают осваивать новые территории и возводить комфортабельные жилые комплексы, отвечающие всем современным требованиям. В экологически чистом микрорайоне Заклязьменский строится «Заречье-парк», включающий в себя кирпичные дома переменной этажности с крышными котельными. На восемнадцати гектарах земли появятся отдельно стоящий детский сад, развлекательный комплекс, велодорожки и многое другое, что сделает жизнь горожан комфортнее. Продолжается строительство жилых домов на улицах Фейгина, Ставровской и Крайнова, будет застраиваться большой квартал в районе совхоза «Вышка», где тоже появятся пять современных домов с удобными и просторными квартирами, наполненными светом и воздухом. Кроме того, компания рассматривает другие регионы, и, возможно, скоро ее комфортабельные современные дома появятся и в Калуге.

– Есть и другие предложения по городу Владимиру, которые мы пока не готовы озвучить, но это будут большие объекты. Сейчас мы строим порядка 300 квадратных метров по жилью и порядка 100 квадратных метров коммерческой недвижимости, но постепенно наращиваем мощности, – рассказал Михаил Сахаров. – Но нашей главной наградой остается благодарность наших клиентов, которые доверяют нам. Мы будем работать и дальше, чтобы наши дома становились еще комфортнее для жизни. Мы всегда открыты для общения и всегда готовы ответить на все ваши вопросы по любому вашему объекту.

Застройщик ООО «Гамма строй», проектная декларация на сайте гамма-строй.рф. Разрешение на строительство №33-000-44-218 от 14.06.2018 г. Застройщик ООО «Игротэк», разрешение на строительство № 33-RU33301000-284-2016 от 03.11.2016г., с проектной декларацией можно ознакомиться на сайтах: igrotek33.ru и северная2а.рф. Застройщик ООО «Владавторесурс», проектная декларация ЖК «Эталон» от 18 ноября 2016 года. разрешение на строительство №33-RU33301000-301-2016, размещена на сайте - ВЛАДАВТОРЕСУРС.РФ. Застройщик ООО «Владавторесурс», проектная декларация ЖК «Факел» размещена на сайте - ФАКЕЛ33.РФ. Не является публичной офертой.