От кого ждать помощи владимирцам в Новый год?

Мы собрали самые важные телефоны не только спасателей и врачей, но и всех тех, кто готов выручить вас в трудную минуту. Так что держите этот справочник под рукой!

Доктора спешат на помощь

Вызов медицинской помощи:

- Областная клиническая больница (территориальная поликлиника) - 32-96-28, 32-46-65

- Станция скорой помощи города Владимира — Учреждение работает в круглосуточном режиме (16 бригад), 44-71-84; 03 и 112

- Взрослый травмпункт — 53-27-98

- Областная детская клиническая больница— 21-10-45 (поликлиника, вызов врача на дом). 21-68-36 (приемное отделение стационара – круглосуточно).

- Детский травмпункт — 21-11-76

- Детская городская поликлиника №1 — 32-72-87, 32-29-36

- Городская поликлиника №1 — 54-19-62, 54-19-76

- Городская поликлиника №2 — 53-35-05

- Городская больница №2 — 53-57-84; 53-57-84 (взрослая поликлиника); 53-57-45; 53-57-44 (детская поликлиника)

- Городская больница №4 — 53-26-17, 36-25-24; 32-47-49 (взрослая поликлиника), 53-16-75 (детская поликлиника)

- Городская больница №5 — 21-45-25, 21-34-77, 21-45-20

- Городская больница №6 — 26-03-23

- Городская больница №7 — 45-61-36

- Областной перинатальный центр — 44-58-99, 44-58-98

- Родильный дом №2 — 32-09-08

Если заболели зубы

Стоматологическая поликлиника №1 г. Владимира — 43-10-55 (с 13.00 до 18.00)

БСП (экстренная стоматологическая помощь) - 53-27-98 (с 20.00 до 8.00).

Стоматологическая поликлиника №2 г. Владимира — 53-19-91 (с 8.00 до 13.00).

Детская стоматологическая поликлиника (отделение на улице Егорова, 10-б) - 21-44-25 (c 9.00 до 15.00).

ВНИМАНИЕ: с 1 по 8 января во всех поликлиниках города будут дежурить врачи. Время работы: с 9 до 15 часов!

Не забывайте о том, что пожаловаться на некачественно оказанную помощь можно по телефону горячей линии департамента здравоохранения: 8 (800) 200-82-33 или (4922) 77-86-40. В нерабочее время ваш звонок будет записан в автоматическом режиме и передан специалистам.

Ни воды, ни света

Если в новогодние каникулы у вас вдруг лопнула труба или отключили отопление, звоните в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании. Телефон можно найти в квитанции об оплате или по единой справочной службе Владимира: 47-07-77.

Если не можете дозвониться или проблема касается всех жильцов дома, обращайтесь в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 05.

Нет света — звоните в аварийно-диспетчерскую службу «Владимиргорэлектросеть» — 54-34-60.

Нет воды - жалуйтесь диспетчеру «Владимирводоканала» — 53-51-01, 53-49-09.

Как вызвать милицию и «скорую» по мобильнику:

112 — телефон экстренного вызова службы спасения с любого мобильного телефона даже с неработающей SIM-картой.

«Билайн»

001 — спасатели

002 — полиция

003 — скорая помощь

004 — аварийная газовая служба

«МТС»

010 — спасатели

020 — полиция

030 — скорая помощь

040 — аварийная газовая служба

«Мегафон»

010 — спасатели

020 — полиция

030 — скорая помощь

040 — аварийная газовая служба

«ТЕЛЕ 2»

010 — спасатели

020 — полиция

030 — скорая помощь

040 — аварийная газовая служба

За письмом иль за деньгами

Изменения в работе почту начнутся еще 29 декабря. В этот день почтовые отделения будут работать по графику понедельника с сокращением времени работы на 1 час, а 31 декабря - по графику субботы.

1, 2 и 7 января на почте будет выходной. 3, 4, 5, 6 и 8 января 2019 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме. При этом на почте предупреждают, что в графике возможны изменения. Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Что касается работы Сбербанка, то в праздники будут работать лишь бизнес-офисы. А оперативные отделения уже с 30 декабря и вплоть до 8 января уходят на каникулы. И заработают лишь 9 января. Будут действовать лишь банкоматы в магазинах и павильонах банка.

За покупками

Торговый центр «Глобус»:

31 декабря с 10:00 до 20:00.

1 января – выходной день.

Со 2 января с 10:00 до 21:00.

Мегаторг:

31 декабря - с 10:00 до 20:00.

1 января – выходной.

Со 2 по 9 января - с 10.00 до 21.00.

Ашан:

31 декабря — 8.30-18.00

1-2 января - выходные дни.

С 3 января — 8.30-22.00.

Северные Торговые ряды:

31 декабря — 10.00-21.00.

1 января — выходной.

2 января — 10.00-22.00.

На дорожку

В новогоднюю ночь по Владимиру снова можно будет проехать бесплатно. 5 маршрутов составлены так, чтобы можно было добраться во все основные районы города.

Транспорт будет ходить с 0.30 до 4.30. Всего будет задействовано 10 троллейбусов и 22 автобуса.

Маршрут №1 - 10 троллейбусов (интервал 10 мин.) : ул.Балакирева - пр-т Строителей - ул.Горького - ул.Гагарина - Золотые ворота - площадь Победы - магазин «1001 мелочь».

Маршрут №2 - 13 автобусов (интервал 15 мин.) : мкр. 8-ЮЗ - ул.Нижняя Дуброва - площадь Победы - Золотые ворота - ул.Гагарина - ул.Мира - Бассейн - ВХЗ - ул.Егорова - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - ул.Куйбышева.

Маршрут №3 - 3 автобуса (интервал - 10 мин.) :Загородный парк - Соборная площадь - Центральный парк культуры и отдыха.

Маршрут №4 - 2 автобуса (интервал - 15 мин.): ул.Балакирева - ул. Красноармейская - пр-т Ленина - Золотые ворота.

Маршрут №5 - 4 автобуса (интервал - 15 мин.): мкр. Энергетик - магазин «1001 мелочь» - площадь Победы - Садовая площадь - Золотые ворота.

Ну, и полезные телефоны для тех, кто привык передвигаться на своем автомобиле:

- дежурная часть областного Управления ГИБДД — 54-16-65

- служба экстренной эвакуации автомобилей: 60-17-01

- справочная автостанции - тел.: 53-43-95

- справочная автовокзала - тел.: 32-37-90

- справочная железнодорожного вокзала - тел.: 32-28-02.