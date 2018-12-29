2018-12-28T15:19:04+03:00
Общество

В Коврове лисица забежала в детский сад

Дикое животное прогулялось по участкам
Ирина Мальцева
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..Фото: из архива героя публикации
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Лисицу в детсаду №19 на улице Талантова вечером заметили местные жители. По их словам, животное спокойно гуляло на площадке, где, к счастью, не было малышей, его даже успели несколько раз сфотографировать. Снимки, появившиеся в соцсети, всколыхнули ковровчан. Многие вспоминали, что за последние несколько месяцев дикие лисицы в Коврове перестали быть редкостью: с осени их встречали в городе не один раз, а на промплощадке бывшего экскаваторного завода лисица живет уже около года. Другие опасались за здоровье своих малышей и верили, что животное бешеное. Их опасения не беспочвенны – по словам специалистов, чаще к людям выходят именно больные животные.

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- Действительно, заболевшее бешенством животное перестает бояться и выходит к людям. Но сейчас, в зимний период, они могут приходить к людям в поисках пищи. Например, роясь на помойке. Но в любом случае приближаться к диким животным не стоит: во-первых, на расстоянии вы не сможете определить, здорово ли животное, во-вторых, оно в любом случае может напасть, посчитав ваше приближение опасным, - предупреждает ветеринар Ольга Котлова.

По данным управления Роспотребнадзора по Владимирской области, на 1 декабря в области 36 животных заболели бешенством, из них шестнадцать лис. Кроме того, зарегистрирован один случай заболевания бешенства у лося и один – у енотовидной собаки. От смертельно опасной болезни пострадали семь собак, восемь кошек, и две козы.

- В большинстве случаев бешенство у домашних животных возникло в результате контакта с дикими животными. Остаются неблагополучными по бешенству девять пунктов в Александровском, Петушинском и Кольчугинском районах, - пояснила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

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Специалисты предупреждают: опасность заразиться вирусом бешенства есть, если на площадке осталась слюна бешеного животного. Поэтому безопаснее продезинфицировать предметы, с которыми контактировал зверь, а детей несколько дней не пускать на площадку. Сами работники сада дикую красавицу не видели, но руководство уверено, что это был единичный случай и если он повторится – непременно вызовут службу отлова животных.

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