Квартплату во Владимире пересчитают из-за новых тарифов на мусор

С 1 января 2019 во Владимирской области начинает действовать новая система вывоза ТБО - твердых бытовых отходов. Проще говоря, обычного мусора, который мы все выкидываем в контейнеры около своих домов.

Изменится многое: теперь появляется единый оператор по вывозу отходов «Владэкотехпром», который будет заключать договоры с мусоровывозящими компаниями, а те, в свою очередь, с тем, кто этот мусор производит. Как правило, не непосредственно с жителями (хотя и этот вариант не исключен, в основном для частного сектора), а с управляющими компаниями и ТСЖ.

Строка о мусоре появится отдельно

Главное, что поменяется для населения - оплата за вывоз мусора теперь будет начисляться не с квадратного метра, как это происходит последние несколько лет, а с человека. С одной стороны, логично - мусорит человек, а не квадратный метр, с другой - большие семьи, живущие в маленьких квартирах, финансово пострадают. Сейчас власти обсуждают компенсации малоимущим слоям населения.

Тариф на вывоз мусора во Владимирской области уже утвержден. Он составляет 118 рублей с человека в месяц. Это средняя сумма по ЦФО, утвержден тариф на 2 года вперед.

Услуга вывоза мусора с января будет выделена в квитанции отдельной строкой. Жители Владимира увидят ее в квитанции от ЕРИЦ - единого расчетного центра. Это тот счет, который сейчас приходит за воду и взносы в фонд капремонта. В других территориях области квитанции могут быть отдельными, но принцип тот же - каждый житель будет видеть, сколько ему начислили за вывоз мусора.

Это принципиально важно. В последние годы оплата за вывоз мусора была включена в техобслуживание жилья, то есть в ту квитанцию, которая приходила от управляющей компании. При этом отдельной строкой она не выделялась, и фактически мы не знали, сколько конкретно платим за вывоз ТБО.

Теперь, поскольку оплата за мусор будет идти отдельно, все ТСЖ и управляющие компании обязаны убрать эту сумму из стоимости техобслуживания. На сколько уменьшится платеж - неизвестно, так как неизвестно, сколько этот вывоз мусора стоил. Но ориентировочно жители стандартной двухкомнатной квартиры платили за ТБО около 100 рублей в месяц. Вот на эту сумму (примерно) и должен уменьшиться платеж за техобслуживание.

Внимание, возможен подвох!

Никаких заявлений об уменьшении квартплаты нести никуда не нужно - управляющие компании обязаны сделать этот перерасчет автоматически. И, скорее всего, сделают - получать большие штрафы за нарушение закона никому не хочется.

Но вот тут начинается интересное. В некоторых «управляшках» Владимира придумали такую схему. Жителям предлагают с нового года чуть-чуть поднять квартплату - на 5-6 копеек с квадратного метра, не больше. А взамен представители УК обещают много хорошего: кому обновить детскую площадку, кому ремонт в подъезде.

Жители быстренько считают - повышение крошечное, три-четыре рубля в месяц с квартиры. Даже пенсионерам под силу. Зато детская площадка! И подписывают согласие на рост платы за техобслуживание.

Вот тут-то и кроется подвох. Предположим, сейчас вы платите 20 рублей 34 копейки с квадратного метра. Подписались на повышение в 6 копеек - получилось 20 рублей 40 копеек. Именно эта сумма и придет вам в январских квитанциях!

А вычет платы за вывоз мусора? А ее вычли! Просто вы этого не видите. Сами же подписали согласие на сумму 20 рублей 40 копеек! Вот эта сумма в квитанции и стоит, какие вопросы?

ВАЖНО

При подписании любых бумаг от управляющей компании внимательно посмотрите, какая сумма стоит в графе «тариф». Он должен уменьшиться примерно на 2,5 рубля.