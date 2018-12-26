Владимирский горсовет: школьные завтраки с января будут платными

25 декабря состоялась последняя в уходящем году сессия Совета народных депутатов города Владимира. И она не обошлась без скандала.

Главным вопросом на горсовете был бюджет на 2019 год. Бюджет города будет дефицитным. Расходы (7,022 миллиарда рублей) превысят доходы (6,7 миллиарда рублей) на 338 миллионов 818 тысяч рублей.

В итоге, именно «экономией каждой копейки» обосновали депутаты снижение расходов на школьное питание для младшеклассников в следующем году. В целом на него в 2019 году запланировано 111 миллионов 508 тысяч рублей. Из них 68 миллионов 720 тысяч (61,6%) выделяет город, из областного бюджета субсидия на организацию питания учеников 1-4 классов будет равна 42 миллионам 788 тысяч рублей.

- Еще в 2015 году департамент образования рекомендовал оказывать адресную социальную помощь при организации питания школьников, когда бесплатное питание получают только дети из многодетных, малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, - говорила на заседании начальник городского управления образования Елена Малик.

Именно такое решение и принял горсовет: бесплатные завтраки лишь для малообеспеченных, многодетных, детей-инвалидов и детей родителей-инвалидов. Всем остальным будут компенсировать лишь 20 рублей в день (половина стоимости школьного завтрака). Остальное теперь должны платить родители.

Председатель горсовета Ольга Деева, ее заместитель Лариса Пышонина и другие депутаты-единоросы рассказали о своих встречах с родительскими комитетами и администрациями школ города. По их словам, родители и учителя поддерживают нововведения. А депутат от ЛДПР Валерий Пузанов сообщил, что лично проверял качество питания в школьных столовых: его устроили и порции, и качество приготовления блюд.

Против высказались лишь двое депутатов-коммунистов - Дмитрий Хлащев и Мария Черкасова. Они требовали пересмотреть решение, а когда, этого не произошло, покинули зал.

- Я провожаю Дмитрия Хлащева и Марию Черкасову с определенным сожалением, потому что ответственные депутаты должны аргументировать свою позицию и профессионально работать в комитетах, - заметила на это Ольга Деева. - Жаль, что коллеги Хлащев и Черкасова выбрали иной путь.

Кстати, другие представители фракции КПРФ в Горсовете Борис Оверчук и Людмила Бундина на сессии вовсе отсутствовали.