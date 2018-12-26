2018-12-25T18:20:01+03:00
Общество

Какие улицы во Владимире отремонтируют в 2019 году по нацпроекту «Безопасные дороги»

Общественники предлагают обсудить целесообразность ремонта
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Фото: Сергей ФедяевФото: Сергей Федяев
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В 2019 году во Владимире на ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в бюджете запланировано 260 миллионов рублей. По идее, это должно улучишить дорожную обстановку в городе, сократить аварийность, уменьшить пробки, в том числе за счет качественного дорожного полотна, которое будет отвечать всем нормативам.

Координатор национального проекта "Безопасные и качественные дороги" во Владимире Сергей Федяев разместил в социальных сетях перечень дорог, которые попали в этот нацпроект, и предложил высказаться всем владимирцам: насколько нужен срочный ремонт именно в этих местах? Нет ли более актуальных (и, возможно, менее затратных) способов улучшить дорожную обстановку в городе?

Горожанам предлагают назвать самые актуальные проблемы: установку светофоров, обустройство пешеходных переходов, улицы с убитыми дорогами, требующие срочного ремонта.

С предложениями можно обращаться во владимирское отделение ОНФ, тел. (4922) 44-74-07, 44-74-04.

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КОНКРЕТНО

Дороги, которые отремонтируют по нацпроекту

1. Ладога-Лунево

2. «ВОЛГА»-Энергетик-Семеновское.

3. Гороховая улица от ул. Верхне-Лыбедской до ул. Мира.

4. Диктора Левитана улица от пр-та Ленина до д.57 по ул. Диктора Левитана.

5. Добросельская улица от ул. Егорова до ФАД М7.

6. Казарменная улица от Ново-Ямского переулка до ул. МОПРа.

7. Луначарская от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе.

8. Ново-Ямской переулок от пр-та Ленина до ул. Казарменная.

9. Октябрьский проспект от ул. Мира до ул. Горького.

10. Разина улица от ул. Диктора Левитана до Большого пр-да.

11. Растопчина улица от ул. Егорова до ФАД М7.

12. Тракторная улица от д.56 по ул. Тракторная до ул. Молодежная.

13. Усти-на-Лабе от ул. Мира до ул. Юрьевская.

14. Художника Иванова бульвар от пр-та Строителей до ул. Лакина.

КСТАТИ

Самый дурацкий переход Владимира

Находится он на перекрестке Октябрьского проспекта и ул. Дзержинского. Там установлено три пешеходных светофора. А вот четвертого, на нечетной стороне улицы Дзержинского, нет. Получается, чтобы попасть через Октябрьский проспект от Дома Молодежи до торгового центра (дома №7 и №9 по улице Дзержинского), надо перейти аж три дороги! В три приема, соответственно: сначала улицу Дзержинского к ТЦ Гранд, потом Октябрьский проспект вдоль парковки, потом опять улицу Дзержинского уже в обратном направлении. Учитывая, что движение там интенсивное, а интервал между зелеными сигналами для пешеходов около 2,5 минут, переход дороги шириной 20 метров занимает семь с половиной минут!

Причем светофоры настроены так, что зеленый свет пешеходам горит одновременно на всех переходах. Соответственно, по Октябрьскому проспекту в это время машины не едут никуда: им везде красный. То есть переходить дорогу можно, машины и так стоят! Единственное, что для этого нужно - поставить четвертый светофор. Это не так уж дорого. Но почему-то власти этого не делают. Чего не хватает? Денег? Логики?

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