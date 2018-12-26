На Нижней Дуброве появится небольшой храм

История строительства православного храма в Юго-Западном районе Владимира продолжается уже 10 лет. Долгое время под церковь не давали земли, но несколько лет назад для православной общины нашли подходящий участок. 19 декабря департамент строительства и архитекторы выдал разрешение на строительство. Церковь получит имя в честь Новомученников и Исповедников Владимирских.

Начать строить церковь в РПЦ планируют уже весной следующего года. Храм будет кирпичным, без архитектурных изысков. По смете на строительство планируется потратить от 6 до 8 миллионов рублей, но постоянного спонсора у проекта нет, поэтому церковь собирает пожертвования. По словам настоятеля храма отца Андрея (Голубева), важно собрать хотя миллион рублей на закладку фундамента.

На участке в 28 соток, где планируется построить храм, сейчас пустырь. Зимой дети ходят на это место кататься на санках. Кроме того, РПЦ претендует на два соседних участка побольше, где по проекту мэрии должна была пройти дорога, соединяющая Нижнюю Дуброву и улицу Диктора Левитана. Если участки отойдут церкви, придется вносить изменения в генеральный план города и переносить проект дороги в другое место. Пока же местные жители пользуются грунтовкой, это единственный альтернативный путь из района в центр города.

В планах РПЦ со временем построить в микрорайоне целый храмовый комплекс с воскресной школой и православным детским садом. Необходимость строительства настоятель будущего храма отец Андрей (Голубев) поясняет отсутствием храмов в этом районе.

- Там большой микрорайон, в нем уже 120 тысяч человек живет, - говорит отец Андрей. - К сожалению, при проектировке храм не был запланирован. Но его необходимость уже давно назрела. Многим людям не просто ходить в ближайшие храмы: Успенский собор, Казанскую церковь на площади Победы и Храм Архистратига Михаила на Студеной горе.

Местные жители, по словам отца Андрея, совсем не против строительства храма. Проект успешно прошел публичные слушания, так что, скорее всего, вопрос со строительством уже практически решен.