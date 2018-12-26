Владимирские католики сделали ясли-вертеп с фигурками Христа, Марии и волхвов

Во Владимире в Храме Святого Розария Пресвятой Девы Марии основательно подготовились к главному католическому празднику — Рождеству. На главных воротах повесили рождественский венок, за храмом установили украшенную ель, рядом с ней, под лестницей расположился вертеп, окруженный праздничными огнями и еловыми ветками, изображающий сцену рождения Спасителя в пещере. Внутри костела — множество праздничных гирлянд, украшенных новогодних деревьев, рождественские цветы пуансеттии, которые называют «вифлеемской звездой». И главный элемент - ясли-вертеп, который был создан силами прихожан под руководством сестер-монахинь, с фигурками Иисуса Христа, Марии, Святого Иосифа и волхвов. В костеле весь день звучит органная музыка.

Отец Сергий, настоятель храма, 25 декабря провел праздничную мессу, а также освятил вертепы внутри храма и рядом с ним. Посмотреть на всю эту красоту может любой желающий вне зависимости от вероисповедания, если костел открыт. А каждую субботу жители областного центра и гости предновогоднего Владимира могут прийти к храм и послушать концерт органной музыки, который обычно проходит в 18.00.

Торжественная литургия пройдет в храме также 31 декабря, а начиная со 2 января органные концерты будут проходить в храме Святого Розария ежедневно в течение январских праздников.