Цифровой экономике нужны кадры. Прямо сейчас!

ГОД БОЛЬШИХ ПЕРСПЕКТИВ

2018 год завершается для ООО «НПП «Инпроком» целым пакетом заказов, которые напрямую связаны с собственными разработками предприятия. Новое дыхание получило опытно-конструкторское подразделение. Значительный упор сделан на расширение сектора гражданской продукции. Редкое предприятие сегодня может позволить себе функционировать только на собственных разработках и не выпускать ничего по контракту и, как говорят, «не забивать гвозди микроскопом». Сейчас предприятие интенсивно формирует программу по серьезной автоматизации производства. И приглашает «светлые умы» и «золотые руки».

Новые проекты НПП «Инпроком» нуждаются в кадрах, как рабочих, так и инженерно-технических. Предприятие открывает собственную жилищную программу и радо предложить выгодные условия тем, кто хочет работать на науку, на страну, на будущее. Отбор предстоит серьезный отбор. Здесь готовы предоставить достойное жилье, хорошую интересную работу и высокую оплату труда, постоянное профессиональное развитие.

Предприятию требуются:

- системные программисты-процессорщики;

- инженеры (радиотехники, схемотехники, системотехники, СВЧ);

- технологи;

- специалисты по обработке материалов.

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС

601630 Александровский район, поселок Балакирево,

а/я 33, улица Заводская, дом 10, корпус 50.

Обращайтесь в отдел кадров НПП «Инпроком» по телефонам:

+7(49244)74717, +7(49244)77534, +7(49244)74685

www.inprokom.ru

info@inprokom.ru

В БУДУЩЕЕ — С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Инженерно-промышленная компания» - предприятие по российским меркам молодое, свою историю оно ведет с 1992 года. ООО «НПП «Инпроком» представляет собой научно-производственный комплекс с полным циклом работ от разработки до выпуска изделий.

Сегодняшние направления работы НПП «Инпроком» связаны с автоматизацией и роботизацией производства, а в более широком смысле — с концепцией «цифровой экономики». Здесь следует напомнить, что программу "Цифровая экономика РФ" правительство страны утвердило еще в 2017 году, а ее основные направления посвящены кибербезопасности, IT-инфраструктуре, энергетике, агропромышленному сектору, "умным городам", транспорту и логистике. Предприятию есть, что предложить по каждому из направлений работы.

В частности, по проекту Минстроя "Умный город", который вошел в госпрограмму "Цифровая экономика". В этот проект попало несколько российских регионов, но наибольший интерес к нему проявляют даже не столичные города, а Татарстан.

- У этого региона есть неофициальный статус столицы автоматизации, роботизации и цифровизации сельского хозяйства. Нам интересно внедрить и в эту сферу свои наработки, - отмечает Владимир Куликов, генеральный директор предприятия. - Технологии так называемого «двойного назначения» могут быть использованы в борьбе с вредителями сельского хозяйства. Обе отрасли нуждаются в беспилотных летательных грузовых платформах, обеспечивающих обработку полей и лесов. В этом направлении мы проводим осознанную работу, отдавая себе отчет: успешных попыток продвинуть тему «беспилотников» в России сегодня гораздо меньше, чем желающих заниматься этой темой.

Реально отработанной технологией, обеспечивающей точность работы, уверенное управление, навигацию и прочие параметры, обладает всего одно предприятие. Одной отдельно взятой технологии беспилотного аппарата в сельском хозяйстве будет мало: необходимы также системы управления и безопасности этих летательных аппаратов. Поскольку система аэродромов на селе также разрушена, разработчики выбрали вертолетную конфигурацию аппарата. Используя такие аппараты, регионы либо агрохолдинги смогут формировать специализированные колонны универсальных услуг, которые придут на смену давно ушедшим в прошлое МТС и РТС.

Еще несколько задач предприятие из поселка Балакирево отрабатывает в рамках евразийского проекта «Новый шелковый путь». Транзитный путь из Китая и Кореи в Западную Европу как проект опирается на несколько систем, включая транспортирование, складскую инфраструктуру и пр. Также необходима инфраструктура обеспечения работы «Нового шелкового пути» (точки контроля безопасности, точки транспортного контроля, точки питания и т.д.). Идеи, рожденные в рамках движения к «цифровой экономике», будут реализованы в этом проекте и, будем надеяться, при участии светлых голов из Балакирево.

ТЕХНОЛОГИИ НАУЧАТ ЭКОНОМИТЬ

- Среди тех секторов, на которые мы сегодня делаем акцент, выделяется сектор автоматизированного пожаротушения. В России немало предприятий самого разного масштаба и уровня квалификации, которые заняты в секторе пожаротушения. Нами выбран особый подход к созданию такого комплекса — интеллектуальный, - подчеркивает Владимир Альбертович Куликов.

Пожарный робот-манипулятор, разработанный и созданный в НПП «Инпроком», наделен новым функционалом и отвечает всем актуальным требованиям, которые предъявляет МЧС. Его функционал значительно больше набора функций у других разработчиков: приводы системы управления обеспечивают работу на автономном источнике питания с рекуперацией (возвратом) энергии при работе от аккумулятора. При пожарах, как правило, отключают электропитание объектов, а подобным системам без автономного питания работать на пожаре проблематично. Обеспечить бесперебойное питание, особенно на опасных химических производствах, крайне тяжело, а инженеры «Инпрокома» научили робота выполнять свои функции непрерывно на протяжении 5 часов. Его энергетическое потребление минимизировано за счет собственной разработки компании — сложной конструкции редукторов.

Что робот может выполнять самостоятельно? Найти очаг возгорания и обеспечить его тушение в соответствии с заложенной программой. Роботом также можно дистанционно управлять по нескольким каналам. Здесь «Инпроком» применяет локализованные разработки в рамках сотрудничества с японскими партнерами. Дистанционная система управления реализована в виде телевизионного прицела. Еще одной отличительной особенностью балакиревской разработки является интеллектуальная система эвакуации людей и имущества с объекта, где бушует огонь. И самой настоящей «изюминкой» этого проекта стало партнерство со страховыми компаниями.

- Наша система будет наиболее эффективна в связке заказчик - страховая компания — поставщик оборудования. В российских условиях такой опыт взаимодействия никогда не применялся, хотя принят за рубежом. Страховые компании должны точно оценивать страховые риски и смогут предлагать заказчику механизмы уменьшения самих рисков за счет установки интеллектуальных систем пожаротушения, - отмечают на предприятии.

Прежде чем страховать объект и монтировать в нем системы безопасности и пожаротушения, предлагается сформировать его цифровой паспорт. Оценивается оптимальное размещение систем пожаротушения, расчет путей эвакуации персонала и имущества в зависимости от развития сценариев пожара. Система НПП «Инпроком» самообучаема, на исходном этапе в нее уже заложено несколько вариантов развития ситуации. В зависимости от развития ситуации программа может менять сценарий эвакуации. Задача инженеров - создать цифровой паспорт объекта и оценить возможные риски, а на следующем этапе уже страховая компания и заказчик на основе этих данных договариваются о страховых взносах. Отработка такого механизма взаимодействия в ближайшее время пройдет в Краснодарском крае.

Уважаемые коллеги!

Приближается самый долгожданный и любимый праздник, в который принято подводить итоги и строить планы на будущее. Благодарю вас за большую и нелегкую работу, проделанную в этом году: вместе мы достигли отличных результатов.

Желаю вам, чтобы наступающий год стал временем открытий и новых перспектив, этапом больших возможностей и удачи. Пусть в ваших домах будет уютно, а каждый день дарит счастье. Крепкого здоровья, процветания и благополучия!

С уважением, генеральный директор ООО «НПП «Инпроком» Владимир Альбертович Куликов