2018-12-25T10:57:04+03:00
Общество

Губернатор решил провести аудит всех владимирских школ после чаепития с отличниками

Владимир Сипягин встретился с победителями проекта «КП»-Владимир» «Губернаторский дневник»
Алексей Метелкин
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..Фото: Сергей МОРКОВКИН
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21 декабря губернатор Владимир Сипягин встретился со школьниками из Владимирской области, которые стали победителями проекта «Губернаторский дневник». Этот конкурс ежегодно проводится редакцией газеты «Комсомольская правда»-Владимир» при поддержке областной администрации и личном кураторстве главы региона.

«Будущее за вами»

Проект «Губернаторский дневник» мы проводит уже три года. В очередном конкурсе в 2017-2018 учебном году приняло участие более 100 школьников со всех уголков области. Они вносили свои пятёрки в специальный бланк «Комсомолки», который печатался в еженедельном выпуске газеты. По итогам каждого месяца отбирались двое учеников, которые набрали больше всего отличных отметок. При этом отбор осуществлялся в двух номинациях - «Среднее звено» и «Старшее звено».

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

Так в течение учебного года победителями стали восемнадцать отличников учебы. Про каждого из ребят можно рассказать что-то особенное. Например, десятиклассница Анна Николаева из Петушков сумела выиграть в проекте во второй раз. А семиклассник Максим Кушучин из Коврова стремился к победе с сентября 2017 года, каждый месяц присылая бланки со своими пятерками. И в апреле ему, наконец, удалось обойти всех.

Владимир Сипягин Фото: Сергей МОРКОВКИН

Владимир СипягинФото: Сергей МОРКОВКИН

Главным подарком для каждого из ребят стала личная встреча с губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным.

- Я знаю, что ваша встреча с главой региона должна была произойти ближе к лету, но по субъективным причинам не состоялась. Я принял решение обязательно её провести. Ведь вы работали на результат, старались, а старания всегда должны вознаграждаться! Активность и целеустремлённость во все времена были очень востребованными качествами, а сейчас особенно. Ведь глава нашего государства поставил перед всеми нами задачу сделать Россию страной будущего, а это будущее – за вами! – обратился к учащимся школ Владимир Сипягин.

Губернатор напомнил, что в этом году стартовала государственная программа «Десятилетие детства». Администрация Владимирской области объединила все расходы на поддержку здоровья и развития подрастающего поколения в так называемый «детский» бюджет – он оценивается в 16 миллиардов рублей.

Кроме того, глава региона заявил, что сейчас в области сформирована рабочая группа для активных выпускников школ и вузов, которая будет заниматься вопросом сопровождения юных талантов, помощи им в реализации своего потенциала.

- В рабочей группе находятся как раз молодые ребята, знающие не понаслышке о проблемах подрастающего поколения, - сказал Владимир Сипягин. - Ведь многие врослые закостенели в своих взглядах и порой не замечают чего-то важного. Вот молодые нам и помогут заметить это важное.

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

Что волнует школьников?

Школьники сначала немного стеснялись, но потом разговорились и наперебой задавали волнующие их вопросы. Часто просили главу региона решить какую-то проблему. Ими были подняты темы профессиональной ориентации, развития здравоохранения, в том числе лекарственного обеспечение льготников, безопасности на дорогах муниципальных образований региона, совершенствования спортивной инфраструктуры и ведения здорового образа жизни.

Так, Анна Николаева из гимназии №17 города Петушки хочет стать экономистом. Но ее смущает, что во владимирских вузах мало бюджетных мест на это направление. И даже отличникам не так просто поступить.

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

- Может быть, могло бы помочь целевое направление от региона, - сказала она.

- Целевое направление не может исходить от властей, его дает какое-то предприятие, с которым вы желаете в будущем работать, - объяснил Владимир Сипягин. - Поэтому лучше будет, если вы определитесь с местом своей работы. И уже они предоставят вам целевое направление. Давайте, мы попробуем составить для вас список государственных организаций и предприятий. И уже из них мы сможем кого-нибудь выбрать.

А вот Анна Белобаба из школы №21 города Коврова и Мария Францова из второй владимирской школы коснулись проблему льготных лекарств. У обеих есть родственники, которые столкнулись с данной ситуацией. Владимир Сипягин поставил задачу своим подчиненным разобраться с этими случаями и решить проблему.

- Проблема здравоохранения для региона одна из самых серьезных, - согласился Губернатор Владимирской области. - Особенно в районных городах. В том числе это касается вопроса лекарственного обеспечения льготников. Сейчас эта система пробуксовывает, чего, с моей точки зрения, просто не должно существовать. Я уже встречался с врачебным сообществом, изучил список проблем. В следующем году запустим новую региональную программу поддержки здравоохранения.

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

Все проблемы - «на карандаш»

Все вопросы, которые требуют детальной проработки, Владимир Сипягин взял «на карандаш» и сразу на месте дал более десятка соответствующих поручений своим подчинённым. Например, Анастасия Лабазникова из Добрятинской школы Гусь-Хрустального района обратилась к Губернатору с просьбой.

- У нас поселок большой. Дети из разных концов идут в школу. При этом даже на центральных улицах отсутствуют тротуары, - рассказала она. - Дети идут прямо по проезжей части. А по дороге ездит много грузовых машин, так как в поселке есть карьер по добыче щебня. Кроме того, нет нормального перехода через железную дорогу. Можно ли решить эту проблему?

Владимир Сипягин тут же поручил, во-первых, разобраться с ситуацией в Добрятино, а, во-вторых, изучить дорожную инфраструктуру в сельской местности. Чтобы понять, где нет тротуаров. Это в дальнейшем поможет при составлении программы ремонта дорог в регионе.

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

А департаменту образования областной администрации Губернатор поручил провести комплексный анализ материально-технической базы всех школ региона.

- Ремонт и оснащение школ лежат на плечах муниципалитетов, но эта ноша тяжела. Нам надо посмотреть, где мы можем помочь местной власти, где нужно привлечь внебюджетные источники. Дети должны учиться в современных, комфортных условиях, – подчеркнул Владимир Сипягин.

Глава региона призвал ребят сохранять жизненный запал и активную гражданскую позицию для дальнейших свершений. Со своей стороны он обещал юным талантам оказать любую посильную помощь – с учёбой, трудоустройством и организацией летнего отдыха.

На встрече с Губернатором школьники получили подарки, и, соблюдая традицию проекта, Владимир Сипягин подписал каждому отличнику его школьный дневник. Ну, а закончилась встреча общим фото на память.

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

КСТАТИ

Двойки — это не так уж и плохо. Они дают толчок к развитию

В ходе неформальной беседы Владимиру Сипягину задали вопрос, касающийся его отношения к двойкам.

- Двойка — это как тяжелый момент в жизни, который надо преодолеть, - ответил Губернатор. - Она заставляет провести переоценку себя, своих действий. Кроме того, в этот момент ты находишься в состоянии стресса, что заставляет тебя идти вперед. И важно понимать, что жизнь все равно не состоит из одного вечного подъема и постоянных пятерок. В жизни двойки неизбежны. В жизни вас ожидают как взлеты, так и падения. Так что плохая отметка дает толчок к развитию. Главное, оценить двойку правильно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Губернатор Владимир Сипягин отметил особенно роль спонсоров в проекте, сказав, что очень важно, что бизнес участвует в подобных акциях, поддерживает талантливых детей и проявляет свою социальную функцию.

- Очень важно и нужно — поддерживать детство, - сказал глава региона. - Поэтому те предприятия, которые участвуют в данном проекте достойны того, что бы их отметили.

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

Партнеры проекта:

АО « ГЕНЕРИУМ»

СПССК « Объединенные производители молока»

ООО «ГазЭлектроСтрой»

ООО « ТРАЙТЭК»

РАНХиГС

ПО "ВентИнжМаш"

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