2018-12-24T17:54:55+03:00
Общество

Во Владимире открылась Рождественская ярмарка

Владимирцев ждут аттракционы, катания на хаски и угощенья
Ирина Мальцева
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..Фото: Ирина Мальцева
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Владимирская Рождественская ярмарка открылась 22 декабря на Соборной площади. Она будет работать все праздники, а гостей каждый день будут развлекать выступлениями, конкурсами и играми.

Карусель с «ватрушками»

По традиции, на площади появились карусели, каток на Пушкинском бульваре и домики-шале в парке «Липки», где можно найти оригинальные подарки, начиная от домашних солений и заканчивая топорами, полакомиться шашлыками, чаем и глинтвейном на свежем воздухе, а также приготовить подарок своими руками на мастер-классах. Специально на новогодние каникулы в парк привезли крытые павильоны с подогревом. Добавились в этом году и новые развлечения: катание на санях, запряженных хаски, и на цепочной карусели с «ватрушками», которые ездят по кругу. Кстати, ставшие привычными деревянные качели не пропали совсем – их перенесли на смотровую площадку к Дмитриевскому собору, где теперь можно качаться и любоваться видами.

Дед Мороз на мотоцикле

В день открытия горожан на площади ждал не только праздничный концерт, но и специальные новогодние гости – Дед Мороз со Снегурочкой. Поприветствовать гостей волшебник с внучкой приехали не на санях, а на разукрашенных винтажных мотоциклах «Урал». А в их свиту входили ребята-реконструкторы из владимирских и суздальских исторических клубов. На главной сцене Дед Мороз не только поздравил гостей ярмарки, но и наградил победителей конкурса на лучшее письмо зимнему волшебнику. Он лично вручил ребятам, авторам лучших поздравлений, призы - пригласительные билеты от «ЯркоПарка», «Небо33», а также приглашения на новогодние утренники.

Кстати, владимирская Рождественская ярмарка входит в топ-10 лучших новогодних ярмарок страны. В десятку лучших вошли также ярмарки Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Тулы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Вологды и Костромы.

КОНКРЕТНО

Рождественская ярмарка будет работать ежедневно, до 13 января. Время работы с 11.00 до 22.00, за исключением самого Нового года. 31 декабря 2018 года ярмарка будет работать только с 11.00 до 18.00, а 1 января 2019 года откроется в 15.00, а закроется в 22.00. Кафе, закусочные и шашлычные на ярмарке будут работать и в новогоднюю ночь - с 22.00 до 04.00.

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