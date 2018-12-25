2018-12-24T17:52:40+03:00
Общество

Фонтан на Театральной площади превратили в опасную ловушку

Его накрыли скользкой фанерой, на которой падают прохожие
Анна ДЕКТЯРЕВАОльга МАКАРОВА
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Светомузыкальный фонтан на Театральной площади наконец «законсервировали». Теперь появилась надежда, что конструкция за 100 миллионов рублей переживет зиму. Хотя, скорее всего, проблем не миновать, так как несколько недель фонтан стоял «голый» под дождем и снегом.

Но это выяснится в будущем. А одна проблема встала остро уже сейчас. Фирма «Облстройзаказчик», которая занималась возведением конструкции, накрыла фонтан фанерным щитом, который сверху защищен влагостойким покрытием. Так вот, это покрытие - сколькое, как лед, политый маслом. Каждый, кто ступит шаг по этой фанере, рискует грохнуться и переломать себе конечности. Снег усугубляет ситуацию, работая как смазка. В общем, посреди Театральной площади появилась опасная ловушка, в которую будут попадаться юные и взрослые зрители, спешащие на новогодние представления в театр. При этом световой шар-инсталляцию поставили не сверху (там он хоть как-то перекрыл бы проход), а сбоку.

Спасти ситуацию мог бы заборчик-ограждение, но кто будет его ставить? От «Облстройзаказчика» явно не дождешься, а мэрия не может - на баланс города фонтан до сих пор не передали. Все из-за того, что подрядчик, выполнявший работы, так и не устранил ряд недоделок. В том числе не решил проблему заливания водой всей Театральной площади вплоть до остановки общественного транспорта.

- В лучшем случае мы сможем принять светомузыкальный фонтан на баланс МУП «Владимирводоканал» только весной, когда станет ясно, будет ли он работать после морозов, - рассказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - И, опять же, на баланс мы его примем при условии, что все нюансы и проблемы, которые возникали с эксплуатацией конструкции, будут устранены.

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