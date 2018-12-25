2018-12-24T17:57:31+03:00
Общество

Красную церковь во Владимире музей будет делить с РПЦ

А мамонтенка вернут в Палаты
Ольга МАКАРОВА
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Красная церковьКрасная церковьФото: Валерия Рудометова
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На прошлой неделе Светлана Мельникова, которая вернулась на должность директора ВСМЗ вместо Игоря Конышева, рассказала, что теперь будет с музеем.

Детский музейный Центр, который Игорь Конышев выселил из Палат из-за "несоответствия пожарной безопасности", не закроется и вернется в Палаты.

Светлана Мельникова Фото: Ольга МАКАРОВА

Светлана МельниковаФото: Ольга МАКАРОВА

Но при этом, судя по всем, сильно изменится. Мол, зачем возвращать то, что было, без изменений? Конкретики пока нет, кроме одного пункта - мамонтенка Диму, которого при Игоре Конышеве демонстративно "переселили", вернут в Палаты. В остальном Центр ждет реновация, которую проведут за счет средств музея-заповедника.

Вновь откроется и Музей хрусталя в Красной церкви около Золотых ворот. Напомним, работу Музея хрусталя и лаковой миниатюры приостановили после ЧП - во время строительства светомузыкального фонтана из-за вибраций упала и разбилась ваза. Фонтан давно открыли, а музей так и не заработал.

- В настоящий момент уже готовы новые витрины, их сейчас расставляют, в понедельник-вторник будет проведен ученый совет по концепции этой выставки, - рассказала Светлана Мельникова. - В мае 2019 года музею хрусталя исполнится 45 лет, как мы эту дату встретим с закрытым музеем?

Но разбитая ваза - не единственная проблема Красной церкви. На это здание, как и на еще несколько музейных объектов, претендует церковь.

- Никогда прежде не было столь масштабной заявки от РПЦ. Сейчас в списке - 14 музейных объектов, - отметила Светлана Мельникова. - Что останется от архитектурного музея-заповедника после их передачи? Я буду пытаться договориться о совместном использовании.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

В начале 2019 года должна состояться согласительная комиссия по вопросам церковной реституции, где Мельникова будет выступать за совместное использование памятников музеем и епархией. Хотя по закону такой вариант вовсе не предусмотрен, ВСМЗ в свое время удалось договориться о таком формате использования Успенского собора. Кстати, идею совместного использования памятников музеем и церковью продвигал еще экс-директор Игорь Конышев, но его переговоры с РПЦ успехом не увенчались.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Музею причинили имиджевый урон"

Светлана Мельникова пообещала вернуть в ВСМЗ науку. Напомним, с 1 декабря по приказу бывшего директора Игоря Конышева сотрудников перевели с должностей научных сотрудников в другие подразделения, лишив их таким образом надбавок и льгот за научную работу. Светлана Менькова не согласна.

— Я не представляю себе музея без научной деятельности. Другое дело, что это не как в институтах. Наша научная деятельность имеет прикладной характер, но любая выставка или музейное издание — это итог научной деятельности, — акцентировала Светлана Мельникова.

Она сообщила, что 29 декабря заместителем директора ВСМЗ по науке будет назначен Олег Гуреев, который раньше работал заведующим историческим отделом музея-заповедника, но был вынужден уйти.

Светлана Мельникова призналась, что с прошлым директором "музею был причинен имиджевый урон" и работа коллективу предстоит трудная.

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