Жительница Владимира вышла замуж в 47 лет с 11 детьми

По интернету гуляет злой «пост» - «6 причин, почему нельзя жениться на разведенке с детьми». А 50-летняя Ольга Федичкина доказывает, все эти наблюдения скептиков — полная ерунда.

Хотя еще пару лет назад наша героиня была уверена, что никаких принцев на белом коне ей уже не видать.

«Не выдержал и сбежал»

Первый раз Ольга вышла замуж в 18 лет. Сразу после школы влюбилась в местного красавца. Поженились, в браке родился первый сын Иван, которому сейчас уже 30 лет. Но с мужем Ольга разошлась почти сразу же.

- Второму супругу захотелось своих детей. Он так же, как и я, хотел большую семью. Я родила ему четырех прекрасных ребятишек, а прожили мы вместе 6 лет, - рассказывает Ольга Федичкина. - Муж работал, а я воспитывала детей. Но вновь не сложилось – он не выдержал пятерых детей и сбежал. Все легло на мои женские плечи.

Соня, Ксюша, Ерёма, Савелий и Тимофей

Но у Ольги Федичкиной есть все необходимые качества, благодаря которым она нашла третьего мужа.

- Я не знаю, как это происходит, - смущается после этого вопроса Ольга. - Я, правда, не ищу себе женихов. Они как-то сами появляются в моей жизни. Мой третий муж — прямое доказательство этому. С Андреем свела нас соседка – он чинил проводку в ее доме. А потом решил проверить и наш. Я согласилась, ведь лишние руки никогда не помешают. В итоге мы разговорились, я сразу ему понравилась. Раз помог, два помог, да и с детьми хорошо общался. А потом пришел и сказал: «Давай жить вместе! Выходи за меня».

В итоге в третьем браке у женщины родились еще... шестеро детей.

- Дети — наша жизнь. Я не понимаю родителей, у которых только по одному ребенку. Я считаю, что семья должна быть большой, - с вызовом говорит Ольга Федичкина. - Но и с Андреем счастье оказалось недолгим. Муж стал пить каждый день, не просыхая, поднимал руку… Понятно, когда у тебя 11 детей, с супругом обычно не разводятся. Но он не оставил мне выбора. Я подала на развод.

В день свадьбы Ольги и Саши

«Нам нужен папа, а тебе-муж»

Ольге помогала мама, которая трудилась на химзаводе, да и сама многодетная мать не сидела без работы – то нянечкой подрабатывала, то сторожем в школе.

- Денег нам хватало, - рассказывает Федичкина. - До совершеннолетия на каждого ребенка в месяц платили пособие 8 тысяч рублей. Зарплата моя была где-то 6 тысяч. Кроме того, помогала моя мама.

О личной жизни многодетная мама и думать забыла. И вдруг на телефон Ольги посыпались смс-ки от незнакомых мужчин с предложениями познакомиться.

Федичкина поделилась с детьми опасениями: вдруг мошенники какие пишут? «Мам, это не ошибка. Нам нужен папа, а тебе - любящий муж, - объяснили старшие Иван и Егор. - Вот мы тебе страничку на сайте знакомств и создали».

Ольга сначала рассердилась: что это за знакомства в сети. Но дети уговорили - мол, мама, ты попробуй, все равно ведь ничего не теряешь.

- Однажды мне написал Саша. Просто спросил: как дела, - добавляет Ольга. - Я зашла к нему на страничку. Внешне он мне сразу понравился. Работает в кондитерской фирме. У нас завязалась переписка. Я спросила его, на кой 39-летнему мужику сдалась женщина на 9 лет старше, да еще и с целым отрядом детей.

Молодые венчались в самом красивом храме Владимира

Александр объяснил журналистам «КП» свой выбор:

- Понимаете, я за два года до этого развелся. Детей с бывшей супругой завести не успели. И вот половина жизни уже позади. А у меня в жизни никого нет. Оля стала для меня отдушиной, счастливым билетом в большую семью. Ну, и немаловажно, что она мне внешне понравилась - красавица!

На первую встречу с новым ухажером маму собирала вся семья: девочки крутили кудри и делали макияж, а мальчики осыпали комплиментами.

- Мы такую куколку из нее сделали! Даже отдавать никому не хотели, - смеется 16-летняя Ксения.

На свидание Александр приехал во Владимир из Москвы. Вечером он проводил Ольгу до дома. А вся ребетня прильнула к окнам — уж больно было интересно, как все прошло. По улыбающейся маме они поняли, новый знакомый произвел впечатление.

- Саша стал приезжать каждые выходные. Я познакомила его с детьми –пятеро живут со мной, а старшие уже разъехались и начали свою жизнь, - откровенничает Ольга. - Через пару месяцев Александр сделал мне предложение. И я ответила «да»! Тем более, что мой выбор единогласно одобрили все мое подрастающее поколение.

Вся семья в сборе: папа, Настя, Ксюша, Сава, мама и Ерёма.

Александр предлагал своей новой семье перебраться к нему в Москву. Но Ольга отказалась.

- Для моих это было бы стрессом. А Саша один, детей своих у него нет, - объясняет женщина. - Поэтому ему проще было переехать к нам. Он уже нашел во Владимире новую работу. Сейчас я впервые в жизни счастлива. Советую женщинам, которых мужья бросили с детьми, не замыкаться в себе. Не стесняйтесь того, что вы мать-одиночка. Если мужчина полюбит вас, то полюбит и ваших ребят!