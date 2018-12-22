2018-12-21T17:52:17+03:00
Общество

Аня и поезд: во Владимире открылась выставка, посвященная экранизации романа «Анна Каренина»

Костюмы героев фильма приехали во Владимиро-Суздальский музей заповедник из московского Музея кино
Ольга МАКАРОВА
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..Фото: Ольга МАКАРОВА
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21 декабря в «Палатах» ВСМЗ открылась выставка "Анна. Прибытие поезда», посвящена экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина», снятой режиссером Сергеем Соловьевым. Пятисерийный фильм вышел в 2009 году. В двух залах «Палат» на третьем этаже можно увидеть костюмы героев и фотографии эпизодов фильма, инсталляция станции, на которой впервые увидели друг друга Анна Каренина и Алексей Вронский. В «черном» зале разместили инсталляцию вокзала с бутафорским поездом и рельсами, где произошла развязка истории. В центре — зимняя форма Вронского, черное пальто и сюртучный костюм Карениной, униформа служащего железнодорожного вокзала.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

В соседнем зале разместили туалеты главных и второстепенных героев картины: дорожные зимние туалеты Анны Карениной и графини Вронской, вечерний бальный туалет и прогулочный костюм Анны и дневной визитный наряд Кити Щербацкой, парадно-выходная военная форма Вронского, подвенечный наряд Кити. Эти платья хочется рассматривать в деталях. Отметим, за свою работу художник по костюмам Наталья Дзюбенко получила премию Российской Академии кинематографических искусств «Ника».

Открыла выставку Светлана Мельникова, которая 10 дней назад вернулась на пост директора ВСМЗ.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

Кстати, роман Льва Толстого почти ровесник кинематографа. Его написания его экранизировали больше 30 раз в России, США, Франции, Италии, Германии и Венгрии.

Именно пятисерийная картина Соловьева стала последним фильмом с участием Александра Абдулова (он сыграл Стиву Облонского) и предпоследней ролью в кино Олега Янковского (Каренин).

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

Выставка будет работать в выставочных залах музейного центра «Палаты» с 21 декабря 2018 года по 30 июня 2019 года.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

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