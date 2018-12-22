Аня и поезд: во Владимире открылась выставка, посвященная экранизации романа «Анна Каренина»

21 декабря в «Палатах» ВСМЗ открылась выставка "Анна. Прибытие поезда», посвящена экранизации романа Льва Толстого «Анна Каренина», снятой режиссером Сергеем Соловьевым. Пятисерийный фильм вышел в 2009 году. В двух залах «Палат» на третьем этаже можно увидеть костюмы героев и фотографии эпизодов фильма, инсталляция станции, на которой впервые увидели друг друга Анна Каренина и Алексей Вронский. В «черном» зале разместили инсталляцию вокзала с бутафорским поездом и рельсами, где произошла развязка истории. В центре — зимняя форма Вронского, черное пальто и сюртучный костюм Карениной, униформа служащего железнодорожного вокзала.

В соседнем зале разместили туалеты главных и второстепенных героев картины: дорожные зимние туалеты Анны Карениной и графини Вронской, вечерний бальный туалет и прогулочный костюм Анны и дневной визитный наряд Кити Щербацкой, парадно-выходная военная форма Вронского, подвенечный наряд Кити. Эти платья хочется рассматривать в деталях. Отметим, за свою работу художник по костюмам Наталья Дзюбенко получила премию Российской Академии кинематографических искусств «Ника».

Открыла выставку Светлана Мельникова, которая 10 дней назад вернулась на пост директора ВСМЗ.

Кстати, роман Льва Толстого почти ровесник кинематографа. Его написания его экранизировали больше 30 раз в России, США, Франции, Италии, Германии и Венгрии.

Именно пятисерийная картина Соловьева стала последним фильмом с участием Александра Абдулова (он сыграл Стиву Облонского) и предпоследней ролью в кино Олега Янковского (Каренин).

Выставка будет работать в выставочных залах музейного центра «Палаты» с 21 декабря 2018 года по 30 июня 2019 года.