Новогодний Бу!Фест: суд над Дедом Морозом, рассказявки и волшебные кошки

Долгожданный декабрьский праздник книгоманов традиционно соберет не только горожан, но и известных писателей, литературных критиков и музыкантов. Организаторы обещают много разных сюрпризов, например, авторов, которые попробуют свои силы в игре на музыкальных инструментах. Традиционно гостей ждет множество интересных лекций, мастер-классов, концертов представлений и, конечно, книжная ярмарка. Мы отобрали для вас самые яркие события грядущего праздника.

Заглянем в будущее

В преддверии Нового года самое время задаться вопросом, что год грядущий нам готовит и заглянуть в будущее. Известный писатель, автор фэнтези о Тайном городе Вадим Панов расскажет, что ждет нас в ближайшие годы, а Егор Михайлов, редактор daily.afisha.ru и ведущий канала «Литература и жизнь», поведает о трендах в современной литературе и предскажет, чего нам ждать в литературе в будущем году с восторгом или разочарованием. Писатель-фантаст Михаил Тырин раскроет секрет, почему современная фантастика пишет про мрачное будущее, хотя раньше писала про светлое.

Наука рулит!

Не обойдется на зимнем Бу!Фесте и без полюбившихся горожанам научных лекций. Научные журналисты Алексей Паевский и Анна Хоружая порадуют владимирцев лекцией-презентацией «Десять болезней, которые потрясли мир» и расскажут о новых книгах «Смерть замечательных людей» и «Вообще чума!». Кроме того, в первый день фестиваля пройдет научный суд над Дедом Морозом и Змеем Горынычем. Обвинителям нужно будет доказать, что их волшебные способности невозможны с точки зрения науки и современных технологий, а защитники подберут аргументы в пользу того, что существование зимнего волшебника и сказочного змея возможно. Окончательное решение примет суд присяжных, которых выберут среди зрителей. Для желающих учиться прочитают лекции о скорочтении и развитии интеллекта, научат создавать сюжеты с помощью костюмированной игры с писателями, а Артем Фаустов, основатель независимого книжного магазина «Все свободны», расскажет как стать книгоиздателем.

Славянские обряды от Марии Семеновой

Добрый сказочник «Дядюшка Котобус» Горбов, автор «Пятничных рассказявок» расскажет, откуда появились рассказявки, прочитает лучшие рассказы, посмешит и презентует новый сборник, только что из вышедший из типографии. Кроме того, на Новогоднем Бу!Фесте, который пройдет в дни зимнего солнцеворота, не обойдут вниманием фольклорные темы – о них расскажет известная писательница, родоначальница славянского фэнтези и автор серии книг о Волкодаве Мария Семенова, уже не раз посещавшая владимирский фестиваль. Она познакомит владимирцев со славянскими обычаями, связанными с зимним солнцеворотом, и с новым романом, тема которого навеяна ими. А Эдуард Веркин, детский писатель и автор нашумевшего романа «Остров Сахалин», обсудит с читателями свои книги.

Без кота и жизнь не та

Гостей фестиваля с помощью необычной техники рисования тушью и акварелью научат создавать волшебных кошек, а также помогут унестись в акварельный космос, сплести снежинку из бисера. Также владимирцы смогут под руководством мастеров сделать елочные игрушки себе домой, пушистые закладки для книг и даже смастерить символ года – свинью. А в уголке арт-терапии «Рисуем круглый год!» можно будет смастерить подарок себе любимому.

КОНКРЕТНО

Новогодний книжный фестиваль Бу!Фест пройдет во Владимирской областной научной библиотеке (ул. Дзержинского, 3)

22 декабря с 12.00 до 19.00,

23 декабря с 10.00 до 18.00.