2018-12-21T17:52:00+03:00
Общество

Новогодний Бу!Фест: суд над Дедом Морозом, рассказявки и волшебные кошки

Владимирцев приглашают на книжный фестиваль, который пройдет на новом месте - в областной научной библиотеке в преддверии новогодних праздников
Ирина Мальцева
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..Фото: Ирина Мальцева
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Долгожданный декабрьский праздник книгоманов традиционно соберет не только горожан, но и известных писателей, литературных критиков и музыкантов. Организаторы обещают много разных сюрпризов, например, авторов, которые попробуют свои силы в игре на музыкальных инструментах. Традиционно гостей ждет множество интересных лекций, мастер-классов, концертов представлений и, конечно, книжная ярмарка. Мы отобрали для вас самые яркие события грядущего праздника.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

Заглянем в будущее

В преддверии Нового года самое время задаться вопросом, что год грядущий нам готовит и заглянуть в будущее. Известный писатель, автор фэнтези о Тайном городе Вадим Панов расскажет, что ждет нас в ближайшие годы, а Егор Михайлов, редактор daily.afisha.ru и ведущий канала «Литература и жизнь», поведает о трендах в современной литературе и предскажет, чего нам ждать в литературе в будущем году с восторгом или разочарованием. Писатель-фантаст Михаил Тырин раскроет секрет, почему современная фантастика пишет про мрачное будущее, хотя раньше писала про светлое.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

Наука рулит!

Не обойдется на зимнем Бу!Фесте и без полюбившихся горожанам научных лекций. Научные журналисты Алексей Паевский и Анна Хоружая порадуют владимирцев лекцией-презентацией «Десять болезней, которые потрясли мир» и расскажут о новых книгах «Смерть замечательных людей» и «Вообще чума!». Кроме того, в первый день фестиваля пройдет научный суд над Дедом Морозом и Змеем Горынычем. Обвинителям нужно будет доказать, что их волшебные способности невозможны с точки зрения науки и современных технологий, а защитники подберут аргументы в пользу того, что существование зимнего волшебника и сказочного змея возможно. Окончательное решение примет суд присяжных, которых выберут среди зрителей. Для желающих учиться прочитают лекции о скорочтении и развитии интеллекта, научат создавать сюжеты с помощью костюмированной игры с писателями, а Артем Фаустов, основатель независимого книжного магазина «Все свободны», расскажет как стать книгоиздателем.

Славянские обряды от Марии Семеновой

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

Добрый сказочник «Дядюшка Котобус» Горбов, автор «Пятничных рассказявок» расскажет, откуда появились рассказявки, прочитает лучшие рассказы, посмешит и презентует новый сборник, только что из вышедший из типографии. Кроме того, на Новогоднем Бу!Фесте, который пройдет в дни зимнего солнцеворота, не обойдут вниманием фольклорные темы – о них расскажет известная писательница, родоначальница славянского фэнтези и автор серии книг о Волкодаве Мария Семенова, уже не раз посещавшая владимирский фестиваль. Она познакомит владимирцев со славянскими обычаями, связанными с зимним солнцеворотом, и с новым романом, тема которого навеяна ими. А Эдуард Веркин, детский писатель и автор нашумевшего романа «Остров Сахалин», обсудит с читателями свои книги.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

Без кота и жизнь не та

Гостей фестиваля с помощью необычной техники рисования тушью и акварелью научат создавать волшебных кошек, а также помогут унестись в акварельный космос, сплести снежинку из бисера. Также владимирцы смогут под руководством мастеров сделать елочные игрушки себе домой, пушистые закладки для книг и даже смастерить символ года – свинью. А в уголке арт-терапии «Рисуем круглый год!» можно будет смастерить подарок себе любимому.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

КОНКРЕТНО

Новогодний книжный фестиваль Бу!Фест пройдет во Владимирской областной научной библиотеке (ул. Дзержинского, 3)

22 декабря с 12.00 до 19.00,

23 декабря с 10.00 до 18.00.

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