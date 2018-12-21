2018-12-21T10:40:33+03:00
Общество

Стационарные анализаторы воды на защите здоровья горожан

От качества воды зависит здоровье и взрослых, и малышей, а значит и контроль за ее состоянием должен быть особый
Ирина Мальцева
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Сотрудник НПП "Автоматика" на Кронштадскиких очистных сооружениях настраивает анализатор кислорода АРК-5101Сотрудник НПП "Автоматика" на Кронштадскиких очистных сооружениях настраивает анализатор кислорода АРК-5101
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В начале декабря во Владимире случилось ЧП - в реку Нерль, откуда питьевую воду получают две трети владимирцев - жители Октябрьского района и района Доброе, а также поселка Боголюбово, сбросили неизвестную вонючую субстанцию. Горожане, обнаружившие, что из крана льется вода с неприятным запахом, бросились скупать в магазинах бутилированную воду, в детские сады и школы организовали доставку чистой судогодской воды. Региональные управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора вместе с прокуратурой стали проводить расследование, но найти виновника аварии не удалось. Ничего не показали и анализы, проведенные специалистами водоканала, поскольку вся вода уже прошла через водозабор и утекла в Клязьму.

Автоматический контроль

Система лабораторного контроля качества воды, которая работает на Владимирводоканале, сводится к периодическому отбору проб и их анализу. Отбор проб производится ежедневно, через определенные промежутки времени, но река скоротечна, и за это время и за время проведения анализов загрязненная вода уже могла попасть в дома владимирцев.

Чтобы избежать таких проблем, в крупных городах России - Москве, Перми, Екатеринбурге и многих других - на водозаборах ставят стационарные анализаторы воды, которые работают автоматически, без участия лаборантов и без отбора проб. Импортное оборудование такого уровня стоит дорого, но во Владимире есть свое предприятие, которое создает автоматические анализаторы для водоподготовки и водоотведения.

Анализатор воды, выпускаемые НПП "Автоматика"

Анализатор воды, выпускаемые НПП "Автоматика"

Санитарная защита города

ЗАО «НПП «Автоматика», работающее двадцать семь лет, уже выпустило несколько тысяч анализаторов воды, успешно работающих не только по всей России, но и в странах СНГ, Индии, Иране.

- Автоматические анализаторы - это санитарные посты, защищающие здоровье людей. Они работают постоянно и независимо от человеческого фактора. При превышении показателя плохого качества воды анализатор немедленно выдает сигнал, и работники городского водоканала принимают соответствующие меры. Кроме того, все измеряемые параметры качества воды архивируются, а значит, всегда можно посмотреть, когда был, например, вброс аммония. Повышение содержания в воде аммония может свидетельствовать о попадании фекальных стоков или органических удобрений, - объясняет директор предприятия Юрий Петров. - Такие анализаторы ставятся не только на входе в городской водоканал, но и на входе в водозабор, то есть в реку. При желании можно поставить такие анализаторы в тех точках по течению реки, где возможен сброс загрязнений. Автоматические анализаторы - это санитарные посты, которые следят за качеством воды на благо людей, это защита здоровья владимирцев, на которой не стоит экономить.

Надежная защита

ЗАО «Научно-производственное предприятие «Автоматика» ежегодно поставляет сотни подобных анализаторов различным предприятиям в разных уголках страны. Одним из клиентов владимирской компании является Санкт-Петербургский водоканал, давно оценивший высокое качество приборов. На предприятии изготавливают pH-метры, которые определяют кислотность воды и контролируют утечку химикатов, ОВП-метры, сигнализирующие о присутствии опасных для человека микроорганизмов, например, «кишечной палочки» или «сальмонеллы», и анализаторы растворенного кислорода в воде, указывающие на присутствие микроорганизмов из сточных вод, городских или сельскохозяйственных стоков. Кроме того, НПП «Автоматика» выпускает автоматические мутнометры, определяющие чистоту питьевой воды, и солемеры. В настоящее время заканчиваются испытания еще одного прибора - анализатора ионов аммония, который поможет обнаружить вброс в реку. Все датчики анализаторов устанавливаются в специальную арматуру, погружную или проточную, а сами анализаторы на местности устанавливаются в шкафах с регулируемым обогревом.

«НПП «Автоматика» всегда открыта для общения и готова к диалогу с заказчиками в интересах здоровья жителей региона.

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