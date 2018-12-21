Стационарные анализаторы воды на защите здоровья горожан

В начале декабря во Владимире случилось ЧП - в реку Нерль, откуда питьевую воду получают две трети владимирцев - жители Октябрьского района и района Доброе, а также поселка Боголюбово, сбросили неизвестную вонючую субстанцию. Горожане, обнаружившие, что из крана льется вода с неприятным запахом, бросились скупать в магазинах бутилированную воду, в детские сады и школы организовали доставку чистой судогодской воды. Региональные управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора вместе с прокуратурой стали проводить расследование, но найти виновника аварии не удалось. Ничего не показали и анализы, проведенные специалистами водоканала, поскольку вся вода уже прошла через водозабор и утекла в Клязьму.

Автоматический контроль

Система лабораторного контроля качества воды, которая работает на Владимирводоканале, сводится к периодическому отбору проб и их анализу. Отбор проб производится ежедневно, через определенные промежутки времени, но река скоротечна, и за это время и за время проведения анализов загрязненная вода уже могла попасть в дома владимирцев.

Чтобы избежать таких проблем, в крупных городах России - Москве, Перми, Екатеринбурге и многих других - на водозаборах ставят стационарные анализаторы воды, которые работают автоматически, без участия лаборантов и без отбора проб. Импортное оборудование такого уровня стоит дорого, но во Владимире есть свое предприятие, которое создает автоматические анализаторы для водоподготовки и водоотведения.

Анализатор воды, выпускаемые НПП "Автоматика"

Санитарная защита города

ЗАО «НПП «Автоматика», работающее двадцать семь лет, уже выпустило несколько тысяч анализаторов воды, успешно работающих не только по всей России, но и в странах СНГ, Индии, Иране.

- Автоматические анализаторы - это санитарные посты, защищающие здоровье людей. Они работают постоянно и независимо от человеческого фактора. При превышении показателя плохого качества воды анализатор немедленно выдает сигнал, и работники городского водоканала принимают соответствующие меры. Кроме того, все измеряемые параметры качества воды архивируются, а значит, всегда можно посмотреть, когда был, например, вброс аммония. Повышение содержания в воде аммония может свидетельствовать о попадании фекальных стоков или органических удобрений, - объясняет директор предприятия Юрий Петров. - Такие анализаторы ставятся не только на входе в городской водоканал, но и на входе в водозабор, то есть в реку. При желании можно поставить такие анализаторы в тех точках по течению реки, где возможен сброс загрязнений. Автоматические анализаторы - это санитарные посты, которые следят за качеством воды на благо людей, это защита здоровья владимирцев, на которой не стоит экономить.

Надежная защита

ЗАО «Научно-производственное предприятие «Автоматика» ежегодно поставляет сотни подобных анализаторов различным предприятиям в разных уголках страны. Одним из клиентов владимирской компании является Санкт-Петербургский водоканал, давно оценивший высокое качество приборов. На предприятии изготавливают pH-метры, которые определяют кислотность воды и контролируют утечку химикатов, ОВП-метры, сигнализирующие о присутствии опасных для человека микроорганизмов, например, «кишечной палочки» или «сальмонеллы», и анализаторы растворенного кислорода в воде, указывающие на присутствие микроорганизмов из сточных вод, городских или сельскохозяйственных стоков. Кроме того, НПП «Автоматика» выпускает автоматические мутнометры, определяющие чистоту питьевой воды, и солемеры. В настоящее время заканчиваются испытания еще одного прибора - анализатора ионов аммония, который поможет обнаружить вброс в реку. Все датчики анализаторов устанавливаются в специальную арматуру, погружную или проточную, а сами анализаторы на местности устанавливаются в шкафах с регулируемым обогревом.

«НПП «Автоматика» всегда открыта для общения и готова к диалогу с заказчиками в интересах здоровья жителей региона.