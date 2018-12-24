Новый год в Суздале: что посмотреть и куда сходить

Суздаль встретит Год Свиньи сдержанно. Конечно, в многичисленных отелях и туристических центрах будет яркая новогодняя программа, но это для тех, кто позаботился о путевках заранее. А что же старинный русский город предложит простым туристам, которые не покупали тур-пакеты в местные гостиничные комплексы (до 600 тысяч рублей с компании, между прочим!).

Итак, программа для тех, кто приедет просто так, «дикарем».

28 декабря на Торговой площади начнет свою работу 3-я Рождественская ярмарка, которая продлится 10 дней. На первый взгляд она ничем особо не примечательна – сувенирная продукция и поделки лицензированных кустарей. Но! Первые две ярмарки запомнились тем, что на них привозили книги! А это очень актуально для Суздаля, где много лет назад «помножили на ноль» единственный книжный магазин.

Ресторан «Суздаль» в ГТК, неподалеку от которого будет гуляние со сбитнем и пирогами и ряженымиФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Стоит отметить, что суздальские музеи будут работать без выходных. А Музей деревянного зодчества будет открыт для посетителей не до 16.00, как обычно, а до 17-ти часов.

В Троицком соборе Спасо-Евфимиева монастыря туристов и местных жителей наверняка порадует выставка колоколов.

На территории Суздальского кремля в помещении бывшего ресторана «Трапезная» откроется новогодняя выставка победителей летнего фестиваля-конкурса «Душа России», на котором были представлены шикарные новоделы от мастеров лоскутного шитья.

Будет для приезжего и местного люда и общепитовский сюрприз. Кафе «Суздальская трапеза» с конца декабря переходит на новый алгоритм обслуживания посетителей. Это будет самообслуживание советского образца, но линия раздачи будет автоматическая, этакая лента-конвейер. Поскольку с конца года не будет никаких официантов и будет некоторое упрощение меню, то, соответственно, едоков порадует значительное снижение цен. Например, порция борща, стоившая 180 рублей, в «советском» формате самообслуживания будет стоить ориентировочно 90 целковых.

Что касается других заведений общепита, то тут ценовый разброс «среднего чека» велик – от 800 до 1500 рублей на двоих (без спиртного). Это в обычный день. А новогодняя ночь в суздальском общепите – по билетам, стоимость одного может быть и 7 тысяч рублей, и 9 тысяч.

Ностальгия по советскому бытию растет день ото дня. Главный туристический комплекс Суздаля на праздники устраивает несколько туров, среди которых так же и «Советский Новый год». Правда, это недешево. Зато 1 января с 15.00 до 17.00 любой желающий может прийти на территорию ГТК и посмотреть анимационную программу в стиле народных гуляний. Местоположение – недалеко от ресторана, известного нам по финалу новогоднего фильма «Чародеи». Чай, сбитень и пироги гарантированы!