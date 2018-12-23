На "Бу!Фесте" научный суд оправдал Деда Мороза и Змея Горыныча

В выходные во Владимире прошел очередной книжный фестиваль "Бу!Фест". Да, он вернулся! На летнем фестивале ходили слухи и даже прямо заявлялось, что этот - последний, что его закрывают.

Были и издания, которых не найдешь в обычных магазинах.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Но научно-культурное действо выжило, просто переехало. Два дня в областной библиотеке Владимира показывали уникальные книжки, которые просто так не купишь в магазине, выступали популярные писатели, проводили нестандартные мастер-классы. И делали из науки настоящее шоу.

Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) устроил научный суд над... сказочными персонажами - Дедом Морозом и Змеем Горынычем. То есть это так принято думать, что сказочными - у каждого из них был не только обвинитель, отрицавший их существование, но и адвокат, который доказывал, что персонажи эти очень даже существующие! В общем, типичная для современного общества схватка научного мировоззрения с мифологическим сознанием.

Адвокат Деда Мороза напирал на его ментальные особенности.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Для начала Деда Мороза обвинили в нарушении законов физики. Он, как известно, перемещается мгновенно - за сути дедушка должен обойти всю планету и разнести подарки. Но при такой скорости Дед Мороз, согласно теории Эйнштейна, выпал бы из потока времени и из 31 декабря попал бы в 30-е, потом - в 29-е... Его способность мгновенно все замораживать противоречит термодинамике, ну и других научных "грешков" за дедушкой прокурор накопал.

Адвокат выбрал необычную линию защиты. Дед Мороз, оказывается... аутист! Он носит всегда одну и ту же одежду, выходит из дома только раз в год и вообще малоконтактен. Опровергнуть это "обвинение" не смогло.

Главное, что "шил" прокурор Змею Горынычу - у него слишком много мозгов! Мол, если у него три головы, то как же три мозга управляют одним телом? Змей просто порвался бы на части, пытаясь выполнить команды одновременно из трех мозгов.

Змея Горыныча обвинили в нарушении правил пожарной безопасности.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

На что из зала (который одновременно был присяжными заседателями) логично спросили: а как же сиамские близнецы? Они же существуют. А где два мозга, там и три... И вообще, может быть, Змей Горыныч - это боевая машина повышенной надежности. Одна голова у него рабочая, а две запасные. Оторвет в бою одну башку - вторая заработает. Очень разумное техническое решение.

Вопросы из зала ставили экспертов в тупикФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

В итоге защита оказалась настолько убедительнее обвинения, что и Деда Мороза, и Змея Горыныча гости "Бу!Феста" большинством голосов признали существующими персонажами, невиновными в нарушении законов природы. Авторы лучших вопросов получили призы - научные книги от ИЦАЭ, а все зрители - массу удовольствия.

Но не только. Развлекательное шоу "наука против мифологии" оказалось очень показательным как имитация реальных дискуссий в обществе. И заставляет задуматься. Почему сторонники мифологии почти всегда выглядят убедительнее сторонников науки? Почему, несмотря на все достижения технологии, люди лечатся гомеопатией, верят в гороскопы, ходят к экстрасенсам и вообще "ведутся" на шарлатанство, не слушая разумных доводов? То ли мифология ярче, интереснее, то ли сам наш мозг так настроен. В общем, адептам науки предстоит много работы.

Странные книги можно было встретить на фестивале.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

На "Бу!Фесте" традиционно продают не только книги.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА