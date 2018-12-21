Во Владимире открылись елочные базары

Живые елки и сосны с 20 декабря ждут своих покупателей. Не стоит переживать из-за ущерба природе - на официальных базарах все елки из питомника, специально выращенные на продажу.

Елки и сосны

Елочные базары открылись 20 декабря, работают ежедневно с 9 до 22 часов. Один из самых больших - около Центрального парка. Как рассказал продавец Сергей Шпак, сейчас в продаже больше 300 деревьев из Ковровского и Судогодского районов и даже Пермского края. В ассортименте — елки и сосны, причем как срубленные, которые можно поставить дома на новогодние дни, так и в горшках, которые затем можно посадить на своем приусадебном участке. Размер елок — от метра до пяти. Стоит главное новогоднее дерево от 1000 рублей. Это — цена за метровую пушистую ель или сосну. В прошлом году сосны стоили дороже елок: метровая елка от 500 рублей, а сосна от 700. При этом сосен в продаже меньше, чем елок. Так что любителям именно этого хвойного дерева стоит поспешить с покупкой.

Как отметил продавец, если елка выше двух метров — стоить она может дороже, чем 1000 рублей за метр.

Елочные базары Владимира.

- Иногда, чтобы найти густую елку, приходится тратить много времени или же пилить высокую, срезая у нее макушку, - уточнил продавец. - Поэтому пышная елка, например, в 4 метра высотой может обойтись в 5-6 тысяч рублей.

Держи ноги в тепле, а елку — в холоде

Как уточнил Сергей Шпак, главное правило выбора ели — обращаться внимание на ее иголки. Зажмите в ладони ветку и проведите по росту иголок — если часть их остались в руке, значит дерево уже начало сохнуть и простоит в доме меньше, чем вы ожидаете.

Кстати, при правильном уходе срубленная ель может простоять больше двух недель, сосна — на неделю-полторы дольше. Сосна при этом осыпается меньше. При этом важно соблюдать следующие правила:

- не ставьте елку или сосну у батареи. Это заметно укоротит срок ее «службы». Чем прохладнее в помещении — тем дольше новогодняя красавица простоит. Важно охлаждать не ствол дерева, а сами ветки с иголками;

- налейте воды в подставку или поставьте елку в банку, наполненную водой, или в грунт. Землю или песок при этом обязательно нужно увлажнять и не дать ей пересыхать;

- по возможности ежедневно опрыскивайте иголки дерева составом для домашних цветов.

К слову, если за предновогодние дни все деревья не раскупят, 31 декабря получить елку можно будет бесплатно. Такой подарок продавцы сделают многодетным семьям, детским садам, домам-интернатам и другим соцучреждениям.

КОНКРЕТНО

Живые ели и деревья других хвойных пород можно купить на елочных базарах:

ул. Василисина, напротив домов №№ 17-19;

пр-т Ленина, в районе дома № 43 (во дворе);

ул.850-летия города Владимира, у подземного перехода;

Судогодское шоссе, в районе дома № 1;

ул. Безыменского, в районе дома № 9;

ул. Лескова, в районе дома № 4;

ул. Батурина, у входа в Центральный парк культуры и отдыха г. Владимира;

пр-т Строителей, в районе дома № 10;

пр-т Строителей, в районе дома №25.

Кроме того, елочные базары будут организованы во Владимире на территории крупных торговых центров.