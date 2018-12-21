Когда снегу пора валить: легко ли во Владимире жить дворнику

Все дороги в снегу, тропинки и дворы жилых домов тоже. Как в лесу каждое утро приходится самому себе прокладывать дорогу.

- Порой из-за того, что во дворе все завалено какой-то «снегогрязью», которую еще и растоптали соседи с утра, я просто не трогаю машину и еду на работу на автобусе. Выехать из двора порой кажется невозможным, комки грязного снега лежат почти по колено. Кто-то вообще убирается? - жалуется житель Доброго.

С лопатой - к Золотым воротам

Как ни странно, да. На центральных улицах убирают отлично, дороги и тротуары вычищены до асфальта. Это зона ответственности ЦУГД (Центральное управление городских дорог). Во дворах хуже. Интересно, почему? У ЦУГД и управляющих компаний дворники разной квалификации?

Я решил это проверить, а для этого попробовать самому стать дворником. Заодно выясню, сколько за это платят. Спойлер — все сложно.

Под контролем ЦУГД находятся центральные улицы, переходы, остановки. Именно в эту солидную структуру я и решил устроится. Но не тут-то было. Сначала мне показалось, что я решил вступить в какое-то закрытое масонское общество. Я сделал не меньше 20 звонков: звонил по «официальному» номеру, затем по тому который, давали там, затем по третьему, а там уже не брали трубку. Этот алгоритм я проделывал несколько раз. Даже если кто-то и брал трубку, то трудно было сказать, что им нужны работники. Только с двадцатого раза мне удалось дозвониться и выяснить условия работы.

Итак, в ЦУГД условия работы комфортные: 5-дневка, с 7.00 до 14.00, зарплата 16-18 тысяч рублей (в полтора раза выше, чем у начинающего учителя). Но это официально. А когда я поговорил с мужиками в оранжевых жилетах, машущих лопатами на улицах, выяснилось, что их заставляют сильно перерабатывать, иначе город совсем «утонет в снегу». Зарплата от переработок, естественно, больше не становится. Вот почему улицы остаются недочищенными - люди просто-напросто устают.

Клининг-менеджер с кайлом

Но стать дворником «при домах» оказалось сложнее, а условия - намного хуже. Оказывается, собственных дворников в УК и ТСЖ больше нет. Уборка перешла «на аутсорсинг» - то есть к сторонним конторам. ТСЖ, чтобы найти зимних дворников, обращаются в управляющие компании, а те уже в клининговые организации, которые и подбирают персонал. Выходит, что дворы у нас чистят клининг-менеджеры.

Я попробовал стать клининг-менеджером. В управляющей компании «Белый парус» мне обрадовались и предложили на выбор много объектов в разных районах города. Зарплата зависит от размеров двора, но в среднем — 15 тысяч в месяц. В отличии от уборщиков ЦУГДа, дворником не перегружают. Графика работы как такового нет. Если считаешь, что убрался хорошо — можешь идти домой. Если убрался плохо, то все равно можешь считать, что убрался хорошо и идти домой. Работают, правда уже по 6 дней, в воскресенье убираться — грех. Результат такого либерального подхода мы видим в каждом дворе.

Снег есть, а дворник не нужен

Если центральные проходы и двора дома уже «разобрали», то есть еще частные фирмы. Условия работы там, как вы понимаете, могут сильно отличаться друг от друга. Я попробовал устроиться дворником в новую школу №49. Не получилось - молодые и неопытные дворники им не нужны, 24 года для такой работы «несерьезно». Сменил легенду - мол, работу ищу для своего папы — он взрослый и с опытом. Но и его не взяли, хотя на сайте Департамента по труду и занятости населения до сих пор написано, что школе требуется 5 уборщиков на зарплату в 11280 рублей в месяц. Интересно, кто реально убирает территорию школы, если вакансии есть, а людей на них не берут?