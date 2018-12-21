2018-12-20T16:49:29+03:00
Общество

Приноси и забирай: во Владимире откроется ярмарка бесплатной одежды

На мероприятии будет живая музыка и «свободный микрофон»
Валерия Рудометова
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Фото: Василиса КаплуноваФото: Василиса Каплунова
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Бесплатная ярмарку волонтеры объединения «Инициатива» организуют уже третий год. Владимирцы приносят свои вещи, которые по каким-то причинам надоели, и забирают другие понравившиеся. А если вам нечего предложить взамен, можете прийти и просто попросить. Но много брать не стоит, чтобы хватило всем, ведь ярмарка организована для большого количества людей.

- Обычно люди приносят вещи в хорошем состоянии, но если вдруг случилось так, что принесли непригодную вещь — откладываем в сторону. Потом тряпки отправляем в приюты для животных на подстилки, остальные просто утилизируем. По опыту прошлых лет люди как-то одинаково и забирали, и приносили. Есть, конечно, исключения в виде бабуль, которые приходят и набирают по три пакета. Что самое интересное, потом они идут домой, освобождают пакеты и возвращаются еще. Мы понимаем, что у них небольшие пенсии, значит, эти вещи необходимы им, - говорила волонтер объединения «Инициатива» Василиса Каплунова.

Но обычно вещи даже остаются. И те, что не разойдутся по рукам, волонтеры отправляют в «Булавку» (Балакирева,51а)— бесплатный благотворительный магазин, где люди также могут взять понравившиеся вещи. На ярмарку можно принести столько, сколько не жалко. А набрать — уже спорный момент. Если уж ситуация очень критична.

- Отметим, что вещи, которые вы отберете на ярмарку, можно принести заранее за за три дня до начала мероприятия: среда, четверг, пятница с 12:00 до 18:00. Все, кто захочет это сделать, свяжитесь со мной, - продолжила Василиса.

На мероприятии вас также ждет живая музыка, мастер-класс и «свободный микрофон», где каждый желающий может прочитать стихотворение или спеть песню.

КОНКРЕТНО

Ярмарка будет работать 22 декабря с 12:00 до 18:00 по адресу: бывший кинотеатр "Мир" , Большая Нижегородская , 19, остановка «Спортшкола». Телефон для связи с Василисой 8-910-675-90-91.

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