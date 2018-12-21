2018-12-20T16:46:01+03:00
Общество

О, горяченькая пошла! Жителей владимирского дома оставили без холодной воды

В управляющей компании говорят, что на ремонт лопнувших труб у них нет денег
Алексей СУХОВ
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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- Мы уже долгое время боремся с нашей управляющей компанией, требуя от них ремонт прогнивших уже стояков, - рассказывают жители дома на улице Сущевская. - Вот только нам отказываются менять их. Из-за чего страдают жители четвертого и пятого этажа.

Дом №1 по улице Сущевская обслуживает «Владимирская управляющая компания». Вообще она на хорошем счету у мэрии, но в данном случае почему-то ведет себя очень странно.

- Дошло до того, что в этом году жильцы пятого этажа начали самостоятельно менять у себя гнилые трубы, - рассказывают жильцы. - Они задевли стояк, в итоге, пролило весь подъезд с четвертого по первый этажи.

Чтобы остановить потоп, воду в подъезде просто перекрыли. И теперь в подъезде у половины жильцов из крана течет лишь горячая вода. Холодной нет. И так уже две недели. Жить в таких условиях, как оказалось, хуже, чем при отключении горячей воды - даже руки не помоешь, из крана кипяток идет. А управляющая компания отказалась делать ремонт.

- Директор управляющей компании Михаил Сорокин отказывается менять стояки полностью, - говорят жильцы дома. - Сначала он мотивировал свое решение тем, что сосед с четвертого этажа не дает им доступ. Хотят тот просто работает в Москве и бывает в квартире лишь по выходным. Затем он сказал, что их компания лишь устраняет неполадки, а вот полная замена стояка делается за счет жильцов. То есть мы покупаем все материалы, а Сорокин лишь предоставляет работников.

В итоге жители подъезда обратились в мэрию за разъяснениями. Там сказали, что управляющая компания неправа. И они попробуют разобраться. Позднее официальный представитель городских властей Александр Карпилович сказал, что от «управляшки» потребовали до 28 декабря заменить все гнилые стояки в доме.

- Самое смешное, что когда мы рассказали Сорокину о позиции городской администрации, он ответил, что все не так! - рассказали жильцы. - И до сих пор требует от нас покупки материалов на ремонт стояков. Так что холодной воды у части жителей дома до сих пор нет.

Во владимирском филиале организации «ЖКХ-контроль» нам сказали, что в управляющей компании частично правы.

- Дело в том, что они действительно должны ремонтировать только поломку, - сказал руководитель общественной приемной «ЖКХ-Контроль» Сергей Олейников. - Однако при этом они должны сделать жителям перерасчет за не поступившую в квартиры холодную воду.

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