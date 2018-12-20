2018-12-20T13:32:36+03:00
Происшествия

В Судогде бойцовая собака растерзала человека

Хозяйка агрессивного животного отправится под суд
Ирина Мальцева
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..Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Во Владимирской области собаки, нападающие на людей, не редкость, однако до суда такие дела доходят нечасто. Но на этот раз прокуратура Судогодского района все же направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, не следившей за своей собакой. Она обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Трагедия произошла в середине февраля, когда женщина вышла погулять с питомцем во двор своего дома в Судогде. Дама отпустила гулять собаку, метиса питбуля с стаффордширским терьером, без намордника и поводка и не присматривала, чем занимается ее любимец. Почуяв свободу, собака выбралась через незапертую калитку на улицу и напала на проходившего по улице мужчину. Прохожий, растерзанный собакой, выжил, но получил серьезные травмы: множество ран лица, разорванный рот, рваные, укушенные раны рук и туловища, собака изуродовал ему лицо, повредив нос. Жертве пса пришлось долго лечиться, а шрамы и рубцы после ран останутся на его лице навсегда.

Как выяснила прокуратура, это не первый случай, когда судогодская собака нападала на людей. Хозяйка знала о ее агрессивном характере, но, несмотря на это, по прежнему отпускала гулять на свободе и не видела в этом ничего страшного. Не признала свою вину она и сейчас. Уголовное дело в отношении владелицы бойцовской собаки рассмотрит мировой суд, если ее признают виновной, ей грозит штраф, исправительные работы на срок до 480 часов или арест до полугода. Кроме того, пострадавший может обратиться в суд, чтобы взыскать моральную компенсацию с жительницы Судогды.

Кстати, случаи, когда владельцев собак привлекали к ответу, в области уже были. В мае 2016 года во Фрунзенском районе крупная дворняга сильно покусала восьмилетнего мальчика. Как выяснилось в суде, местная жительница частенько подбирала на улице бездомных животных, привязывала их к трубам и перилам около своего дома и подкармливала. Одна из таких бродяг, привязанная у подъезда, и напала на ребенка. По решению суда с женщины взыскали компенсацию в размере 55 тысяч рублей.

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