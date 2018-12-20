В Судогде бойцовая собака растерзала человека
Во Владимирской области собаки, нападающие на людей, не редкость, однако до суда такие дела доходят нечасто. Но на этот раз прокуратура Судогодского района все же направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, не следившей за своей собакой. Она обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Трагедия произошла в середине февраля, когда женщина вышла погулять с питомцем во двор своего дома в Судогде. Дама отпустила гулять собаку, метиса питбуля с стаффордширским терьером, без намордника и поводка и не присматривала, чем занимается ее любимец. Почуяв свободу, собака выбралась через незапертую калитку на улицу и напала на проходившего по улице мужчину. Прохожий, растерзанный собакой, выжил, но получил серьезные травмы: множество ран лица, разорванный рот, рваные, укушенные раны рук и туловища, собака изуродовал ему лицо, повредив нос. Жертве пса пришлось долго лечиться, а шрамы и рубцы после ран останутся на его лице навсегда.
Как выяснила прокуратура, это не первый случай, когда судогодская собака нападала на людей. Хозяйка знала о ее агрессивном характере, но, несмотря на это, по прежнему отпускала гулять на свободе и не видела в этом ничего страшного. Не признала свою вину она и сейчас. Уголовное дело в отношении владелицы бойцовской собаки рассмотрит мировой суд, если ее признают виновной, ей грозит штраф, исправительные работы на срок до 480 часов или арест до полугода. Кроме того, пострадавший может обратиться в суд, чтобы взыскать моральную компенсацию с жительницы Судогды.
Кстати, случаи, когда владельцев собак привлекали к ответу, в области уже были. В мае 2016 года во Фрунзенском районе крупная дворняга сильно покусала восьмилетнего мальчика. Как выяснилось в суде, местная жительница частенько подбирала на улице бездомных животных, привязывала их к трубам и перилам около своего дома и подкармливала. Одна из таких бродяг, привязанная у подъезда, и напала на ребенка. По решению суда с женщины взыскали компенсацию в размере 55 тысяч рублей.